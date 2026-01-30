Tomodachi Life: Living the Dream revela nuevos detalles y confirma su fecha de lanzamiento

Tomodachi Life: Living the Dream, de Nintendo.

El 16 de abril marca el regreso de la saga Tomodachi Life, que vuelve después de más de diez años sin nuevos títulos. Nintendo presentó los últimos detalles de Tomodachi Life: Living the Dream, un nuevo simulador de vida social exclusivo para Nintendo Switch.

En este juego, los usuarios podrán crear y administrar una comunidad de Miis en una isla llena de posibilidades de personalización, actividades diarias y relaciones, destacándose por las novedades en la personalización, así como por la inclusión de opciones de género y preferencias.

Personalización y diversidad: avances en la isla

Esta nueva edición supone una evolución de los sistemas tradicionales de creación de Miis. En Tomodachi Life: Living the Dream, los jugadores podrán diseñar personajes desde cero o utilizar un cuestionario que propone diferentes rasgos y estilos. El editor incluye una mayor variedad de opciones faciales, altura, tipo de cuerpo, voz y personalidad, además de un asistente para quienes prefieren la creación guiada. Con la inclusión de pinturas faciales, es posible representar personajes mucho más variados y originales, que van desde osos caricaturescos hasta estilos más excéntricos.

Por primera vez, se podrán asignar géneros masculino, femenino o no binario a los Miis, además de elegir preferencias en citas y relaciones. Nintendo declaró que estas funciones son parte de su compromiso con la inclusión, una actualización esperada tras las limitaciones de entregas anteriores, especialmente en lo que refiere a la representación de género y diversidad de personajes. Las relaciones y los conflictos cotidianos entre los Miis prometen mayor libertad y autenticidad en las dinámicas sociales.

La vida cotidiana en una isla renovada

Las posibilidades diarias en la isla se han incrementado. Los jugadores pueden alojar hasta ocho Miis por hogar, generando situaciones impredecibles y nuevas formas de interacción social, que incluyen desde amistades profundas hasta conflictos entre compañeros de casa. En la isla hay tiendas y edificios que pueden personalizarse: el autoservicio Fresh Kingdom permite conocer los gustos culinarios de cada Mii; la boutique Where & Wear ofrece una selección más amplia de prendas, tanto para el día a día como para ocasiones especiales; T&C Reno brinda nuevas opciones de diseño para viviendas, incluyendo habitaciones temáticas como supermercados o bibliotecas.

En el taller artístico Palette House, los jugadores pueden crear desde cero mascotas, ropa, dibujos, decoraciones, fachadas e incluso ilustraciones para el suelo de la isla. Cada uno de estos elementos puede influir en la vida de los Miis, agregando detalles decorativos o prácticos y generando historias propias según las preferencias y peculiaridades de los residentes. Algunas actividades pueden afectar las dinámicas sociales de la isla y la percepción de los personajes sobre su entorno y sus compañeros de vivienda.

Reacciones de la comunidad y perspectivas de Nintendo

Los fanáticos de la serie han recibido con entusiasmo el regreso de Tomodachi Life, especialmente por las nuevas opciones de personalización y las funciones inclusivas que amplían la jugabilidad. La ampliación de opciones de convivencia, el incremento en la personalización y las nuevas actividades compartidas parecen encaminadas a repetir el éxito logrado anteriormente.

En comparación con otros juegos del mismo género, Tomodachi Life: Living the Dream sigue apostando por un estilo de humor absurdo y la idea de crear “vidas paralelas” de amigos, familiares y personajes ficticios. La expectativa está centrada en descubrir cómo sorprenderán las interacciones y si el renovado motor social y las herramientas de diseño ofrecerán suficientes motivos para rejugar, a la altura de los resultados anteriores.