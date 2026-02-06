La nueva edición de Animal Crossing: New Horizons revive un clásico moderno

Animal Crossing: New Horizons es una de las grandes sorpresas del ciclo Nintendo Switch. Salió en pandemia casi de casualidad, cuando más acertado era su tipo de jugabilidad, y terminó vendiendo casi cincuenta millones de unidades. Un número que no solo no era acorde a esa franquicia sino que pertenece a pocos juegos en la cantera de Nintendo; fue el segundo más vendido de la consola solo detrás del clásico Mario Kart 8 Deluxe.
Así es como la expectativa fue en crecimiento respecto a una posible nueva entrega o secuela, algo que se magnificó cuando salió la Nintendo Switch 2. El próximo “paso Animal Crossing” después de semejante éxito es algo a tener en cuenta, y Nintendo decidió, por el momento, que sea con el mismo juego. Animal Crossing: New Horizons recibió contenido en partida doble: una gran actualización 3.0 para todos los usuarios de Nintendo Switch, y además, una versión de Nintendo Switch 2 para quienes tengan la nueva consola.
En lo que refiere a la actualización de contenido tenemos el mayor paso adelante respecto a revitalizar este juego, ya que hay muchas opciones para agrandar la cantidad de horas de juego. El principal agregado es un hotel que llega a nuestra isla, donde podremos empezar a trabajar para decorar habitaciones con ciertos pedidos específicos, y a su vez podremos exportar creaciones que nos vayan pidiendo a “otras islas”.
El primer apartado lo encuentro simpático aunque no disruptivo: es muy similar al DLC Happy Home Designer, que viene incluído en la suscripción de Nintendo Switch Online. Por otro lado, la mecánica de exportación termina siendo no sólo muy divertida sino también que integral, ya que te obliga a volver a hacer todo lo que no se hace desde el principio del juego: buscar elementos, ir a otras islas, encontrar las mejores fórmulas de objetos. Creo que esta parte del nuevo contenido es más una excusa para devolver el ciclo de juego que algo en sí mismo, pero funciona.
Por otro lado, hay una intención de seguir haciendo colaboraciones con otras franquicias. La primera había llegado en 2021 con el 35 aniversario de Super Mario Bros., y en esta nueva actualización, es el turno de The Legend of Zelda (con su 40 aniversario) y Splatoon, que reciben contenido dentro de Animal Crossing. Para acceder al mismo, hay que tener un amiibo de cualquiera de las dos franquicias y de esa manera no sólo podremos tener personajes icónicos como vecinos en la isla sino que se nos habilitará la opción de comprar distintos objetos.
Esta actualización trae un montón de mejoras que ya estaban disponibles en anteriores ediciones de la franquicia y hasta ahora no estaban presente en Animal Crossing: New Horizons. La limpieza de Rese T., para facilitar las modificaciones en nuestra isla es un gran ejemplo. Poder construir en cantidad, algo sumamente básico, ahora se vuelve imprescindible con la nueva mecánica de exportación y se incluye al juego. Poder hacer pequeños saltos con el personaje, que suman a la hora de moverse a través de objetos que antes era más dificultoso. Todo esto lo considero un agregado a la “calidad de vida” que termina convirtiendo a esta actualización 3.0 en un empujón de Nintendo para que este juego pueda dar unos años más de vida, y unas horas más de juego a cada uno de sus jugadores.
Por otro lado, la Nintendo Switch 2 Edition se refiere más a lo técnico que a otra cosa. Hay bastantes agregados, pero al igual que otras ediciones que ha sacado Nintendo del estilo, todas están relacionadas a aprovechar la nueva tecnología de la consola. Mejora en la resolución, mejora en la tasa de cuadros por segundo, una mecánica para llamar a tus vecinos con el micrófono de la consola.
Lo más destacado de esta edición es que ahora se puede jugar con hasta 12 jugadores al mismo tiempo si todos tienen esta versión, lo que sirve mucho para otro de los condimentos del update: la visita a islas oníricas. Se puede ir a islas “colaborativas” para jugar entre estos 12 jugadores, dando una jugabilidad que queda en el medio entre Stardew Valley y Minecraft.
Esta Nintendo Switch 2 Edition no tiene mucho más para agregar, y tiene sentido, porque gran parte del contenido se hizo gratuito con el update para todos los usuarios. Tampoco se puede culpar mucho a la versión: la mejora solo sale $5 dólares y es el más barato que ha lanzado Nintendo, a diferencia de todo el resto que sale entre $10 y $20 dólares. Es un formato que aún Nintendo no ha dado en la tecla y que muchas veces no termina de justificarse, pero en este caso, creo que es bastante correcto.
Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition es una de las mejores actualizaciones hacia la nueva consola que ha sacado Nintendo, pero no se lo podemos adjudicar todo a esta edición sino a la gran actualización 3.0 que se lanzó también para la primera consola. La intención de revivir Animal Crossing: New Horizons creo que se concretó y fue un paso adelante respecto a la franquicia.
Es menester que Nintendo pueda lograr esclarecer un poco más su criterio con las Nintendo Switch 2 Edition. Poniendo en conjunto las que han salido, no tiene mucho sentido en relación al precio, calidad y contenido de las mismas. También hay que ver por cuánto tiempo Nintendo seguirá apostando a este formato de cara a la transición total a esta nueva consola.