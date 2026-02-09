Capcom actualiza los números de ventas de sus principales franquicias

Monster Hunter Wilds, de Capcom.

Capcom ha actualizado, tras su último informe financiero al 31 de diciembre de 2025, la lista de sus conocidos “Platinum Titles”, aquellas producciones que han superado el millón de copias vendidas. Los datos muestran un papel destacado de la saga Resident Evil, especialmente por el rendimiento de Resident Evil 4 Remake, que sumó 1,1 millones de unidades en el último trimestre. Por otro lado, Monster Hunter Wilds, la última entrega de su reconocida saga, presenta una notable disminución en el ritmo de ventas pese a haber alcanzado los 11 millones de copias totales.

Diferencias en el desempeño de las franquicias principales

Al cierre del período, Resident Evil 4 Remake no solo lideró las ventas trimestrales de Capcom, sino que también consolidó su lugar como uno de los títulos más exitosos de su historia, acumulando 12,2 millones de unidades vendidas. Otros títulos de la franquicia, como Resident Evil Village, añadieron 700.000 unidades en el mismo lapso, alcanzando los 13,5 millones en total. Por su parte, Resident Evil 2 Remake también se mantuvo fuerte al sumar 500.000 unidades (16,8 millones en total), lo que reafirma la relevancia de la serie.

Street Fighter 6, uno de los lanzamientos más populares de Capcom, consiguió 600.000 ventas adicionales en el trimestre, con 6,3 millones desde su lanzamiento. Devil May Cry 5, aunque con menor presencia mediática recientemente, demostró solidez al alcanzar 11 millones de copias totales tras vender 300.000 unidades adicionales.

La saga Monster Hunter, que años atrás dominaba los informes anuales de la empresa, muestra signos de ralentización con Monster Hunter Wilds, el último título, que apenas sumó 300.000 nuevas unidades desde septiembre y suma 11 millones en total. Monster Hunter Rise también mostró un crecimiento moderado al incrementar sus ventas en 400.000 copias y llegar así a los 18,2 millones.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Perspectivas y repercusiones para Capcom y su comunidad de jugadores

Las ventas de las principales franquicias generan tanto desafíos como certezas para Capcom en el corto plazo. Resident Evil se consolida como el eje de los futuros resultados de la empresa, respaldando las inversiones en expansiones y nuevos contenidos. El resurgimiento y el éxito de los remakes y lanzamientos recientes ponen en evidencia el atractivo continuo de la saga tanto para jugadores veteranos como para nuevas generaciones.

En contraste, la desaceleración de Monster Hunter Wilds ha generado inquietud en la comunidad. Tras un inicio prometedor en febrero de 2025, la saga presenta señales de agotamiento o saturación, lo que podría llevar a la compañía a replantear sus enfoques de marketing y desarrollo para retener a sus usuarios. Esta tendencia también es visible en otros títulos de la misma línea: pese a sus históricos volúmenes de ventas, el ritmo decrece trimestre tras trimestre.

Impacto en la comunidad gamer y tendencias emergentes de consumo

Para los jugadores, estas cifras tienen consecuencias claras. El protagonismo de lanzamientos como Resident Evil 4 Remake y la expectación generada por futuros títulos favorecen una mayor inversión por parte de Capcom en optimizar la experiencia, lanzar expansiones y mantener el interés mediante actualizaciones. Así, los jugadores cuentan con un flujo constante de novedades, como contenidos descargables, eventos especiales y mejoras periódicas.

Por otro lado, la ralentización en Monster Hunter Wilds podría afectar la frecuencia y cantidad de actualizaciones ofrecidas, así como el soporte a largo plazo para estas versiones. Los analistas señalan que un descenso en las ventas tiende a traducirse en menor soporte y en una disminución de las grandes campañas, aunque se buscan alternativas como nuevo contenido descargable, colaboraciones temporales o el desarrollo de spin-offs para reactivar la atención.

De cara al futuro, Capcom ya ha anunciado el lanzamiento de títulos como Pragmata y Onimusha: Way of the Sword, junto con el esperado Resident Evil Requiem. El desempeño de estos proyectos puede influir decisivamente en la estrategia de la compañía y en el mercado global del entretenimiento digital, mientras las cifras acumuladas de ventas reflejan la dinámica del sector tanto en Japón como internacionalmente.