Hotel Barcelona de Swery65 y Suda51 renace bajo la actualización ‘Under New Management’

El videojuego Hotel Barcelona, dirigido y escrito por Hidetaka ‘Swery65’ Suehiro y basado en una idea original de Goichi ‘Suda51’ Suda, lanzó la esperada actualización gratuita Under New Management, presentada como un gran esfuerzo de sus desarrolladores, White Owls y la editora Dark Product, para transformar radicalmente la experiencia del usuario después de recibir fuertes críticas tras su lanzamiento inicial. El juego, que parodia películas slasher y une en colaboración a los creadores de franquicias como Deadly Premonition y No More Heroes, ahora busca modificar la reacción del público y la crítica mediante una revisión profunda de sus sistemas y un paquete de contenido adicional que expande su mundo y mecánicas.

Cambios sustanciales en jugabilidad y accesibilidad

Hotel Barcelona fue criticado por el ritmo de combate, controles poco pulidos y una curva de dificultad desbalanceada. La actualización Under New Management responde directamente a estas críticas introduciendo ajustes clave: el movimiento de los personajes ahora es más ágil y dinámico, las acciones de combate se ejecutan de forma inmediata y la recuperación tras recibir daño es más breve. Las mecánicas defensivas, como el parry o parada, han sido completamente rediseñadas para darle mayor importancia táctica y, por primera vez, se recompensa al jugador con orbes de recuperación de salud si sincroniza correctamente sus bloqueos.

La defensa ahora consume un recurso llamado estamina, como en muchos juegos de acción actuales, obligando a los jugadores a pensar en cada acción y evitar el uso indiscriminado de bloqueos. Se agregaron nuevas habilidades al árbol de progresión, como Enhacement Luck+, que introduce capas estratégicas adicionales para quienes buscan optimizar sus partidas. Además, el balance de armas, en particular el lanzallamas, fue ajustado con cambios específicos para mantener la competitividad entre el armamento. Todo esto, según los desarrolladores, apunta a una experiencia de combate más agresiva y satisfactoria, pero sin perder la necesidad de táctica y planificación.

En su lanzamiento original, el juego fue duramente criticado por la dificultad de sus jefes y enemigos, la sensación de lentitud en el control de los personajes y la desigualdad en el modo multijugador invasión. Ahora, se introdujeron cambios en la vitalidad y comportamiento de enemigos emblemáticos como Jacob, Nigel y Eve, lo que reduce la frustración entre los usuarios. El emparejamiento en multijugador y la interfaz para encontrar partidas también fueron revisados para facilitar encuentros justos y evitar el desbalance ocasionado por diferencias entre el progreso de los jugadores.

Reformas en escenarios y mejoras técnicas

Uno de los aspectos menos mencionados en comentarios previos, pero de gran impacto en la experiencia cotidiana del jugador, es el rediseño de los escenarios y la optimización técnica del juego. Con Under New Management, Hotel Barcelona reorganiza la ubicación de puertas y la distancia de cámara para mejorar el flujo y la visualización durante las acciones de combate y exploración. Además, se eliminaron obstáculos específicos en los modos de dificultad normal y bajo, como Phantom Lost, considerado antes un pico injusto de dificultad.

El rendimiento general del juego también fue optimizado, con correcciones en animaciones, localización de textos, registros de progreso y solución de errores visuales que afectaban tanto a partidas individuales como cooperativas. También se añadió compatibilidad nativa con el control DualShock, permitiendo que más jugadores accedan desde su plataforma preferida.

El tutorial de introducción y los menús de usuario fueron rediseñados no solo para facilitar el acceso a los nuevos jugadores, sino también para aclarar las reglas y objetivos iniciales, un punto que muchos reclamaron tras el lanzamiento. Funciones de calidad de vida como la reproducción automática de diálogos y mejoras en el registro de logros figuran entre los cambios que buscan mayor comodidad y accesibilidad.

Colaboraciones y contenido adicional

Un elemento fundamental de la actualización es la incorporación de cinco skins gratuitas, pensadas para rendir homenaje a otras franquicias independientes y ampliar el atractivo visual del juego. Los jugadores pueden elegir entre Demonschool Faye, dos skins relacionadas con el juego de terror Slitterhead (Alex y Julee), y las mascotas Pinky y Michi provenientes de Promise Mascot Agency. Cada una modifica no solo la apariencia, sino también la presencia escénica y la atmósfera de las partidas, reforzando el carácter paródico y experimental que caracteriza a la dupla Suehiro-Suda.

Estos guiños culturales y colaboraciones, lejos de ser simples añadidos estéticos, funcionan como un puente con otras comunidades del videojuego independiente y buscan ampliar el círculo de interés hacia Hotel Barcelona. La descarga de estas skins es gratuita para toda la base de usuarios, una decisión destacada frente a prácticas de monetización habituales en otras franquicias.

Hotel Barcelona, de White Owls.

Recepción de la comunidad y proyecciones futuras

La primera ola de comentarios tras la actualización muestra una recepción moderadamente positiva por parte de quienes abandonaron el juego tras su lanzamiento y deciden regresar para probar las correcciones. Si bien muchos reconocen mejoras en fluidez y navegación, algunos usuarios expresan dudas respecto al equilibrio en el multijugador, un apartado que, aunque revisado, sigue requiriendo supervisión constante para evitar trampas o encuentros desiguales.

La inclusión de indicadores más claros, la simplificación inicial para nuevos usuarios y el esfuerzo por extender la vida útil del juego mediante eventos y skins de colaboración evidencian un cambio de estrategia por parte del estudio White Owls y Dark Product. Estas iniciativas buscan revertir el impacto negativo de su baja calificación en plataformas como Metacritic (58) y posicionar a Hotel Barcelona no solo como un ejemplo de redención en la industria, sino también como un experimento continuo dentro de los juegos de acción 2.5D, abierto a la interacción y respuesta activa de su comunidad.