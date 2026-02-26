Genshin Impact elimina sin explicación su mención al procesamiento de voz para IA

El Minioctópodo, uno de los nuevos artilugios.

En las últimas semanas se ha observado que la política de privacidad de Genshin Impact, el título principal de HoYoverse (anteriormente MiHoYo), incorporó y posteriormente eliminó de manera discreta una cláusula que permitía el uso de conversaciones de chat de voz de sus usuarios con fines de desarrollo de inteligencia artificial. Aunque el documento legal especificaba cómo y qué datos podían emplearse para entrenar estos modelos, la referencia específica al chat de voz fue retirada sin aviso ni explicación a la comunidad, lo cual generó preocupación entre grupos de jugadores y especialistas en privacidad.

Cambios en la política de privacidad y la detección por parte de la comunidad

El descubrimiento inicial fue reportado por el usuario Cevian en la red social Bluesky, quien comparó versiones anteriores y actuales de la política de privacidad de Genshin Impact. En la versión publicada en enero de 2026, la sección 1, en su subsección xviii, indicaba claramente que los datos de comunicación por voz podían ser procesados para fines relacionados con el funcionamiento del servicio, tales como seguridad, moderación de contenido y cumplimiento legal. Además, dejaba abierta la posibilidad de que estos datos se usaran para desarrollar modelos de inteligencia artificial, como se detallaba en la sección 2 del mismo documento.

Este tipo de procesamiento, común en plataformas que buscan mejorar sistemas conversacionales de inteligencia artificial, generó alertas. La política especificaba que los jugadores, al utilizar las funciones de chat de voz, aceptaban que sus conversaciones podían ser incluidas en conjuntos de datos destinados al entrenamiento y mejora de modelos. Posteriormente, esta mención fue eliminada por completo y, aunque todavía es posible desactivar el uso de otros datos generados para inteligencia artificial desde la configuración, la sección específica sobre el chat de voz desapareció del texto oficial.

Interés de HoYoverse en la inteligencia artificial y antecedentes

HoYoverse ya había demostrado anteriormente su interés en integrar herramientas de inteligencia artificial en sus productos. El año pasado, la empresa presentó un adelanto de un nuevo MMO desarrollado con Unreal Engine 5, en el que anunció, entre otras novedades, un sistema de ecosistema estimulado por inteligencia artificial, un sistema de combate gestionado por IA y personajes no jugables inteligentes. Estos desarrollos reflejaban tanto la apuesta por la innovación tecnológica como la necesidad de recopilar grandes cantidades de datos procedentes de la interacción de los jugadores.

En la sección 2 de la política de privacidad de Genshin Impact, aún se mantiene una disposición que permite el uso de datos generados por los usuarios, como textos de chat y entradas similares, para entrenar modelos de inteligencia artificial, siempre con la opción de autoexclusión en los ajustes del juego. Sin embargo, la diferencia principal es que en la actualidad ya no se menciona el chat de voz como fuente de datos, lo cual sugiere un posible cambio de enfoque o una mayor precaución respecto a la sensibilidad de los datos recopilados.

Genshin Impact, de HoYoverse.

Consecuencias en la comunidad y discusión sobre la privacidad de datos

La respuesta de la comunidad ha oscilado entre la sorpresa y la inquietud. En foros y redes sociales, muchos usuarios no estaban informados sobre el alcance de la política ni sobre su derecho a rechazar el uso de sus datos para entrenamiento de inteligencia artificial. El hecho de que la cláusula relativa al chat de voz fuera eliminada sin un anuncio específico ha incrementado la preocupación, ya que plantea interrogantes sobre las prácticas de comunicación y transparencia de las grandes empresas tecnológicas, especialmente aquellas con comunidades de millones de jugadores en todo el mundo.

Las políticas de privacidad suelen ser extensas y difíciles de entender completamente para el usuario promedio. En el caso de Genshin Impact, la rápida incorporación de inteligencia artificial y la recopilación masiva de datos personales, como los chats de voz que pueden contener información sensible y privada, podrían afectar negativamente la confianza en la plataforma si no se manejan de manera transparente. Hasta el momento, MiHoYo (HoYoverse) no ha emitido declaraciones públicas que aclaren el uso específico de los datos de voz ni las razones detrás de la eliminación de la polémica subsección en su política de privacidad.