Riot Games recorta el equipo de 2XKO por débil desempeño tras su lanzamiento en consolas

2XKO, de Riot Games.

Riot Games ha decidido reducir de manera considerable el equipo de desarrollo del videojuego 2XKO, una propuesta de lucha gratuita inspirada en el universo de League of Legends. Esta decisión llega pocas semanas después del lanzamiento oficial del juego en consolas y PC, tras una fase de acceso anticipado que no logró atraer a la cantidad esperada de jugadores.

Consecuencias tras el estreno y la falta de éxito esperado

Después de lanzar 2XKO en acceso anticipado para PC el 7 de octubre de 2025 y realizar su lanzamiento definitivo el 20 de enero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series y PC, Riot Games evaluó la participación de la comunidad en el nuevo juego de lucha. Según el productor ejecutivo Tom Cannon, aunque una base entusiasta de aficionados permaneció activa, el número global de jugadores y la actividad dentro del juego no fueron suficientes para mantener el equipo de desarrollo en su tamaño original de manera sostenible. Por este motivo, la compañía se vio obligada a tomar la difícil decisión de reducir la plantilla y enfocar sus esfuerzos en mejorar el producto utilizando menos recursos humanos.

Esta reestructuración afecta a desarrolladores y empleados que, en algunos casos, llevan años dedicados al desarrollo del proyecto, como lo relató el ex productor Patrick Miller, quien informó haber recibido la noticia de su desvinculación con tan solo 30 minutos de antelación, después de estar vinculado al proyecto durante aproximadamente una década.

Impacto en los empleados y medidas de apoyo ofrecidas

Riot Games sostiene que el bienestar de los empleados afectados es una prioridad, y ha subrayado que intenta recolocarlos en otros equipos dentro de la empresa siempre que sea posible. Para quienes no puedan integrarse en nuevos proyectos, la compañía ha establecido un paquete de indemnización que contempla al menos seis meses de salario y el correspondiente preaviso. Tom Cannon también reconoció públicamente el valor y el esfuerzo del equipo que realizó la visión creativa de 2XKO, subrayando que la reducción de personal no representa una evaluación negativa de la calidad individual de sus miembros, sino que responde a desafíos económicos y de participación tras el lanzamiento del juego.

Estas desvinculaciones generan inquietud acerca de la estabilidad laboral en la industria de los videojuegos, donde incluso grandes estudios como Riot Games adoptan medidas drásticas ante resultados comerciales que no cumplen las expectativas. La incertidumbre aumenta después de declaraciones de empleados como Miller, quien destacó la brevedad del tiempo de aviso previo a su despido, en contraste con el apoyo financiero anunciado por la compañía. Estos acontecimientos reavivan el debate sobre la seguridad laboral y las prácticas habituales en el sector tecnológico, afectando la moral de quienes dependen de la continuidad de proyectos exitosos en empresas líderes.

Perspectivas sobre el futuro de 2XKO y su escena competitiva

Pese a la reducción de personal, Riot Games afirmó que sus planes para la Serie Competitiva 2026 de 2XKO permanecen sin cambios. La empresa insiste en su compromiso de colaborar con organizadores y comunidades locales, consolidando eventos que ya apoyan la escena global de los juegos de lucha. Asimismo, Riot Games prometió anunciar pronto sus próximos proyectos para el juego, poniendo énfasis en las mejoras más solicitadas por la comunidad de jugadores.

Para los jugadores y comunidades que confiaban en 2XKO, este anuncio supone un momento de reflexión sobre la capacidad de los nuevos lanzamientos para posicionarse frente a títulos establecidos, incluso cuando son respaldados por editoras de grandes recursos como Riot Games. El caso pone de manifiesto la inestabilidad en el sector y su repercusión directa sobre desarrolladores y usuarios, mientras se espera que una estrategia más centrada logre revitalizar el interés y el crecimiento de la base de jugadores en el futuro cercano.