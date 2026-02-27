Malditos Nerds

SPRAWL Zero, la nueva apuesta cyberpunk del estudio indie Maeth, llevará la acción a consolas y PC

La propuesta revive la esencia de los shooters de inicios de siglo con mecánicas innovadoras de combate y física

Sprawl Zero presenta su primer tráiler.

Anunciado oficialmente, SPRAWL Zero es la nueva propuesta de Kwalee y el estudio independiente Maeth, que busca revivir la experiencia de los shooters de la era dorada de los años 2000 en un entorno cyberpunk. El título estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento. En el juego, los jugadores asumirán el papel de FIVE, un supersoldado cibernético controlado por la Junta, cuya misión es eliminar a SILAS, el líder de la organización tecnorreligiosa radical IMAGO-DEI, mientras la ciudad se ve envuelta en el caos provocado por la guerra entre distintas facciones.

Inspiración y motivación detrás de SPRAWL Zero

SPRAWL Zero se presenta como un homenaje a la cultura Y2K, incorporando elementos que dejaron huella en una generación de jugadores. Carlos Lizárraga, director del estudio Maeth, explicó que el objetivo del juego es recrear la admiración y el asombro que él experimentó con títulos como Half-Life 2, Halo y F.E.A.R., juegos que cambiaron la forma en que los entornos y la jugabilidad se fusionan dentro del género shooter.

Más allá de apelar solo a la nostalgia, SPRAWL Zero incorpora mecánicas nuevas y un diseño estético que combina lo retro con lo moderno: gráficos, sonido y atmósfera que evocan principios de siglo, pero optimizados con tecnología contemporánea.

Características principales del juego: combate, física y posibilidades de decisión

El combate en SPRAWL Zero se distingue por su velocidad y por una inteligencia artificial enemiga avanzada. Los oponentes emplean tácticas como flanqueo, fuego de cobertura y uso de granadas, lo que obliga al jugador a pensar y adaptarse constantemente. Las mecánicas de física tienen un papel fundamental: los guantes y el escudo gravitatorios permiten atrapar balas y devolverlas a los enemigos, y el clásico Bullet-Time da la opción de ralentizar el tiempo para efectuar disparos improbables. El juego ofrece más de 40 armas, cada una con un rol definido y posibilidades de perfeccionamiento a lo largo de la campaña.

El diseño de los niveles está orientado a promover la libertad del jugador. Cada escenario está construido manualmente, con múltiples caminos, rutas verticales y distintas formas de afrontar el combate: de manera directa, utilizando coberturas, o aprovechando el entorno mediante herramientas físicas. El equipo de desarrollo sostiene que dar agencia al jugador es una prioridad, retomando una filosofía de diseño poco frecuente en los últimos veinte años.

SPRAWL Zero, de Maeth
SPRAWL Zero, de Maeth

Relevancia para los jugadores y la cultura del videojuego actual

El retorno de la estética y jugabilidad de los shooters Y2K podría representar un cambio en la industria, que en la última década ha apostado por enfoques más cinemáticos y sistemas de progresión menos inmediatos. Al hacer hincapié en la toma de decisiones y la experimentación en cada nivel, SPRAWL Zero ofrece a los jugadores veteranos la posibilidad de reencontrarse con sensaciones pasadas, mientras introduce a los nuevos jugadores en una interpretación novedosa y exigente del género. El énfasis en una narrativa llena de facciones rivales y en la capacidad de influir en los acontecimientos proporciona al jugador un grado de inmersión y control poco habitual en los FPS recientes.

En la práctica, estas características pueden traducirse en una mayor rejugabilidad y durabilidad del título. La opción de experimentar con la física, explorar rutas alternativas y enfrentarse a enemigos inteligentes hará que cada sesión de juego sea diferente. Si el proyecto cumple con estas expectativas, podría establecer una tendencia en futuros lanzamientos, recuperando ideas prácticamente olvidadas y captando a una audiencia interesada en la innovación y la autenticidad.

