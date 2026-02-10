Malditos Nerds

Replaced de Sad Cat Studios estrena demo gratuita en PC tras años de retrasos

La demo permitirá a los jugadores experimentar por primera vez la singular mezcla de narrativa cinematográfica y plataformas en un mundo devastado

Replaced, de Sad Cat Studios.
Sad Cat Studios ha anunciado el lanzamiento de la demo gratuita de Replaced, un juego de acción y plataformas en 2.5D con una estética ciberpunk retrofuturista. A partir del 11 de febrero, y tras varios retrasos provocados por factores externos, los usuarios de PC podrán acceder a esta versión preliminar a través de Steam. El lanzamiento completo del juego está previsto para el 12 de marzo.

Replaced sitúa al jugador en una versión alternativa de Estados Unidos ambientada en la década de 1980, destruida por una catástrofe nuclear. El jugador asume el papel de Reach, una inteligencia artificial atrapada en un cuerpo humano en contra de su voluntad. La historia explora los secretos de la Phoenix Corporation.

Retrasos y su impacto en el desarrollo del juego

El desarrollo de Replaced ha estado marcado por dificultades significativas. En 2022, Sad Cat Studios se vio en la necesidad de posponer el proyecto debido a la invasión rusa en Ucrania, situación que afectó tanto a la estructura del equipo como a los plazos previstos. Este primer retraso se extendió en 2023 y volvió a repetirse en 2024, evidenciando los problemas técnicos y logísticos que los acontecimientos internacionales plantean a los pequeños estudios independientes.

Estos inconvenientes no solo han generado mayor expectativa en el público, sino que también han puesto a prueba la determinación del equipo creativo, que ha decidido mantenerse fiel a la visión original del juego a pesar de las dificultades.

Contenidos y expectativas sobre la demo gratuita

Aunque Sad Cat Studios no ha difundido todos los detalles sobre la demo, se prevé que los jugadores podrán descubrir varias mecánicas de juego y experimentar la narrativa cinematográfica que caracteriza a Replaced. El proyecto destaca por su combinación de acción dinámica y escenarios con enfoque cinematográfico, así como por una trama en la que ciencia ficción y dilemas sobre la identidad humana tienen un papel central.

La demo servirá tanto para detectar posibles mejoras técnicas como para ofrecer a la comunidad una primera toma de contacto con la atmósfera opresiva y la estética pixel art del juego. Los participantes podrán identificar patrones de diseño poco convencionales y comprobar cómo se integran la narrativa y la jugabilidad, un aspecto relevante dentro de los nuevos juegos independientes.

Importancia y percepción dentro del ámbito independiente

Desde su anuncio, Replaced ha suscitado el interés de los fanáticos, que lo consideran un posible referente dentro del género de acción cinematográfica en la escena indie. Los adelantos y las primeras impresiones de quienes han probado el juego en ferias especializadas indican que su enfoque distópico, con tecnología avanzada en una sociedad posnuclear, aborda temas actuales y ofrece una narrativa profunda.

La decisión de Sad Cat Studios de publicar una demo gratuita antes del estreno oficial abre la propuesta a una audiencia más amplia, algo poco frecuente en lanzamientos muy esperados. Los próximos días servirán para comprobar si Replaced cumple las expectativas creadas tras sus retrasos y si logra posicionarse entre los títulos más destacados del año para los aficionados al ciberpunk.

