Bethesda habla sobre la posibilidad de sumar crossplay a Fallout 76

Fallout 76, de Bethesda.

La posibilidad de incluir juego cruzado entre Xbox, PlayStation y PC en Fallout 76 ha sido un tema de discusión entre los jugadores durante años. Ahora, por primera vez, Bethesda no descarta por completo su llegada, aunque advierte que las dificultades técnicas para implementar esta característica en un juego con casi una década de actualizaciones hacen que su aparición sea poco probable en un futuro cercano. Tanto el director creativo Jon Rush como el director de producción Bill LaCoste han sido directos: el crossplay está siendo analizado, pero no figura como una prioridad inmediata.

Obstáculos técnicos para el juego cruzado

Uno de los principales argumentos presentados por Jon Rush y Bill LaCoste está relacionado con el desarrollo fundamental de Fallout 76. De acuerdo con LaCoste, el juego cruzado es una función que idealmente se planifica antes del lanzamiento, no después de varios años de evolución del producto. Implementarlo ahora implicaría revisar y modificar aspectos fundamentales del juego, especialmente aquellos ligados a sistemas de cuentas, compras y monedas propias de cada plataforma.

Además, el motor gráfico Creation Engine supone una dificultad, ya que es conocido por sus limitaciones de estabilidad y su tendencia a fallar cuando se modifican los elementos básicos del código. LaCoste señala que, lejos de tratarse de un simple cambio de configuración, el crossplay requeriría una reprogramación significativa para evitar desequilibrios y problemas técnicos que podrían afectar la experiencia de los jugadores.

Fallout 76, de Bethesda.

Transformación del juego y respuesta de los jugadores

Desde su complicado lanzamiento en noviembre de 2018, Fallout 76 ha conseguido superar su recepción inicial negativa, marcada por la ausencia de NPCs y notables problemas técnicos. La llegada de la actualización Wastelanders en 2020 marcó un punto de inflexión: con la introducción de nuevos personajes y misiones, el juego ganó profundidad y logró consolidar una comunidad estable de jugadores, con decenas de miles conectados simultáneamente solo en PC.

A este contexto favorable se sumó el estreno de la serie Fallout en Amazon en 2024, lo que provocó un pico de más de un millón de jugadores en un solo día. Este renovado interés ha incrementado la demanda de funciones largamente solicitadas como el crossplay, evidenciando la influencia de la comunidad más dedicada sobre las prioridades de Bethesda.

Razones para una nueva etapa en el juego cruzado

La demanda de los jugadores por el crossplay no es un simple deseo: responde a una tendencia consolidada en la industria de los videojuegos durante los últimos diez años, donde la separación entre plataformas se percibe cada vez más como una barrera innecesaria en un entorno altamente conectado. Para muchos, poder jugar con amigos sin importar la consola o sistema es esencial para prolongar la vida útil de los títulos multijugador.

Sin embargo, Bethesda mantiene una postura prudente, asegurando que investigarán la viabilidad técnica y que este proceso requiere tiempo y recursos. Hasta ahora, ni la presión de los jugadores ni el éxito mediático inmediato han cambiado las complejas prioridades técnicas y financieras de las compañías. Mientras tanto, Fallout 76 sigue recibiendo nuevos contenidos y mejoras, apoyándose en la lealtad de su comunidad mientras el crossplay continúa siendo una posibilidad pendiente.