Sony anuncia ‘Resident Evil Requiem’ como primer juego con el renovado PSSR de PlayStation 5 Pro

(Capcom)

Sony ha anunciado oficialmente que Resident Evil Requiem es el primer videojuego en utilizar la versión más avanzada de PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), una tecnología de reescalado basada en inteligencia artificial y exclusiva de la PlayStation 5 Pro. Este algoritmo, desarrollado a partir de una colaboración entre Sony y AMD en el marco del proyecto Amethyst, permite un procesamiento gráfico con un nivel de detalle sin precedentes, estableciendo un nuevo estándar en la calidad visual para consolas. La actualización de esta tecnología comenzará a distribuirse a nivel global en las próximas semanas para todos los usuarios de PS5 Pro, y se prevé que otros juegos también se beneficiarán de ella a partir de marzo.

Resident Evil Requiem: el primer salto tecnológico visible

Resident Evil Requiem, recientemente lanzado por Capcom, es el primer juego que aprovecha este avance. Masaru Ijuin, directivo de Capcom en el área de tecnologías y desarrollo de motores, explicó que el objetivo principal del equipo fue mejorar la calidad de la presentación de los personajes utilizando una versión optimizada del motor RE Engine. Gracias a la nueva versión de PSSR, elementos gráficos como el cabello y la barba de los protagonistas se representan como polígonos individuales. Esto permite que reaccionen de forma realista al movimiento, al viento y a la luz, aumentando la sensación de inmersión para el usuario. El sistema es capaz de gestionar estos detalles en textura y animación sin sacrificar fluidez o calidad de imagen, manteniendo una alta tasa de fotogramas.

Mark Cerny, arquitecto principal de las consolas PS5 y PS5 Pro, afirmó que la tecnología PSSR ahora maneja de manera diferenciada tanto la red neural como el algoritmo de procesamiento, logrando una mejora notable en rendimiento e imagen. Este avance fusiona la experiencia de Cerny y los progresos que AMD había implementado anteriormente en su tecnología FSR 4 para PC. Esta evolución específica de PSSR está pensada para aprovechar al máximo el hardware mejorado de la PS5 Pro frente a la versión estándar de la consola.

Cómo acceder a la actualización y pasos futuros para los usuarios de PS5 Pro

Todos los usuarios de PS5 Pro podrán acceder a esta actualización a nivel internacional, activándola desde el menú de ajustes del sistema en la sección de Pantalla y Vídeo, donde se habilitará la opción para mejorar la calidad de imagen mediante PSSR. El inicio del despliegue coincide con el lanzamiento mundial de Resident Evil Requiem. A partir de marzo, otros juegos de PS5 Pro también recibirán soporte para esta tecnología, aunque Sony aún no ha revelado cuáles serán los próximos títulos compatibles.

La integración del PSSR actualizado responde a la demanda de los jugadores por una experiencia visual más realista y rica en detalles, especialmente en títulos de última generación. Sony y Capcom buscan ofrecer un nivel gráfico equiparable al disponible en ordenadores avanzados, pero optimizado para una consola accesible a un público más amplio. Este avance es una mejora directa respecto a la versión de PSSR que Cerny presentó en 2025, cuya implementación original estaba prevista para 2026, pero que se ha anticipado gracias a los avances técnicos y la cooperación con AMD.

Posibles efectos en futuros lanzamientos y la industria del videojuego

Por ahora, sólo Resident Evil Requiem utiliza plenamente el potencial del PSSR mejorado, pero Sony tiene previsto actualizar numerosos juegos para PS5 Pro en los próximos meses. Entre los mencionados por medios especializados como posibles beneficiarios de esta mejora se encuentran Saros, Marvel’s Wolverine y GTA 6, próximos a su lanzamiento y con expectativas de integrar el nuevo estándar visual. Si estos títulos incorporan la tecnología, es probable que otros estudios también prioricen el PSSR para mantenerse competitivos y satisfacer las demandas del mercado.

Para la comunidad de jugadores, las consecuencias son claras: quienes buscan la máxima calidad visual obtendrán una mejora tangible sin necesidad de adquirir hardware adicional o costosos componentes de PC. Además, los usuarios de PS5 Pro podrán acceder a este salto gráfico activando la opción correspondiente en el sistema, lo que se traducirá en mejoras inmediatas en nitidez, color y fidelidad de animación.

Una característica destacada del nuevo PSSR es su capacidad para analizar y reescalar imágenes a nivel de píxel. Esto permite renderizar de manera precisa detalles como los reflejos de luz en cabello o barba, algo que anteriormente era difícil de lograr en consolas. Además, la inteligencia artificial garantiza que estas mejoras visuales no perjudiquen el rendimiento del juego, manteniéndose la fluidez necesaria para una buena experiencia jugable.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Expectativas y retos con la adopción del PSSR avanzado

El anuncio ha suscitado muchas expectativas tanto en la industria como entre los jugadores. No obstante, surgen dudas acerca de la rapidez con la que los estudios externos podrán adaptar sus juegos al nuevo PSSR, ya que no todos utilizan los mismos motores gráficos ni poseen equipos técnicos dedicados a este tipo de integración. Otro reto importante es el equilibrio entre la mejora visual y los requerimientos de hardware: aunque la PS5 Pro supone un avance respecto a la PS5 original, la adopción masiva dependerá también del interés de los usuarios por adquirir la versión Pro para aprovechar estas ventajas.

La llegada del PSSR avanzado a las consolas domésticas podría sentar las bases de un nuevo estándar en la industria, acortando la distancia entre la experiencia en consola y en PC de alta gama. Sin embargo, Sony no ha dado detalles sobre cuántos títulos serán compatibles en esta primera fase ni sobre los criterios de selección, algo que podría generar cierta incertidumbre entre los jugadores que esperan ver la mejora en sus juegos favoritos. Por ahora, tanto Capcom como Sony recomiendan estar atentos a las próximas comunicaciones oficiales y consultar frecuentemente las opciones de mejora gráfica en el sistema operativo de PS5 Pro.