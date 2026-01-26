Malditos Nerds

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment vende 1 millón de copias en menos de tres meses

La nueva entrega del universo Zelda logra un hito de ventas en Nintendo Switch 2, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más destacados para Nintendo y Koei Tecmo

El videojuego Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, desarrollado por Koei Tecmo y publicado por Nintendo, ha superado la cifra de un millón de copias vendidas en todo el mundo en menos de tres meses desde su lanzamiento para la plataforma Nintendo Switch 2 el 6 de noviembre de 2025. Esta cifra, que abarca tanto ventas físicas como digitales, evidencia el alcance global que ha logrado este spin-off ambientado en el universo de The Legend of Zelda.

Un enfoque renovado en la saga Zelda

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ofrece una perspectiva diferente al formato tradicional de aventuras de Zelda. Los jugadores pueden participar en inusuales combates masivos controlando a personajes como la Princesa Zelda, el Rey Rauru y otras figuras icónicas del extenso universo de Hyrule, enfrentándose a las fuerzas invasoras lideradas por el Demon King Ganondorf. Esta entrega expande los hechos mencionados brevemente en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, permitiendo que los usuarios exploren un periodo clave dentro de la mitología de la saga.

El título también sobresale por su jugabilidad, que combina acción táctica y los clásicos combates multitudinarios propios de la serie Warriors. Uno de los elementos más llamativos reside en la inclusión de dispositivos Zonai, los cuales los jugadores pueden combinar de manera estratégica para derrotar a adversarios poderosos y jefes de alto nivel. Desde su estreno, el juego ha recibido actualizaciones que introducen nuevas armas y la llegada de “enemigos feroces”, lo que amplía la experiencia y el nivel de desafío incluso para los jugadores más avanzados.

Avances en la experiencia multijugador cooperativa

Uno de los aspectos más valorados de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment es su apuesta por la cooperación entre jugadores. La posibilidad de jugar en modo local para dos personas, ya sea mediante pantalla dividida o con la función Gameshare, permite que amigos y familiares se unan en las batallas. El sistema Gameshare, en particular, brinda la opción de que solo uno de los jugadores tenga el juego, disminuyendo las barreras de acceso y facilitando el juego en grupo. Para muchos seguidores de la serie, este tipo de opciones incrementa el disfrute y la rejugabilidad, abriendo la puerta a un público más amplio.

Por otra parte, la integración con figuras amiibo de la serie Zelda sirve para desbloquear objetos adicionales, como materiales para la fabricación y recompensas útiles durante la aventura. Además, se ha incorporado una función para vincular el progreso con juegos anteriores: quienes cuenten con datos guardados de Hyrule Warriors: Age of Calamity obtienen una espada especial, mientras que los que dispongan de partidas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom reciben un arma exclusiva, motivando a los seguidores veteranos a mantener y diversificar su colección digital.

Impacto internacional y futuras perspectivas

El éxito comercial de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment pone de manifiesto la vigencia y popularidad del universo Zelda, al mismo tiempo que refleja tendencias actuales en la industria del videojuego. La preferencia por relatos alternativos dentro de series consolidadas y el refuerzo de los modos cooperativos responden tanto a las expectativas de jugadores experimentados como a la llegada de nuevos usuarios. El trabajo conjunto entre Nintendo y Koei Tecmo ejemplifica un modelo de colaboración que aprovecha la fuerza de personajes emblemáticos para generar propuestas novedosas sin abandonar la esencia original.

Las cifras iniciales sugieren que Hyrule Warriors: Age of Imprisonment podría convertirse en uno de los títulos más relevantes del catálogo de Nintendo Switch 2 si mantiene su ritmo de ventas y el flujo de actualizaciones. Las expectativas siguen siendo altas entre los seguidores y la propia industria, que permanecen atentos a los próximos anuncios de Nintendo en torno a sus franquicias más reconocidas.

