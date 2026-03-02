En medio del desarrollo de ‘Saros’, Housemarque ya prepara su próximo gran proyecto para PS5

Saros, de Housemarque.

Housemarque, el reconocido estudio finlandés responsable de títulos como Returnal y Resogun, encara un 2026 lleno de proyectos ambiciosos. Con el lanzamiento de Saros para PlayStation 5 previsto para el 30 de abril, la compañía ya ha iniciado la producción de su próximo gran videojuego y ha intensificado la búsqueda de talento para liderar la evolución visual y técnica en sus futuras producciones. Esta rápida transición entre la salida de Saros y el inicio de un nuevo desarrollo coloca a Housemarque entre las desarrolladoras más activas dentro del grupo de Sony, empresa que adquirió el estudio recientemente.

Proceso de selección y búsqueda de perfiles clave para nuevos proyectos

La dirección de Housemarque ha puesto en marcha un proceso de contratación para ocupar posiciones fundamentales, como la de programador principal de gráficos y jefe de animación para jugabilidad. En las ofertas laborales se destaca que estos puestos trabajarán estrechamente con el director técnico y arquitectos gráficos para guiar la siguiente evolución de los juegos desarrollados por el estudio finlandés. Entre las aptitudes más valoradas se encuentran la experiencia consolidada en animación para grandes producciones, en la programación de gráficos avanzados para videojuegos triple A y en la capacidad de traducir ideas innovadoras en soluciones concretas.

Para estos puestos se requiere más de ocho años de experiencia y participación directa en el desarrollo de títulos de alto presupuesto. También se enfatiza la importancia de poseer pasión por fomentar la fidelidad visual y el compromiso con la innovación dentro del ecosistema de PlayStation. El entorno colaborativo en Housemarque es presentado como uno de sus principales valores, considerado ideal tanto para líderes experimentados como para personas con ganas de aprender y aportar a una visión colectiva.

Orientación hacia tecnología de última generación

El avance tecnológico es un pilar fundamental en la estrategia del estudio. Los perfiles técnicos seleccionados deberán contar con experiencia comprobada en técnicas como el ray-tracing, la iluminación avanzada y sistemas complejos de sombreado, aspectos esenciales para alcanzar los niveles visuales exigidos por el hardware de PlayStation 5. La apuesta por estas tecnologías posiciona a Housemarque en la búsqueda continua de la excelencia gráfica, una tendencia cada vez más frecuente entre los estudios que buscan destacar en el competitivo mercado de juegos de nueva generación.

Se subraya también la necesidad de expertos capaces de liderar equipos no solo en el desarrollo gráfico, sino en la dirección general de la experiencia visual, integrando animaciones complejas y mecánicas de juego fluidas que aporten a la inmersión del usuario. El objetivo es claro: superar en calidad visual y jugable a títulos previos como Returnal.

Proyección en la comunidad y perspectivas para Housemarque

La decisión de Housemarque de comenzar la preproducción de su próximo título antes incluso del estreno de Saros demuestra no solo la estabilidad que implica formar parte de Sony, sino también la presión creciente por mantener un flujo constante de lanzamientos de alto nivel. Los usuarios de PS5 están atentos a novedades tras el éxito de Returnal, y el anuncio de nuevas contrataciones incrementa las expectativas sobre la posible dirección temática y jugable del próximo juego del estudio.

Al mismo tiempo, la apertura anticipada de vacantes y la búsqueda activa de líderes creativos y técnicos evidencian una estrategia de inversión a largo plazo, cuyo propósito es no solo garantizar el lanzamiento exitoso de Saros, sino también evitar perder impulso ante la competencia. Esta proactividad crea oportunidades profesionales: desarrolladores y animadores con experiencia en grandes producciones pueden ver en Housemarque un destino atractivo gracias a su enfoque en la innovación y el acceso privilegiado a tecnologías de desarrollo para PlayStation.

El historial del estudio, que en el pasado decidió alejarse del desarrollo de juegos arcade que originalmente lo hicieron famoso, sugiere que tanto Saros como el nuevo proyecto seguirán la línea de Returnal, con experiencias de acción en tercera persona, elementos roguelike, gráficos avanzados y un alto nivel de detalle diseñado para resaltar en la generación actual de consolas. La apuesta por especialistas y la construcción de equipos sólidos dejan claro que Housemarque planea consolidarse como uno de los pilares creativos de PlayStation Studios, lo que podría traducirse en beneficios para los usuarios y en productos que eleven el estándar de calidad en la industria.