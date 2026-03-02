Arknights: Endfield lanza su actualización 1.1 ‘Old Deep Water Dies, by Rising Tide It is Denied’

Arknights: Endfield, de Mountain Contour.

El universo de Arknights: Endfield, el RPG 3D gratuito desarrollado por Mountain Contour y publicado por GRYPHLINE, se amplía considerablemente desde el 12 de marzo con la llegada de la versión 1.1, titulada Old Deep Water Dies, by Rising Tide It is Denied. Ante una actividad y cifras de jugadores superiores a lo previsto, la desarrolladora introduce novedades relevantes que afectan tanto el contenido jugable como la experiencia global, consolidando el éxito de un lanzamiento que ya significó la internacionalización de la saga más allá del entorno móvil.

Nuevos operadores y mecánicas ampliadas

El principal atractivo de esta actualización es la incorporación de dos nuevos operadores de élite: Tangtang y Rossi. Tangtang, de rareza 6 estrellas y descrita como “un equipo en sí misma”, destaca por su capacidad para infligir daño en área y congelar enemigos, además de contar con una habilidad definitiva que puede inmovilizar incluso a los jefes, lo que abre oportunidades estratégicas clave bajo su liderazgo. Rossi, en cambio, aporta un papel distinto permitiendo transformar el daño mágico Arts en vulnerabilidad, debilitando a los adversarios y maximizando el daño físico de los equipos aliados. Esta mecánica exclusiva modifica las dinámicas de combate y refuerza las composiciones orientadas al daño físico, aportando nuevas posibilidades tácticas al juego.

Junto a los nuevos personajes, la actualización profundiza en el sistema AIC, fundamental para la automatización y optimización de recursos, con la introducción de la hidro-industrialización. Ahora se incorpora el Hydro Mining Rig, una instalación que, a diferencia de otras, no requiere electricidad para recolectar cuprium, un nuevo recurso. El agua se convierte así en una fuente de automatización productiva, permitiendo nuevas opciones logísticas mediante conductos de transporte de líquidos y plantas de tratamiento de aguas residuales. La expansión del número de Forges of the Sky disponibles incrementa la capacidad productiva para los jugadores más avanzados, proporcionando una progresión más relevante para la comunidad comprometida.

Expansión del mundo y el relato en Qingbo Stockade

Arknights: Endfield refuerza su enfoque narrativo y de exploración al añadir el área de Qingbo Stockade, parte de la región de Wuling. Esta nueva localización ofrece un escenario visual y jugable diferenciado y actúa como eje de tensión narrativa: la aparición de los personajes Nefarith y Ardashir provoca disputas con la ciudad de Wuling, invitando a los jugadores, en su rol de Endministrator, a investigar el origen y desarrollo del conflicto. Este apartado enfatiza el carácter episódico del juego y anticipa la estructura de futuras expansiones, que ya se encuentran en desarrollo, e incluirán más zonas, mapas y sistemas productivos.

La progresión y las recompensas también reciben mejoras significativas. El avance temprano se facilita con nuevas misiones para principiantes; quienes alcancen ciertos hitos en el Capítulo 1 recibirán diez Permisos de Headhunting, un recurso esencial para reclutar operadores. Aquellos que ya hayan logrado estos requisitos podrán reclamar las recompensas automáticamente tras la actualización. Se suman además eventos de registro, como Gently Flows Qingbo y Pearl of the Pack, que otorgan beneficios periódicos por conexión diaria, junto con una actualización del Pase de Batalla y más opciones para la obtención de recursos estratégicos, adaptadas a diferentes perfiles de jugadores.

Eventos temporales y mejora de optimización de equipo

La actualización introduce eventos de tiempo limitado, como Exploration Day, enfocado en el farmeo dentro del Originium Science Park, y Survival Training, que incentiva el uso de Explosivos Industriales para diversificar el combate tradicional. Estas actividades buscan mantener el dinamismo de la base de jugadores y fomentar la experimentación táctica.

En cuanto a la optimización y recompensas sistémicas, se amplía el sistema de cuota AIC, otorgando reconocimiento específico a quienes obtienen operadores de 4, 5 y 6 estrellas por primera vez, incluyendo a aquellos que ya los tenían mediante una entrega retroactiva vía correo interno del juego. La llegada del Valley Multi-Line Engraving Kit constituye otro avance relevante: mediante el sistema Stock Redistribution, los jugadores pueden forjar Essences personalizadas, una función que disminuye el azar en la mejora de armas avanzadas y ofrece mayor control y profundidad estratégica a las operaciones de nivel alto.

Mejoras inspiradas en la comunidad

Evidenciando un compromiso con el diálogo directo con los usuarios, la actualización incorpora mejoras surgidas de los comentarios y necesidades de la comunidad global. Entre ellas se encuentra el aumento del rango de buffers para las líneas de energía, que mejora la organización general y previene interrupciones inesperadas durante eventos o diálogos, la integración de atajos y funciones adicionales para quienes juegan con mando, como la reasignación de instalaciones mediante un botón dedicado, y la posibilidad de visualizar el minimapa y modos de navegación al usar el sistema de tirolinas, aspecto importante dado el diseño tridimensional de Qingbo Stockade.

En el ámbito del combate, se ajusta la preparación de operadores para que inicien cada misión con vitalidad y energía máxima, y se perfecciona la visibilidad de las advertencias de ataques enemigos, un aspecto relevante para evitar derrotas atribuibles al caos visual. Estas medidas evidencian la intención de equilibrar la complejidad estratégica con la accesibilidad, clave tanto para atraer a nuevos jugadores como para mantener a los más veteranos, favorecida además por el soporte de progresión cruzada entre consolas, PC y dispositivos móviles.

The Game Awards -Arknights endfield

Impacto en la comunidad y perspectivas futuras de Arknights: Endfield

El lanzamiento de esta primera gran expansión coincide con un período de alta participación, superando las previsiones iniciales de GRYPHLINE en cuanto a número de jugadores y tiempo invertido en el juego. El enfoque en recompensar a nuevos y antiguos jugadores mediante eventos y premios retroactivos ha sido bien recibido en redes y foros especializados, donde la comunidad ha reconocido la rápida respuesta del estudio ante los principales desafíos detectados desde el estreno.

Es relevante señalar que Arknights: Endfield marca un antes y un después al llevar la franquicia a consolas y PC, enriqueciendo la experiencia con opciones técnicas avanzadas como soporte para 120 FPS, tecnologías de escalado de gráficos y compatibilidad plug-and-play con diversos mandos, lo que demuestra el compromiso por ofrecer una experiencia de calidad en todos los sistemas. El plan para la siguiente versión, 1.2, ya adelanta la llegada de nuevos mapas, una narrativa ampliada y la integración de tecnologías industriales avanzadas para el ecosistema AIC, sugiriendo una evolución constante en el universo de Talos-II.