The Rogue Prince of Persia se renueva en 2026 con actualizaciones y nuevos retos

The Rogue Prince of Persia, de Evil Empire.

La comunidad de The Rogue Prince of Persia recibirá dos importantes actualizaciones gratuitas en el otoño de 2026, con la promesa de transformar la experiencia tanto para jugadores veteranos como para quienes recién se unen al título.

Evil Empire, el estudio responsable de este juego de acción roguelite, presentó su hoja de ruta, centrada en la ampliación de la dificultad, la introducción de nuevos modos de juego y la mejora de la dinámica general. Estas actualizaciones, previstas para abril y mayo, buscan mantener el interés y aumentar la rejugabilidad del título después de su exitoso lanzamiento el año anterior.

Breathless Update: aumento de velocidad, dificultad y nuevas estrategias para el jugador

La primera de las actualizaciones, llamada Breathless Update, se lanzará en abril con el objetivo de intensificar y hacer más ágil la aventura de The Rogue Prince of Persia. Entre las novedades más destacadas se encuentra el reajuste del ritmo de juego durante la primera hora: Evil Empire cambiará la progresión inicial, permitiendo a los jugadores desbloquear contenidos más rápido y enfrentarse a enemigos, incluidos los jefes, con mayor dificultad que en la versión actual. También se rediseñarán los primeros escenarios que se recorren en cada partida, para enfatizar la mecánica de wall-run, la clásica carrera por las paredes propia de la saga, y crear secuencias con un ritmo aún más acelerado.

En cuanto a jugabilidad, el Breathless Update añadirá nuevas herramientas, entre ellas el elemento Freeze y un arma tipo resortera, elementos inéditos que amplían las posibilidades estratégicas. Se incorporarán también arenas, zonas limitadas en las que los jugadores deberán superar oleadas de enemigos para avanzar. Este tipo de desafíos prolongará la duración de cada sesión y exigirá que los jugadores perfeccionen sus habilidades ofensivas y defensivas bajo presión.

Otra innovación destacable será la introducción de afijos en armas y herramientas: características variables que proporcionan efectos adicionales o modificadores, lo que obligará a tomar nuevas decisiones tácticas sobre qué equipamiento priorizar a lo largo de la partida. Para quienes deseen probar estos cambios antes de su lanzamiento, Evil Empire abrirá a finales de marzo una beta pública, lo que permitirá recoger opiniones e influir en los detalles finales de la actualización.

The Rogue Prince of Persia, de Evil Empire.

Endgame Update: nuevos retos y desafíos para los jugadores avanzados

En mayo se lanzará la Endgame Update, una expansión pensada para aquellos jugadores que buscan dominar todas las áreas y enfrentarse a los retos más difíciles del título. Evil Empire ha adelantado que el objetivo principal es renovar las secciones finales mediante la introducción de desafíos inéditos como los modos Speed Run y Daily Awakening. El primero pondrá a prueba la habilidad de los jugadores para completar niveles contra el reloj, mientras que el segundo ofrecerá desafíos diarios, una fórmula que ha probado ser popular en otros juegos roguelite.

Entre las novedades figuran las pruebas de Nyamtur, desafíos de riesgo y recompensa que estarán presentes en todos los niveles del juego, y el anticipado modo parkour, que aunque aún no se ha detallado, buscará profundizar en la movilidad y agilidad, dos aspectos tradicionales de la saga Prince of Persia. Evil Empire también anunció que el bioma Palacio será rediseñado para resultar más desafiante, y que tanto mascotas como nuevos retos se añadirán para ofrecer más alternativas de progresión, aunque los detalles concretos de estas características aún no han sido publicados.

Herramientas especiales y su impacto en la experiencia de juego diaria

Más allá de las dos grandes actualizaciones, The Rogue Prince of Persia dio inicio a 2026 con la incorporación de una herramienta especial: los Flaming Horses. Esta mecánica permite desatar una estampida de caballos en llamas que arrasan con todo en su camino, dejando tras de sí rastros de fuego, lo que abre nuevas opciones tácticas tanto para atacar como para despejar rutas. Esta novedad busca sorprender tanto a los jugadores avanzados como a quienes están en sus primeras partidas.

Evil Empire apuesta a que los ajustes en el ritmo del juego, la dificultad y las estrategias ayudarán a mantener activa a una base de jugadores que busca retos novedosos y opciones de personalización partida tras partida. Aunque estas actualizaciones no representan un relanzamiento, sí son una muestra del compromiso constante con la calidad y la durabilidad del juego, un factor cada vez más importante para retener usuarios frente a la competencia de otros títulos importantes del género.