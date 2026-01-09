Street Fighter 6 presenta el primer adelanto de Alex, el próximo personaje DLC

Street Fighter 6 presenta un nuevo tráiler.

La desarrolladora japonesa Capcom ha presentado el primer adelanto de Alex como nuevo personaje descargable para Street Fighter 6. Alex estará disponible en primavera como parte del Character Pass de la temporada 3 para Street Fighter 6, sumándose a las recientes incorporaciones de Sagat y C. Viper, mientras los seguidores aguardan la llegada de Ingrid para completar esta serie.

Un regreso anticipado por los jugadores

Alex, conocido por los aficionados desde su aparición en Street Fighter III en 1997, vuelve a tomar relevancia con una imagen renovada y un rol central en la narrativa de Street Fighter 6. El teaser difundido por Capcom opta por un enfoque enfocado en la historia y muestra una escena del modo World Tour donde Alex irrumpe en un combate contra Hugo Andore, destacado personaje de la serie Final Fight.

En el adelanto, Alex desafía abiertamente tanto a su oponente como al público, reafirmando su nueva etiqueta como “el hombre sin aliados”. Esta característica refuerza el perfil independiente y rebelde del personaje, que se perfila como punto de partida para su evolución en esta nueva entrega. El tráiler enfatiza además su marcado acento neoyorquino, su físico dominante y la presencia de un logotipo inspirado en su debut. Aunque aún no se han mostrado fragmentos de jugabilidad, este avance ha generado expectativas tanto en antiguos como en nuevos seguidores.

El plan de contenidos descargables de Street Fighter 6 se encuentra en su tercera temporada, consolidando la propuesta con personajes históricos y demandados por la comunidad. La llegada de Alex como tercer luchador en este pase sucede a la de Sagat y C. Viper, quienes ya se encuentran disponibles para quienes adquirieron el Character Pass. Ingrid, proveniente de otros títulos menos conocidos de la franquicia, está prevista como la última incorporación para este ciclo, marcando su debut en una entrega principal.

Street Fighter 6, de Capcom.

Alex: características, habilidades y trayectoria

Desde su origen en 1997, Alex ha destacado por su combinación de fuerza, técnicas de lucha libre y agilidad. La elección de Capcom de presentar una versión de Alex que acentúa su actitud desafiante y solitaria se acompaña de una actualización visual: su diseño, que tuvo críticas en entregas anteriores, ha sido significativamente mejorado en Street Fighter 6. Aspectos como su voz, características físicas y la iconografía asociada refuerzan la trayectoria del personaje, aunque parte de la comunidad ha compartido opiniones divididas respecto a su nueva apariencia.

En esta oportunidad, la empresa aún no ha dado a conocer los movimientos o mecánicas específicas de juego de Alex. Se espera que, conforme a la tradición, el personaje continúe combinando agarres fuertes y ataques de gran impacto con una movilidad superior a la de otros luchadores de complexión similar. Capcom ha informado que próximamente presentará un tráiler enfocado en la jugabilidad, en el que se aclararán las habilidades que Alex aportará al título.

Impacto en jugadores y aficionados

Para la comunidad de Street Fighter, la reaparición de Alex representa algo más que la llegada de un nuevo participante. El regreso de un personaje con historia y personalidad propios revive la nostalgia y motiva discusiones sobre el balance de la plantilla y las rutas narrativas de la franquicia. Para quienes disfrutan de los modos competitivos o casuales, la inclusión de Alex también significa la exploración de nuevas tácticas, formas de juego y el reto de adaptarse a su estilo de combate una vez esté disponible.

Actualmente, los usuarios de varias plataformas esperan la confirmación precisa de la fecha de lanzamiento, la cual solo se ha mencionado de forma estimada para principios de primavera, probablemente en marzo. Mientras tanto, la recepción ha sido mayoritariamente positiva, con grandes expectativas tanto por la llegada jugable de Alex como por el próximo contenido previsto para el juego.