Malditos Nerds

Sonic Racing: CrossWorlds introduce a Tangle y Whisper junto a un festival competitivo especial

Estos nuevos contenidos ofrecen a los jugadores la posibilidad de formar equipos con los personajes estrella de los cómics de IDW

Sonic Racing: CrossWorlds, de SEGA.
Sonic Racing: CrossWorlds, de SEGA.

Sonic Racing: CrossWorlds, el conocido juego de carreras protagonizado por personajes del universo de Sonic the Hedgehog, suma este 25 de febrero la actualización gratuita Tangle & Whisper Content Drop. SEGA anunció que esta actualización incorporará a las heroínas de los cómics de IDW Publishing como personajes seleccionables.

Además, se organizará un festival especial dedicado a Tangle y Whisper del 26 de febrero al 1 de marzo, en el que los jugadores podrán obtener recompensas y bonificaciones temporales al participar durante dichos días. La inclusión de estas dos protagonistas refuerza la política de actualizaciones gratuitas y expansiones de personajes, fortaleciendo el vínculo entre el juego y otros medios importantes para su comunidad.

Novedades en la jugabilidad y descripción del evento especial

El principal añadido es la llegada de Tangle y Whisper, personajes originarios de la serie de cómics Sonic the Hedgehog de IDW Publishing, quienes por primera vez podrán seleccionarse en Sonic Racing: CrossWorlds. Ambos estarán disponibles sin costo adicional a partir del 25 de febrero, lo que reafirma el compromiso de SEGA con la entrega de actualizaciones gratuitas y regulares.

Con motivo de su introducción, el juego desplegará el Tangle & Whisper Festival desde el 26 de febrero hasta el 1 de marzo. En ese lapso, los jugadores podrán aprovechar un bono especial: la recompensa “2x Point Up Chance” se activará al 50% de frecuencia, lo que incentiva la formación de equipos y la participación con las nuevas incorporaciones.

Disponibilidad y plataformas

Sonic Racing: CrossWorlds se encuentra actualmente disponible en las principales consolas: PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, tanto en Steam como en Epic Games Store.

Un dato relevante para los usuarios de Nintendo es el lanzamiento oficial en la nueva Switch 2, lo que representa un avance en términos de tecnología y accesibilidad. Quienes ya tengan el juego en la versión anterior de Switch podrán acceder mediante un pago adicional a la actualización ampliada, cuyo costo será de aproximadamente 22 dólares.

Por otra parte, SEGA confirmó que el 26 de marzo de 2026 se lanzará una edición física para Nintendo Switch 2 que incluirá en cartucho el juego base completo, una noticia que interesa a los coleccionistas y a quienes prefieren el formato físico sobre el digital.

Repercusiones en la comunidad y tendencias en las actualizaciones

La llegada de Tangle y Whisper, personajes bien recibidos en la línea editorial de IDW Publishing, es un reflejo de una tendencia creciente en la industria de los videojuegos: estrechar los vínculos entre diferentes medios y prolongar la vigencia de los títulos mediante la integración de personajes populares de otras franquicias o productos asociados. Sonic Racing: CrossWorlds ha seguido una política de lanzamientos regulares de contenido adicional, como se vio este mes con la adición de AiAi, personaje emblemático de Monkey Ball.

Este tipo de estrategias no solo mantiene el interés de la comunidad, sino que también impulsa la participación en eventos de tiempo limitado, como el festival de puntos dobles, invitando tanto a jugadores veteranos como a nuevos usuarios a formar equipos competitivos. Asimismo, la oferta gratuita de estos nuevos contenidos descargables resulta atractiva para el público en general, en contraste con la tendencia predominante de micro transacciones o pagos adicionales en la industria actual.

