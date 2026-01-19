New World: Aeternum, el MMO de Amazon Games, cerrará sus servidores el 31 de enero de 2027

New World: Aeternum, de Amazon Games.

Amazon Games ha anunciado la fecha de cierre definitivo de uno de sus proyectos más importantes en el ámbito de los videojuegos: New World: Aeternum dejará de funcionar el 31 de enero de 2027. Esta decisión llega poco después de una considerable ola de despidos en el estudio responsable y la notificación oficial de que no se desarrollaría contenido adicional tras la décima temporada.

Antecedentes de despidos y políticas internas en Amazon

A finales de 2025, Amazon llevó a cabo una reducción significativa de personal que afectó especialmente a su división de videojuegos. Más de 14.000 empleados fueron despedidos a nivel global, lo que incluyó una parte importante de los equipos en los estudios de San Diego e Irvine. Steve Boom, vicepresidente de Audio, Twitch y Games, informó que los equipos responsables tanto de New World: Aeternum como del MMO de The Lord of the Rings, que nunca llegó a lanzarse, sufrieron especialmente los recortes. Al mismo tiempo, Amazon Games comunicó el fin de la producción de nuevo contenido para New World: Aeternum, señalando que la actualización correspondiente a la décima temporada, Nighthaven, sería la última.

En enero de 2026, la situación se volvió irreversible cuando Amazon Games retiró New World: Aeternum de todas las plataformas digitales. Desde entonces, el juego solo está disponible para quienes ya lo hayan adquirido. Asimismo, la venta de moneda virtual, pieza central de la economía interna del juego, tiene los días contados: a partir del 20 de julio de 2026 será imposible comprarla, lo que marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el cierre total de servidores.

Consecuencias para los jugadores y el desarrollo

El cierre de New World: Aeternum privará a miles de jugadores de continuar sus aventuras en Aeternum a partir de enero de 2027. Aquellos que ya posean el juego podrán descargarlo e instalarlo hasta la fecha de cierre, pero no podrán acceder a ninguna función ni modo de juego a partir de entonces. El equipo de desarrollo que permanece activo ha emitido un mensaje de despedida para la comunidad, agradeciendo su entusiasmo y lealtad, y anticipando un “adiós digno de un héroe legendario” para el último año de vida del título.

La industria de los videojuegos ha tomado nota del caso de New World: Aeternum como un ejemplo de los riesgos inherentes y la inestabilidad que puede presentar el desarrollo de grandes proyectos, especialmente los juegos de rol multijugador masivos. Los despidos masivos y el cierre prematuro de proyectos suelen producir graves impactos tanto en los equipos responsables como en la confianza de los usuarios. La experiencia de Amazon Games ilustra preocupantes tendencias en compañías tecnológicas importantes, que con frecuencia cancelan proyectos millonarios pese a contar con comunidades dedicadas.

Interés en la compra y escenarios posibles tras el cierre

En una maniobra inesperada, Alistair McFarlane, director de operaciones de Facepunch Studios, sorprendió al ofrecer públicamente comprar los derechos de New World. Facepunch es reconocida mundialmente por el mantenimiento a largo plazo de Rust, que sigue teniendo éxito en un mercado competitivo. Esta propuesta fue acompañada por un mensaje en redes sociales donde expresó que “los juegos nunca deberían morir”, reflejando el sentir de buena parte de los jugadores que consideran que el cierre de mundos virtuales significa la disolución de comunidades enteras.

Por otra parte, Simon Collins-Laflamme, director ejecutivo de Hypixel Games, compartió su experiencia en comprar juegos cancelados, recordando la adquisición de Hytale tras el retiro de Riot Games, una operación considerada exitosa. Aunque Amazon Games no ha respondido oficialmente a estas propuestas, la historia reciente del mercado muestra que este tipo de transferencias, si bien son infrecuentes, pueden concretarse. La opción de que New World: Aeternum continúe bajo la gestión de otro estudio mantiene la esperanza de algunos usuarios que esperan no perder la inversión personal y económica hecha en el juego.

Mientras tanto, el panorama de New World: Aeternum está marcado por la prolongación de la última temporada, Nighthaven, que se mantendrá activa hasta el cierre final de los servidores. En este periodo, los jugadores podrán interactuar normalmente, aunque conscientes de que la cuenta regresiva es definitiva. El retiro del juego de los mercados digitales limita la llegada de nuevos usuarios y podría afectar la dinámica de la comunidad en los meses venideros. El sistema de microtransacciones dejará de estar activo seis meses antes de la clausura, generando incertidumbre sobre la posibilidad de reembolsos para recientes compradores o jugadores habituales.