Los juegos más esperados de 2026 #11: Beast of Reincarnation

Beast of Reincarnation, de Game Freak.

Uno de los lanzamientos más curiosos que tendrá el año es Beast of Reincarnation y esto no se debe por completo a su propuesta jugable sino más bien porque el videojuego está siendo desarrollado por Game Freak, el estudio detrás de los juegos de Pokémon. Por este motivo, el lanzamiento es especial para el estudio y para la expectativa general de la industria y jugadores.

Por más de que el título no tenga y no quiera tener ninguna relación con la franquicia de Pokémon, es imposible que las comparaciones no sucedan ya que se trata de una de las sagas más exitosas de la historia. Cada vez que sale un juego de Pokémon se convierte en uno de los lanzamientos más vendidos del año y, al mismo tiempo, siempre generan una crítica recurrente sobre su apartado técnico y visual.

Aquí es donde más se genera un morbo en redes sociales y entre jugadores ya que Beast of Reincarnation se muestra como una propuesta desde su apartado artístico y técnico sin precedentes para Game Freak. Tanto en sus tráilers como jugabilidad mostrada, el juego luce muy bonito con una ambición fuerte en la creación de su universo por lo que evitar las comparaciones de este trabajo con los últimos Pokémon, sea justo o no, será imposible que no suceda.

Beast of Reincarnation es un juego de acción RPG que nos lleva a un Japón post apocalíptico donde la humanidad quedó al borde de la extinción debido a una plaga que contaminó la flora y fauna del planeta. Emma, la protagonista del juego, tiene la misteriosa habilidad de poder romper estos maleficios por lo que ella y su compañero Koo, una especie de lobo, son la última esperanza de la humanidad.

Desde Game Freak señalaron que la relación entre Emma y Koo es algo fundamental en la historia del juego no solamente desde el apartado narrativo sino también desde lo jugable. Koo será nuestro compañero a la hora de explorar como también para combatir contra los peligrosos enemigos. Tanto Emma como Koo tienen sus propios árboles de habilidades por lo que desde el estudio prometen que habrá mucha personalización a la hora de cómo buscaremos combatir a los peligros del mundo.

Algo que me parece interesante del juego es que, debido a la corrupción del maleficio en el planeta, los enemigos son una combinación entre vegetación y animales. Esto lo convierte en algo bastante llamativo y extraño, al menos por los enemigos mostrados en los tráilers hasta el momento. Esta idea de que la trama afecte a la misma construcción del mundo demuestra la ambición e intención que tiene Game Freak de pisar fuerte en la industria con el lanzamiento.

Más allá de que es imposible negar que Beast of Reincarnation parece tener inspiraciones soulslike, desde el estudio manifestaron que el juego no pertenece completamente a dicho género ya que tendrá selector de dificultad y apuesta a que pueda ser jugado y disfrutado por todo tipo de jugador. Así y todo, afirmaron que habrá combates exigentes y mucha variedad a la hora de pelear.

Ya sea por la expectativa de lo que pueda hacer Game Freak por fuera de Pokémon o por su ambiciosa propuesta, Beast of Reincarnation es un lanzamiento de lo más interesante para el 2026. El título llegará a mediados de este año, aún sin fecha a confirmar, a PC, PlayStation 5, Xbox Series y estará disponible de lanzamiento en Game Pass.