Resident Evil Requiem fue añadido a 4 millones de listas de deseos a dos meses de su lanzamiento

Resident Evil Requiem

Capcom ha confirmado que Resident Evil Requiem, la novena entrega principal de su reconocida saga de survival horror, ha superado los 4 millones de listas de deseos en todas sus plataformas a menos de dos meses de su estreno. Su lanzamiento está programado para el 27 de febrero de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2.

Factores que explican el interés en Resident Evil Requiem

El atractivo que genera Resident Evil Requiem se debe a una combinación de factores elaborados cuidadosamente por Capcom. Destaca la incorporación de Grace Ashcroft, analista del FBI, como nuevo personaje principal. Su misión la lleva a las ruinas de Raccoon City, una ciudad devastada casi treinta años después de su destrucción, la cual se intentó ocultar tras la epidemia del T-Virus. El regreso de Leon S. Kennedy, figura emblemática de la saga, junto con el misterio en torno a su historia personal, ha atraído tanto a antiguos seguidores como a quienes se acercan por primera vez al universo de terror de la franquicia.

La propuesta se refuerza con una estructura de dos protagonistas que presentan estilos de control diferenciados, lo que incrementa el valor narrativo y promete una experiencia híbrida: prácticamente dos juegos en uno. Además, los usuarios podrán elegir entre la perspectiva en primera o tercera persona, una opción inédita en la fórmula tradicional de la saga. Según Capcom, esta decisión responde a la solicitud de los jugadores de tener mayor flexibilidad, permitiendo adaptar la experiencia según se busque una jugabilidad más inmersiva o estratégica.

Resident Evil Requiem, de Capcom.

Avances en jugabilidad y regreso al terror clásico

Resident Evil Requiem se diferencia de las tendencias recientes de la industria al centrarse exclusivamente en una campaña para un solo jugador, eliminando opciones multijugador o contenido por temporadas. Este retorno a las raíces del horror se acompaña de una inteligencia artificial enemiga avanzada y nuevas mecánicas de sigilo.

El equipo desarrollador utiliza el motor RE Engine para mejorar notablemente los gráficos y la física, lo que permite escenarios detallados y una atmósfera opresiva, rasgos distintivos de la franquicia. Los enemigos cuentan ahora con comportamientos adaptativos, lo que exige improvisación y una gestión estratégica de los recursos. La posibilidad de aprovechar el entorno, buscar rutas alternativas y evitar enfrentamientos directos aumenta la sensación de supervivencia.

Impacto social y respuesta de la comunidad internacional

Las redes sociales y foros evidencian el impacto del anuncio y el número de listas de deseos alcanzado. En contraste con otros títulos que triunfan gracias a experiencias multijugador masivas o modelos de servicio permanente, Resident Evil Requiem ha conseguido situarse entre los lanzamientos más esperados de 2026 presentándose como una experiencia dirigida completamente a la narrativa individual.

Este fenómeno ha sido especialmente notorio en Steam, PlayStation y Xbox, donde el entusiasmo ha resultado en millones de listas de deseos activas. Tal tendencia resalta una demanda por juegos con atmósferas densas, historias elaboradas y un desafío personalizado, en contraste con las principales tendencias actuales del mercado.

El 30º aniversario de la franquicia no solo intensifica la nostalgia, sino que también apunta a posibles sorpresas futuras por parte de Capcom, en un año que será recordado por uno de los lanzamientos más anticipados de 2026.