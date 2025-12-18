Malditos Nerds

Hogwarts Legacy supera las 40 millones de ventas desde su lanzamiento en 2023

El RPG de Avalanche Software crece en ventas tras sus lanzamientos escalonados, sorteando la ausencia de edición definitiva

Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.
Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.

La saga Harry Potter ha vuelto a consolidarse en la industria de los videojuegos desde el lanzamiento de Hogwarts Legacy, un ambicioso RPG de acción desarrollado por Avalanche Software y publicado por Warner Bros. Games.

Desde su lanzamiento, el título ha superado las 40 millones de copias vendidas a nivel mundial, estableciéndose como uno de los videojuegos más exitosos de los últimos años y reafirmando así la fuerte conexión entre la comunidad de seguidores y las producciones basadas en el universo creado por J.K. Rowling.

Lanzamiento escalonado en diversas plataformas

Hogwarts Legacy se estrenó primero en febrero de 2023 para consolas PlayStation 5, Xbox Series y PC, expandiéndose después a PlayStation 4 y Xbox One en mayo de ese mismo año, y llegando a Nintendo Switch en noviembre. En junio de este año, el juego se lanzó también para Nintendo Switch 2. Desde su lanzamiento, la estrategia de estrenos escalonados permitió que el juego mantuviera una presencia constante en el mercado, adaptándose a distintos públicos y dispositivos.

El juego propone una experiencia de mundo abierto y personalizable ambientada en el siglo XIX dentro del universo de Harry Potter, donde el jugador controla a un estudiante de quinto año en Hogwarts. Mediante exploración, combates mágicos y la posibilidad de dirigir el desarrollo del personaje, el juego aprovechó el atractivo nostálgico y amplió su audiencia más allá de los fanáticos tradicionales de la saga.

Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.
Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.

Expectativas ante el desarrollo de la secuela y nuevas demandas de la comunidad

La confirmación de una secuela fue anunciada en septiembre de 2023, con Warner Bros. Games adelantando que ya se encuentra en fase de producción y que el lanzamiento está planificado para coincidir con la nueva serie de HBO basada en el universo de Harry Potter. Aunque inicialmente se manejó la fecha de 2026, las estimaciones más recientes apuntan a 2027, con el objetivo de sincronizar el lanzamiento con el debut televisivo y maximizar la convergencia de audiencias entre ambas producciones.

Los jugadores han incrementado sus demandas y sugerencias para la secuela, señalando la importancia de incluir modos cooperativos en línea, herramientas para modificación de contenido en consolas y la ampliación mediante contenidos descargables, para prolongar la vida útil del producto. La ausencia de un modo cooperativo en la entrega original fue uno de los aspectos más mencionados por la comunidad, lo que demuestra la evolución de las expectativas del público respecto a los videojuegos de gran escala y mundo abierto.

Impacto en el sector de los videojuegos y la participación de la comunidad

El fenómeno de Hogwarts Legacy ha superado su naturaleza de producto derivado de una franquicia popular para convertirse en un ejemplo de cómo una empresa con licencia puede conectar con audiencias globales a través de una estrategia multiplataforma y una narrativa original. A diferencia de adaptaciones anteriores, el título otorgó mayor autonomía al usuario, invitándolo a explorar, personalizar y dominar el mundo mágico por sí mismo.

La comunidad, activa en redes sociales y foros, ha influido en la dirección del desarrollo futuro, mostrando la importancia creciente de la escucha activa de los estudios hacia las demandas de los jugadores. Las solicitudes actuales, que incluyen mejoras técnicas y nuevas formas de interacción, marcan el camino para la evolución del género RPG y subrayan el compromiso de las compañías por responder a las tendencias emergentes en la industria.

