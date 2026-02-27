Tragedia en Maryland: Bobby J. Brown de “The Wire” muere a los 62 años en incendio

El actor tenía 62 años al momento de su muerte

Bobby J. Brown, ampliamente reconocido por su papel como el oficial Bobby Brown en la serie The Wire, murió a los 62 años la noche del 26 de febrero en Maryland, como consecuencia de lesiones térmicas e inhalación de humo tras quedar atrapado en un incendio dentro de un granero. El hecho, calificado como un accidente por la Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland, ocurrió mientras el actor intentaba encender un vehículo en el interior de la estructura, momento en que se originó el fuego. Familiares y equipos de emergencia acudieron al lugar, pero el avance de las llamas impidió el rescate, lo que provocó un profundo impacto en la comunidad artística y en su entorno cercano.

Detalles del accidente

Durante la noche del 26 de febrero, en una propiedad ubicada en el condado de St. Mary, Maryland, Bobby J. Brown estaba en el interior de un granero intentando arrancar un vehículo. De acuerdo con los reportes oficiales, en ese instante se inició un incendio que rápidamente consumió la estructura, de aproximadamente 50 por 30 metros. Brown, al verse atrapado, logró comunicarse primero con un familiar y luego con su esposa, a quienes pidió que le llevaran un extintor con la esperanza de sofocar el fuego.

Su esposa llegó hasta el granero en un esfuerzo desesperado por ayudarlo. Sin embargo, al momento de su llegada, las llamas ya cubrían prácticamente toda la estructura, haciendo imposible el rescate. Durante el intento, la esposa de Brown sufrió quemaduras graves en las manos y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Los bomberos de la zona acudieron rápidamente, pero la magnitud del incendio les impidió ingresar de forma segura para rescatar al actor.

Según la Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland, la causa oficial de la muerte fue “lesiones térmicas difusas e inhalación de humo” y el hecho fue determinado como accidental.

Carrera profesional e influencia en la televisión

Bobby J. Brown deja una marca importante en la televisión. El actor, reconocido principalmente por su trabajo en la serie The Wire de HBO, también participó en otras producciones de renombre como Law & Order: SVU y We Own This City. Su labor en dramas policiales fue apreciada tanto por la crítica como por el público, destacando su autenticidad en cada una de sus interpretaciones.

El representante de Brown, el doctor Albert Bramante, señaló que el actor “fue un profesional singularmente talentoso y un hombre de gran integridad”. Destacó cómo su formación como campeón Golden Gloves de boxeo añadió un realismo particular a sus personajes. Este antecedente deportivo fortaleció su presencia en pantalla y consolidó su reputación de intérprete respetado y admirado en el medio.

Varios colegas han recordado a Brown como una persona que, además de su habilidad actoral, era dedicada en su vida personal y mantenía relaciones estrechas dentro del ambiente artístico. Su fallecimiento deja un vacío significativo entre los miembros del elenco de The Wire, una producción considerada de culto y catalogada como una de las mejores series televisivas de las últimas décadas.

The Wire, de HBO

Reacción de la familia y consecuencias personales

La tragedia del 26 de febrero afectó profundamente a la familia Brown. Durante el intento de rescate, la esposa del actor sufrió graves quemaduras en las manos y permanece hospitalizada. Familiares presentes en la propiedad expresaron la impotencia de presenciar el avance de las llamas, que hizo imposible cualquier intento de salvamento.

Bobby J. Brown deja a su esposa y a dos hijas, quienes ahora enfrentan la dura pérdida de una figura fundamental en sus vidas y el proceso de recuperación física y emocional tras un accidente de tal magnitud. La familia ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores de la carrera del actor, lo que refleja el aprecio que Brown generó tanto en el ámbito profesional como personal.