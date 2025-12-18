Trails in the Sky 2nd Chapter confirma lanzamiento para la segunda mitad del 2026

Trails In The Sky 2nd Chapter presenta su primer tráiler.

Nihon Falcom ha anunciado oficialmente el desarrollo y lanzamiento de Trails in the Sky 2nd Chapter, una versión completamente renovada de The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, cuyo estreno global está previsto para la segunda mitad de 2026 en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC a través de Steam. GungHo Online Entertainment, encargada de la edición occidental, ha confirmado que el juego incluirá voces en inglés y japonés en todas las plataformas, además de textos en español, inglés, francés y alemán.

Dimensiones técnicas y jugables renovadas

La propuesta de Nihon Falcom y GungHo Online Entertainment con Trails in the Sky 2nd Chapter va más allá de la mera localización. El remake incorporará mejoras técnicas significativas, como nuevos doblajes, escenarios remasterizados y una banda sonora actualizada. El sistema de combate también será modificado mediante la introducción de nuevas habilidades, como Crafts y S-Crafts, la posibilidad de enlazar ataques en Quick Battles mediante el sistema Brave Rush, y la ampliación del orbment system para acceder a una mayor diversidad de Artes mágicas.

Estas innovaciones, junto con la opción de transferir datos guardados desde la primera entrega para desbloquear contenido exclusivo, están orientadas a atraer tanto a seguidores veteranos como a quienes se acercan por primera vez a la franquicia.

Trails in the Sky 2nd Chapter, de Nihon Falcom.

Una historia llena de intrigas y conspiraciones

La trama de Trails in the Sky 2nd Chapter se sitúa en el Reino de Liberl, justo después de la resolución de un golpe de Estado que afecta su estabilidad. Los protagonistas, Estelle y Joshua Bright, ya reconocidos como senior bracers —guardianes y mediadores ante crisis—, deben hacer frente a un giro inesperado: Joshua revela secretos oscuros de su pasado y desaparece misteriosamente antes de un importante festival. Estelle, armada únicamente con la armónica de Joshua y una firme determinación, comienza una travesía por el continente enfrentándose a la enigmática organización Ouroboros.

El juego presenta escenarios intensos, con la capital de Liberl en llamas, aeronaves de gran tamaño cruzando el cielo y la constante amenaza de la Shining Ring. El jugador vivirá una de las crisis más graves en la historia del reino, debiendo desentrañar una red de conspiraciones que afecta a líderes y ciudadanos por igual. El papel de la organización Ouroboros, junto con la desaparición de Joshua, impulsa una historia en la que las motivaciones y alianzas se diluyen en medio del caos político y la resistencia de los protagonistas.

Impacto en la comunidad y el público internacional

El anuncio de un lanzamiento simultáneo en occidente y Asia representa un paso importante para los seguidores de la saga Trails, quienes durante años han experimentado retrasos o versiones distintas según el país. Ahora, los jugadores tendrán acceso al mismo contenido, doblaje y soporte de idiomas, lo que nivela las oportunidades y evita las divisiones que en el pasado generaron insatisfacción entre la comunidad global.

Para el público general, esto significa un acceso inmediato y completo a una de las historias de rol más influyentes, sin necesidad de esperar localizaciones tardías ni recurrir a métodos alternativos para jugar en su idioma preferido. Asimismo, los añadidos en la jugabilidad —como los minijuegos de pesca, póker y cocina, junto con la opción de reclutar personajes populares como miembros jugables— amplían la experiencia y ofrecen más opciones tanto para nuevos jugadores como para los ya existentes. Mientras tanto, la industria observa de cerca este proyecto de Nihon Falcom y GungHo Online Entertainment, buscando pistas sobre el futuro de los lanzamientos globales unificados.