Steam rompe un nuevo récord y supera los 42 millones de usuarios concurrentes

ARC Raiders

El 11 de enero de 2026, Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos de Valve, superó por primera vez la barrera de los 42 millones de usuarios conectados simultáneamente. Este logro no solo representa un récord histórico para la plataforma, sino que también confirma una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años, intensificada especialmente a partir de la pandemia de COVID-19.

Crecimiento de Steam a lo largo del tiempo

Antes de la pandemia de 2020, Steam experimentaba un crecimiento anual constante de alrededor del 4.5%. No obstante, a partir de marzo de ese año, el contexto global generado por el COVID-19 provocó un cambio notable en los hábitos de consumo de entretenimiento digital. El confinamiento llevó a millones de personas a buscar alternativas recreativas dentro de sus hogares, y los videojuegos se convirtieron en una de las opciones favoritas. Solo en ese año, Steam sumó aproximadamente cinco millones de nuevos usuarios, y su tasa de crecimiento anual aumentó al 31.5%.

Después del pico del confinamiento, la expansión de la plataforma se estabilizó, pero en un nivel considerablemente más alto que antes. Desde 2021, Steam ha mantenido tasas de crecimiento entre el 13% y el 14%. Estos datos afianzan a Steam no solo como la referencia principal en la distribución de juegos para PC, sino también como una de las comunidades digitales más activas y dinámicas.

ARC Raiders, de Embark Studios.

Importancia de los nuevos títulos y del hardware portátil de Valve

El éxito reciente de Steam no se explica únicamente por el crecimiento en la cantidad de usuarios, sino también por el contenido que impulsa este avance. Títulos como Arc Raiders y el juego independiente Peak han generado gran interés, atrayendo tanto a jugadores casuales como a usuarios experimentados. En diciembre de 2025, Steam registró su mejor mes en ingresos, un registro alcanzado en gran parte gracias a estos lanzamientos destacados.

El hardware ha sido también fundamental: la Steam Deck, dispositivo portátil de Valve, se ha convertido en una puerta de entrada para que nuevos jugadores accedan al catálogo de Steam sin requerir computadoras avanzadas o costosas. Si bien cuenta con ciertas limitaciones técnicas respecto a los ordenadores de escritorio, su facilidad de uso y acceso inmediato a la biblioteca digital la han transformado en la opción principal para muchos, especialmente aquellos que buscan una experiencia más portátil y relajada. Esto ha hecho que el perfil del jugador promedio de PC se diversifique, con un aumento notable de usuarios casuales y de jóvenes interesados en el formato portátil.

Perspectivas para Steam y sus usuarios

Valve no muestra señales de detener este avance. Con innovaciones en hardware próximas a lanzarse, como la nueva Steam Machine, la empresa planea expandir aún más su ecosistema de entretenimiento digital. Asimismo, la mejora en la calidad de las ofertas y promociones de Steam fortalece la lealtad de su comunidad, que encuentra en la plataforma variedad y beneficios comparativos con respecto a otras tiendas digitales que suelen enfocarse en descuentos más pronunciados.

El crecimiento constante de Steam resulta en una mayor variedad de opciones, competencia entre desarrolladores y mejores alternativas para los consumidores. Para los jugadores, esto implica acceso a títulos novedosos, hardware a precios más accesibles, y un entorno más variado y competitivo. Sin embargo, el dominio de Valve también plantea cuestiones sobre la concentración del mercado y la posibilidad de que otras plataformas ofrezcan opciones verdaderamente diferenciadas, en un contexto donde la demanda y los hábitos de consumo han cambiado significativamente desde la pandemia.