Marathon, el próximo juego de Bungie, llegará el 5 de marzo

Bungie ha ajustado la jugabilidad y reforzado medidas anti-trampas tras retrasos y controversias

Bungie ha anunciado que Marathon, su esperado shooter de extracción basado en equipos, llegará oficialmente a PlayStation 5, Xbox Series y PC el 5 de marzo de 2026. El juego ha sido objeto de controversia durante su desarrollo, incluyendo un retraso importante y acusaciones por el uso inadecuado de material artístico.

Controversias y mejoras a raíz del retraso

Originalmente programado para septiembre de 2025, Marathon fue pospuesto indefinidamente tras diversas pruebas públicas que generaron críticas sobre varias mecánicas del juego. Entre las inquietudes principales destacaban los sistemas de supervivencia, la falta de narrativa y una pobre integración para jugadores en solitario o en dúo. Bungie reconoció públicamente estas deficiencias y aseguró que el tiempo adicional de desarrollo se dedicaría a mejorar la construcción del mundo, la experiencia social y la sensación de progresión individual.

El desarrollo también estuvo marcado por controversias significativas. Bungie alcanzó un acuerdo confidencial con un artista que los acusó de utilizar activos creativos en Marathon sin su consentimiento, lo que incrementó las demandas de la comunidad por mayor transparencia y compensación justa en la industria de los videojuegos. Además, el retraso brindó la oportunidad de responder a la competencia: Arc Raiders, un juego del mismo género, ocupó el espacio ganado con una base sólida de jugadores simultáneos, mientras los seguidores de Bungie esperaban una fecha definitiva.

Está programada una beta pública para febrero, un mes antes del lanzamiento final, lo que permitirá pruebas amplias de las nuevas funciones de seguridad y juego justo. Bungie ha reiterado su compromiso en la lucha contra las trampas, prometiendo inversiones constantes en tecnologías de detección y la implementación de servidores dedicados para asegurar partidas justas en todos los niveles de habilidad.

Elenco de voces y experiencia competitiva

El elenco de voces en inglés de Marathon incluye a destacados talentos del doblaje como Krizia Bajos, Samantha Béart, Roger Clark, Darin De Paul y Dave Fennoy, entre otros, con el objetivo de dar profundidad y personalidad particular a los Runners y a la narrativa ambiental. También participan Jennifer English, Nika Futterman, Reina Guthrie y Ben Starr, aportando variedad a los distintos perfiles de personajes.

Bungie enfatiza que Marathon está diseñado para ser accesible y agradable en cualquier nivel de experiencia, gracias a sus mapas variados y opciones de progresión. Los principiantes podrán practicar en zonas seguras antes de aventurarse en áreas de mayor dificultad competitiva o en el modo Clasificatorio, que estará disponible con la primera temporada. Este enfoque está destinado a recibir tanto a jugadores nuevos como a veteranos de los shooters, sin sacrificar la exigencia ni el enfoque competitivo del juego.

Consecuencias en la industria y en la comunidad

La espera por Marathon y la controversia derivada de sus retrasos no solo ha afectado la reputación de Bungie, sino que ha impulsado un debate en la comunidad de jugadores sobre expectativas, transparencia y trato justo a los autores originales. Tras el revés, Arc Raiders aprovechó la situación para posicionarse como el principal referente del género de extraction shooters, marcando un cambio en términos de popularidad y retención de usuarios. Entretanto, Bungie se enfrenta a la presión de recuperar la confianza de quienes esperaban el lanzamiento original en 2025 y de ofrecer una experiencia a la altura del prestigio forjado por Halo y Destiny.

Para el público general, estas controversias reflejan una industria cada vez más expuesta al escrutinio de las redes sociales y más dispuesta a exigir responsabilidad a las grandes empresas editoras. El caso de Marathon ilustra el impacto que puede tener una mala gestión en la comunicación y la importancia de proteger los derechos de los creadores independientes dentro de los grandes proyectos interactivos.

