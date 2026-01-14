Malditos Nerds

Embark Studios responde a la comunidad y balancea armas polémicas en ARC Raiders

La última actualización trae profundas modificaciones a las armas más polémicas del shooter

Tras varios meses de quejas por parte de la comunidad y un notable crecimiento en la cantidad de jugadores, ARC Raiders, el conocido shooter cooperativo de extracción desarrollado por Embark Studios, lanzó su actualización 1.11.0.

Las modificaciones principales buscan restringir el uso de macros en un arma poderosa y limitar el uso dominante de la Trigger Nade en los duelos PVP, respondiendo así a las solicitudes más recurrentes de la base de jugadores.

Ajustes en Kettle: restricción del uso de macros

El arma Kettle había sido motivo de quejas crecientes entre los jugadores debido a que su alta cadencia de disparo —originalmente fijada en 600 disparos por minuto— solo podía mantenerse de manera constante mediante el uso de macros o, en raras ocasiones, mediante una destreza excepcional con el control. Un macro es un programa o script externo que automatiza y acelera pulsaciones repetidas, lo que permitía a quienes los utilizaban obtener un rendimiento claramente superior y fuera del alcance de la mayoría.

Embark Studios optó por reducir la cadencia de disparo de la Kettle a 450 disparos por minuto, una cifra que consideran mucho más razonable y alcanzable por medios humanos. De acuerdo con los desarrolladores, este ajuste tiene el objetivo de disminuir la brecha de habilidad artificial que favorecía a quienes empleaban software no permitido según las reglas del juego. La empresa, en palabras del líder de diseño Virgil Watkins, reconoció que unos pocos jugadores habían logrado la velocidad original de forma manual, pero que la mayoría dependía de ayudas externas, lo que “establecía una dinámica injusta que incentivaba el uso de software de terceros”.

Rediseño de la Trigger Nade: de explosivo dominante a herramienta situacional

Otro aspecto central de la actualización fue la Trigger Nade, una granada detonadora que había ganado un papel dominante prácticamente en todos los enfrentamientos PVP debido a su gran potencia y facilidad de uso. Según la visión original de Embark Studios, su funcionamiento debía asemejarse más al de una mina que al de una granada de mano tradicional. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los jugadores la utilizaba como explosivo principal, dejando de lado otras alternativas.

Para reducir su dominio, el equipo sueco implementó varias modificaciones en la Trigger Nade: el daño ahora se concentra en el centro de la explosión y disminuye en la zona periférica, haciendo que solo los impactos bien colocados serán letales, y el tiempo de detonación pasó de 0,7 segundos a 1,5 segundos, dificultando su uso como “trigger-in-air” (hacerla estallar justo en el aire cerca del oponente), una técnica que la volvía demasiado eficaz y difícil de contrarrestar.

Pese a estos cambios, la utilidad como bomba adherente se mantiene. Según Embark Studios, la granada sigue siendo útil como bomba adhesiva, premiando la precisión en su colocación en lugar de su uso indiscriminado. Estas modificaciones buscan que el PVP de ARC Raiders resulte menos predecible y que los jugadores se animen a explorar nuevas estrategias, promoviendo una mayor variedad de armas en el combate.

Otros cambios del parche y respuesta de la comunidad

La versión 1.11.0 también trajo ajustes menores pero significativos para la experiencia general de juego, como la solución de un exploit que permitía conservar tarjetas de acceso después de utilizarlas, facilitando así el acceso continuo a zonas restringidas en las incursiones y alterando la economía interna, y la reducción de la iluminación durante la Incursión Nocturna en Stella Montis, con el objetivo de dar mayor importancia al uso de linternas y a la atención al entorno sonoro.

La reacción de los jugadores ha sido inmediata. Mientras algunos celebran el interés del estudio por fomentar un entorno de juego más justo y por eliminar ventajas artificiales, otros temen que la rebaja de poder en sus armas favoritas pueda perjudicar su rendimiento y disfrute. Las opiniones están divididas, y queda por ver si a largo plazo los cambios logran incentivar estrategias más variadas y un metajuego más equilibrado. De cualquier modo, la decisión de Embark Studios de priorizar la equidad sobre la conveniencia individual es actualmente uno de los temas principales de discusión en la comunidad.

