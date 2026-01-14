Malditos Nerds

Hypixel Studios asegura que Hytale ya logró financiar sus próximos dos años solo con las ventas anticipadas

El lanzamiento anticipado de Hytale, financiado por su comunidad, señala nuevas estrategias de supervivencia en videojuegos

Hytale, de Hypixel Studios.

El videojuego de mundo abierto Hytale, conocido por su propuesta creativa similar a Minecraft, inició su acceso anticipado luego de una inusual trayectoria empresarial que puso en riesgo su continuidad el año pasado. Lo más relevante es que, a pesar de los desafíos enfrentados con la salida de Riot Games, el estudio original Hypixel Studios, dirigido por Simon Collins-Laflamme, ha cubierto los costes de desarrollo de los próximos dos años solo con las ventas anticipadas.

El accidentado desarrollo de Hytale y su llegada al acceso anticipado

El desarrollo de Hytale comenzó en 2015 bajo la supervisión de Hypixel Studios. Rápidamente, el juego atrajo el interés de inversores importantes gracias a su combinación de exploración, construcción, combates con elementos de rol y amplias opciones de creación para los usuarios. Su potencial llamó la atención de Riot Games, famosa por League of Legends, que invirtió millones de dólares y finalmente adquirió el estudio en 2020. Sin embargo, la situación cambió de manera abrupta en 2025.

Durante el año pasado, Riot Games decidió cancelar la financiación y dar por terminado el proyecto, lo que obligó al equipo a anunciar el cierre de operaciones. Este cambio generó gran preocupación en la comunidad y dejó un futuro incierto para los cincuenta empleados principales del estudio. Sin embargo, Simon Collins-Laflamme, cofundador y figura clave del equipo creativo, optó por recomprar los derechos de Hytale a Riot Games a finales de 2025.

Hytale, de Hypixel Studios.

Financiamiento garantizado para el futuro del juego

Un aspecto crucial que demuestra la confianza de la comunidad en el proyecto es que, antes del lanzamiento oficial, Hytale ya había asegurado los fondos necesarios para seguir adelante durante los próximos dos años gracias a las preventas de sus diferentes ediciones. El propio Collins-Laflamme anunció en la red social X que “tenemos oficialmente asegurados los costes de desarrollo de los próximos dos años mediante las precompras. Combinado con mi compromiso personal de diez años, tenemos una visión de futuro muy sólida”.

Todas las ventas se realizan únicamente desde el sitio web oficial del estudio, evitando así el lanzamiento en plataformas como Steam para sortear posibles reseñas negativas asociadas a juegos en desarrollo. El respaldo otorgado durante la preventa no solo garantiza la continuidad del proyecto, sino que permite al estudio planificar características a mediano y largo plazo, incluyendo futuros lanzamientos en consolas, los cuales ya están contemplados.

Impacto en la comunidad y aprendizajes derivados del caso

El caso de Hytale resulta especialmente relevante en una industria de videojuegos marcada por la incertidumbre y los cambios inesperados por parte de grandes empresas. Si bien el respaldo económico de Riot Games fue fundamental en su momento, la decisión de cancelar el proyecto dejó a la comunidad sin el juego prometido y al equipo sin sus puestos de trabajo.

La reanudación del desarrollo de Hytale por parte de sus creadores originales no solo ha restaurado la confianza de inversores y jugadores, sino que demuestra cómo una comunicación directa y el compromiso pueden inclinar la balanza. El hecho de que los 50 empleados hayan mantenido sus empleos gracias a la recompra del estudio es positivo en un sector a menudo afectado por despidos y cierres repentinos.

