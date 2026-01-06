Sandfall Interactive habla sobre la presión de crear su próximo juego luego de Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.

El estudio Sandfall Interactive ha tomado una decisión poco habitual para su próximo videojuego tras el exitoso lanzamiento de Clair Obscur: Expedition 33. Ante la creciente atención del público y la presión generada por la buena acogida de su aclamado RPG, los desarrolladores han declarado que el nuevo proyecto no responderá a las expectativas de los fans, sino a la visión y los intereses personales del equipo. Los creadores insisten en que prefieren explorar ideas que les parecen auténticas y de valor propio, aunque esto implique alejarse del trayecto que los condujo al éxito internacional.

Nueva etapa para Sandfall Interactive: reconocimiento y expectativas

El lanzamiento de Clair Obscur: Expedition 33 posicionó a Sandfall Interactive en un lugar importante dentro de la industria del videojuego. El título fue muy jugado y recibió el premio a Juego del Año en The Game Awards 2025. Este logro generó una amplia cobertura mediática y un crecimiento de atención entre la comunidad de jugadores, quienes ahora siguen de cerca cada movimiento de Sandfall Interactive con altas expectativas.

A pesar de este contexto, el CEO y director de producción, François Meurisse, expuso en una entrevista reciente que la presión generada por la popularidad no es un factor determinante para la dirección del estudio. “Siento algo de presión por parte de los fans y la crítica respecto al nuevo proyecto, pero no es relevante para nosotros”, expresó. Meurisse subrayó que el equipo se tomará el tiempo necesario para centrarse en su próximo juego, destacando que ahora cuentan con cinco años más de experiencia respecto al inicio de Clair Obscur: Expedition 33. Esto, asegura, les da confianza adicional para crear propuestas originales y destacadas.

La importancia de la voz creativa frente a las expectativas

Jennifer Svedberg-Yen, guionista principal del estudio, coincide en la relevancia de mantener la autenticidad en el proceso creativo. Reconoce que el crecimiento de la base de aficionados podría influir en las decisiones del equipo, pero sostiene que la verdadera “estrella polar” seguirá siendo el criterio artístico propio. Svedberg-Yen advierte sobre los riesgos de buscar la aprobación generalizada: “He visto demasiadas series de televisión y libros afectados por el intento de complacer a todos y, en ese proceso, pierden su esencia”.

El impacto de Clair Obscur: Expedition 33 se extendió más allá de lo normal. Incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció públicamente el éxito del estudio, definiéndolo como motivo de orgullo nacional y para la región de Montpellier. Además, el título ha sido muy popular en servicios como Game Pass, generando largas jornadas de juego y numerosos debates en comunidades en línea.

Impacto en la comunidad y perspectivas para el futuro

La estrategia de Sandfall Interactive puede resultar desconcertante para algunos de sus seguidores, acostumbrados a los elementos específicos que caracterizaron Clair Obscur: Expedition 33. Sin embargo, su apuesta por la independencia creativa posiciona al estudio en un camino menos común dentro de la industria, donde a menudo se privilegia la repetición de fórmulas exitosas.

Ante posibles diferencias entre los intereses del estudio y los de sus jugadores, Sandfall Interactive sostiene su posición. Prefieren evitar perder la “esencia” que los caracteriza, incluso si esto implica tomar decisiones poco habituales desde el punto de vista comercial. Esta postura, apoyada por la experiencia acumulada en los últimos años, podría convertirse en un ejemplo para otros estudios medianos y pequeños que buscan ser originales a pesar de las demandas del público y el mercado.