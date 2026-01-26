Entrevistamos a Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, estrellas de A Knight of the Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms - S1E1

A Knight of the Seven Kingdoms es una serie de fantasía dramática de HBO creada por Ira Parker y George R. R. Martin, basada en las novelas Tales of Dunk and Egg. Funciona como precuela de Game of Thrones y se sitúa unos 90 años antes de los eventos de A Song of Ice and Fire. La historia sigue a Dunk, un caballero errante de origen humilde, y a su joven escudero Aegon “Egg” Targaryen. Protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, la serie se estrenó el 18 de enero de 2026 con una primera temporada de seis episodios, y fue renovada para una segunda temporada prevista para 2027.

La trama inicial muestra a Dunk tras la muerte de su mentor, Ser Arlan, mientras intenta abrirse camino en un torneo en Ashford, enfrentando dudas sobre su legitimidad como caballero y conociendo a figuras clave de Poniente, incluidos miembros de la casa Targaryen. En paralelo, la serie detalla su desarrollo, desde el anuncio oficial del proyecto en 2021 hasta el inicio del rodaje en 2024 en Belfast. George R. R. Martin participa como creador y productor ejecutivo, y la producción cuenta con un equipo creativo destacado, consolidando la serie como una expansión importante del universo de Game of Thrones.

Te invitamos a ver nuestra entrevista con los actores Peter Claffey y Dexter Sol Ansell en video, o a leer una transcripción.

—Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo?

Dexter Sol Ansell: —Genial, muy bien.

—Me alegro, entonces… Bueno, felicitaciones por la serie. Me está encantando el primer episodio, así que quería decírselo. Y tenía muchas ganas de preguntarles, porque… Entrar en un set de la magnitud del universo de “Juego de Tronos” debe de ser una locura. Así que tenía muchas ganas de preguntarles, ¿cómo fue para ustedes vivir esa experiencia en su primer día, por ejemplo?

Dexter Sol Ansell: —Fue una locura y todo lo que ves está realmente allí, lo cual es lo mejor de todo. Y cuando entras, sientes como si estuvieras caminando por un pueblo de “Poniente” y sientes que realmente lo estás. Me sentí como si fuera Egg y fue simplemente un entorno increíble.

Peter Claffey: —Sí, creo que los decorados contribuyeron mucho a eso porque construyeron todo un pueblo como Ashford. Con el torneo, con las listas para los torneos y la tienda de los Baratheon y todas esas cosas diferentes. Y fue tan genial poder pasear por allí y ayudó mucho a interpretar a los personajes.

—Sí. Quiero decir, se puede ver que no hay muchas pantallas verdes.

Peter Claffey: —Sí, exactamente. Así que fue genial, es mucho más una ayuda como actor cuando es así.

—Así que quería preguntarles sobre su conexión y el vínculo entre ustedes porque… Ya saben, realmente parece que tienen una relación genial que sigue adelante. Y por eso quería preguntarles sobre… ¿Cómo trabajaron en eso para que se sintiera tan natural y orgánico?

Peter Claffey: —Uhm, pasamos mucho tiempo juntos al principio… Fuimos los únicos miembros del reparto durante tanto tiempo.

Dexter Sol Ansell: —Sí. Y pasamos mucho tiempo juntos y ensayamos nuestras líneas, como estamos haciendo en esta, y...

Peter Claffey: —Mientras jugábamos a los videojuegos, al bowling, al pool y cosas así.

Dexter Sol Ansell: —Sí. Lo destruí en el pool. Soy muy bueno.

Peter Claffey: —Sí, de vez en cuando. Pero ahora estoy entrenando para jugar contra el padre de Dexter al pool, porque es el mejor jugador de pool que he visto nunca. Así que… Estoy entrenando.

Dexter Sol Ansell: —Él me está enseñando.

—Eso es genial, pero… Pero hicieron como una “prueba de química” juntos cuando...

Dexter Sol Ansell: —Sí. Fue entonces cuando conocí a Peter… Y realmente quería que consiguiera el trabajo porque él era… Cuando estaba en esa sala, yo pensaba, como… “Bien, si consigo este trabajo, lo único que necesito es que Peter consiga este trabajo y será increíble si lo consigue, entonces podremos… Podríamos simplemente, yo puedo hacerlo y… Va a ser mucho más fácil.”

Peter Claffey: —Sí. Por supuesto, la química fue muy divertida. Estaba muy, muy nervioso… Como, el proceso de audición es como… Es muy fácil grabar la cinta y después… Luego te llaman para volver a grabar, pero entonces te pones cada vez más nervioso cuanto más vuelves. Así que cuando conocí a Dexter, estaba increíblemente nervioso, pero fue muy agradable conocerlo por primera vez.

Dexter Sol Ansell: —Sí, hubo como seis meses de audiciones… Lo cual fue una locura. Y no teníamos ni idea. Yo pensaba: “Esto no va a terminar nunca. ¿Estamos seguros de que tenemos oportunidades? Debe de haber millones de personas”.

—Oh, sí, seguro. Finalmente, para terminar, realmente quería… Quería que me hablaran del tono de la serie, porque es muy diferente a todo lo que conocemos y hemos visto hasta ahora. No es… Tan violento como “Juego de Tronos” en cierto sentido. Quiero decir, no es tan dramática como “La Casa del Dragón”. Quiero decir, tiene su propio estilo. Así que, ¿qué me pueden contar sobre esto?

Dexter Sol Ansell: —Va a ser muy divertido, es muy gracioso… Es un programa muy divertido. Y eso es lo que me gusta de él. Y tiene episodios posteriores, como el cinco y el seis. En que sí… Es un poco sangriento, pero no tanto como, uhm… “Juego de Tronos”.

Peter Claffey: —Cuando piensas en ello, sé que probablemente solo hayas visto del primero al cuarto.

—Sí.

Peter Claffey: —Entonces, probablemente retractarás tus comentarios sobre la violencia después del episodio cinco, porque se pone muy, muy duro. Sigue teniendo un tono diferente, tenemos que inclinarnos por los ritmos cómicos. Pero para todos esos fans de “Juego de Tronos” que aman las peleas, los combates con espadas y todo eso, el episodio cinco se vuelve realmente, realmente duro.

Dexter Sol Ansell: —Sí. Tienes que mirarla, y entonces llegas al episodio cinco y entonces… Consigues lo que quieres.

Peter Claffey: —Realmente consigues lo que quieres.

—Encantador. Me gusta mucho que haya algo para todos.

Peter Claffey: —Sí, absolutamente.

—Bueno, muchas gracias por su tiempo. Me encantó hablar con ustedes, y, de nuevo, realmente me encantó el primer episodio. Así que, felicitaciones de nuevo. Espero verlos en otra rueda de prensa.

Peter Claffey: —Sí, muchas gracias a tí. Te lo agradezco.

Dexter Sol Ansell: —¡Gracias!