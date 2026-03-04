Let It Die cierra servidores tras casi diez años y reabre como edición offline paga

Let it Die: Inferno, de Supertrick Games.

El reconocido juego de acción y supervivencia Let It Die cerrará sus servidores y finalizará su etapa como free-to-play el 1 de septiembre de 2024, según han informado GungHo Online Entertainment y el desarrollador Supertrick Games. Después de casi diez años en línea y de superar los nueve millones de descargas en todo el mundo, el título tomará una nueva dirección con su relanzamiento como Let It Die Offline Edition, una versión de pago que mantendrá el núcleo de la experiencia para sus jugadores y permitirá transferir los datos de guardado.

Fin de Let It Die en su formato en línea

Let It Die se lanzó originalmente en PlayStation 4 a finales de 2016 y llegó a PC mediante Steam en 2018. Durante su tiempo activo, el juego ganó notoriedad por su nivel de dificultad, su ambientación sobrenatural y por el personaje Uncle Death, quien guía al jugador desde el principio en la peligrosa subida por la Torre de Barbs. La decisión de cerrar los servidores llega tras un largo periodo de operación en línea y culmina un ciclo de casi una década, algo poco habitual en el sector de los videojuegos free-to-play, donde los títulos suelen tener ciclos mucho más breves.

Desde el 1 de septiembre, el modelo gratuito dejará de estar disponible y se suspenderán funciones que requieren conexión, como el combate asíncrono jugador contra jugador (Tokyo Death Metro), el uso de la moneda premium Death Metal y la adquisición de artículos dentro o fuera del juego empleando dinero real. Los jugadores ya no podrán adquirir Death Metal y deberán completar cualquier transferencia de datos antes del plazo estipulado. No será posible migrar partidas entre PlayStation y Steam, aunque dentro del ecosistema PlayStation sí es compatible entre PS4 y PS5.

Nueva etapa con la edición offline

Cuando llegue Let It Die Offline Edition en primavera, el juego solo podrá adquirirse mediante compra directa para nuevos usuarios y como contenido descargable de pago para quienes ya tengan la edición previa. Esta versión offline ofrecerá acceso completo a la Torre de Barbs y a su sistema de progresión con menos restricciones: la moneda principal pasará a ser Kill Coin, y muchas funciones asociadas a Death Metal serán eliminadas o sustituidas para adaptarse a la nueva estructura fuera de línea.

Entre los cambios más importantes está la desaparición de las microtransacciones y la modificación de sistemas que dependían del servidor, como la reducción del tiempo de desarrollo de armas y la recuperación de personajes derrotados, que ahora se resolverán internamente usando solo los recursos obtenidos en el juego. Aunque se mantienen la personalización, el equipamiento y los movimientos Rage Moves y Goretastics, la experiencia será exclusivamente en solitario, sin competencias en línea ni rankings entre jugadores.

Información clave para jugadores actuales y nuevos

Los jugadores que ya han dedicado tiempo a Let It Die podrán transferir su progreso, lo que garantiza la validez de sus logros y objetos en la nueva edición, siempre y cuando realicen la migración dentro del plazo oficial, que se comunicará antes del cierre definitivo. Los usuarios de PlayStation podrán trasladar su avance de PS4 a PS5 a través del PlayStation ID, pero no hay posibilidad de transferir datos entre PlayStation y PC mediante Steam. Esta limitación ha generado algunas quejas, especialmente entre quienes cambiaron de plataforma con el tiempo.

Aquellos que lleguen por primera vez a Let It Die tras el lanzamiento de la edición offline deberán adquirir el juego como una experiencia de pago, tanto en PlayStation Store como en Steam. Esta nueva modalidad incluye también la edición Uncle Prime Edition, que incorpora contenido adicional para la experiencia offline, aunque con restricciones para las canciones Death Metal y un periodo de reembolso limitado. La competencia entre jugadores desaparece: toda la acción se desarrolla localmente, en solitario, y bajo las reglas del nuevo modelo.

Impacto comunitario y novedades en la franquicia

La noticia de la transición de Let It Die a formato offline coincide con cambios en la saga, ya que su secuela, Let It Die: Inferno, se lanzó a finales de 2025 para PlayStation 5 y PC, integrando novedades como el modo cooperativo Duo Mode. Este modo, previsto para la segunda temporada de contenidos a partir del 10 de marzo, permitirá partidas colaborativas jugador contra entorno, la introducción de armas nuevas y el tan esperado sistema de fijado de objetivos.

No obstante, esta transición ha provocado reacciones diversas en la comunidad: algunos jugadores valoran positivamente el acceso ilimtado sin conexión y la conservación del progreso, mientras otros lamentan la desaparición de la competencia en línea y de la comunidad internacional. Además, los cambios en el sistema de microtransacciones y en el modelo de negocio reflejan una tendencia cada vez más común en la industria, en la que títulos populares experimentan la migración de la gratuidad sostenida por compras internas a sistemas pagados y desconectados para prolongar su vida útil.

La adaptación de Let It Die Offline Edition será determinante para el futuro de su comunidad. GungHo y Supertrick Games afirman que los jugadores podrán seguir disfrutando del desafío que representa la Torre de Barbs, aunque sin los elementos interactivos y las competencias multijugador que durante años fueron parte central del juego.