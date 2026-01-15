Animal Crossing: New Horizons recibe su actualización gratuita 3.0

Animal Crossing: New Horizons, de Nintendo.

La esperada actualización gratuita 3.0 de Animal Crossing: New Horizons para Nintendo Switch ya se encuentra disponible. Los jugadores pueden comenzar a explorar el nuevo Resort Hotel en el muelle, aprovechar la fabricación múltiple y disfrutar de las mejoras en la experiencia del conocido simulador de vida.

Nuevas funciones principales en la vida cotidiana de la isla

La actualización 3.0 incorpora el Resort Hotel, un complejo turístico administrado por la familia de Kapp’n y ubicado en el muelle, que amplía las posibilidades de decoración, interacción social y actividades disponibles en la isla. Además, se incorpora el nuevo Reset Service dirigido por Resetti, quien facilita a los jugadores comenzar de nuevo de forma ágil, ofreciendo alternativas para quienes desean reorganizar su experiencia sin perder todo el progreso acumulado.

Entre las funciones más solicitadas por la comunidad se encuentra la opción de fabricar hasta 10 objetos al mismo tiempo, conocida como fabricación múltiple. Esto agiliza de manera significativa la gestión de recursos y la construcción en la isla, respondiendo a una de las demandas más recurrentes de los usuarios. Además, ahora es posible utilizar los materiales almacenados en casa directamente como insumos para las recetas, lo que elimina la necesidad de transportar objetos manualmente en cada creación.

El sistema de personalización, una característica esencial en la serie Animal Crossing, también recibe mejoras con esta actualización. Ahora se pueden comprar hasta 50 Kits de Personalización en una sola transacción en Nook’s Cranny, lo que hace más sencillos los grandes cambios estéticos de muebles y decoraciones. Estas modificaciones no solo permiten ahorrar tiempo, sino que también fomentan la creatividad de los jugadores.

Cambios en las tareas diarias y colaboraciones temáticas

La nueva pestaña en la aplicación de Recetas DIY permite gestionar de manera más eficiente las solicitudes del hotel y los encargos de Tom Nook, centralizando las actividades diarias. Además, se han incrementado y diversificado las tareas para obtener Nook Miles, proporcionando más incentivos para explorar y mantener la interacción constante con el entorno de la isla.

Un cambio muy apreciado por la comunidad es la posibilidad de ordenar objetos de Super Mario Bros. sin la necesidad de vincular una cuenta Nintendo, facilitando el acceso a colaboraciones que antes requerían pasos adicionales. Asimismo, los objetos exclusivos conectados con la aplicación móvil Animal Crossing: Pocket Camp pueden solicitarse en cualquier momento desde Nook Shopping, lo que amplía el catálogo de muebles y decoraciones temáticas para todos los jugadores.

En el ámbito ambiental, Leif ahora puede eliminar maleza en grupos de 30 o más a cambio de una tarifa que ha sido reducida en comparación con versiones anteriores, haciendo más asequible el mantenimiento de la isla en óptimas condiciones. Adicionalmente, cada vez que se entrega una vieira a Pascal, el jugador recibe una perla en todas las ocasiones, lo que brinda mayor previsibilidad en la obtención de materiales raros necesarios para ciertos proyectos o intercambios.

Mejoras de calidad de vida y consecuencias para los jugadores

La actualización 3.0 de Animal Crossing: New Horizons implementa diversas mejoras en la calidad de vida, como el ofrecimiento de sugerencias por parte de Isabelle al modificar la melodía de la isla o la opción de restaurar la bandera original desde los servicios residenciales. También se ha introducido la posibilidad de desplazarse en exteriores manteniendo la dirección fija con el botón L, una opción que responde a demandas de accesibilidad y comodidad expresadas por muchos jugadores.

Los sistemas de almacenamiento se han optimizado mediante la nueva opción de utilizar recursos guardados en casa de forma remota para cualquier receta DIY, un cambio que reduce el tiempo invertido y simplifica la jugabilidad. Los catálogos empleados en los estudios fotográficos y la decoración de hoteles se han actualizado, ajustando el orden de los artículos, especialmente en colaboraciones temáticas, lo que facilita encontrar y personalizar espacios de manera más intuitiva.

Para la mayoría de los usuarios, estas mejoras se traducen en una experiencia menos repetitiva y con menos obstáculos logísticos para desarrollar ideas creativas. El acceso simplificado a todos los tipos de tareas y objetos, junto con incentivos renovados en Nook Miles y un énfasis en la facilidad de personalización, consolidan la imagen de Animal Crossing: New Horizons como un simulador orientado a la construcción libre y la interacción comunitaria.