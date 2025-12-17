Cult of the Lamb sumará su próxima expansión Woolhaven, en enero

Cult of the Lamb, de Massive Monster.

El 22 de enero de 2026 se estrenará Woolhaven, la primera gran expansión de pago para Cult of the Lamb. Desarrollada por Massive Monster y publicada por Devolver Digital, esta expansión introduce nuevas regiones, sistemas inéditos como la crianza de animales y una narrativa ampliada bajo un clima invernal dominado por dioses olvidados. Woolhaven estará disponible simultáneamente para PC, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, y representa la actualización más grande del juego desde su lanzamiento original.

Sistemas y mecánicas renovadas para la supervivencia

La expansión incorpora numerosas funcionalidades que transforman la experiencia de juego. El jugador deberá reconstruir la antigua aldea de los corderos en la montaña Woolhaven, donde la supervivencia dependerá de gestionar una comunidad bajo condiciones climatológicas extremas, como ventiscas y temperaturas muy bajas. Para sobrevivir, será esencial construir nuevas estructuras para brindar refugio y calor a los seguidores del culto, lo que ayudará a prevenir enfermedades como la hipotermia y el hambre.

Una de las principales novedades es el sistema de rancho, que permite criar y domesticar animales poco comunes. Los jugadores podrán emplear estas criaturas como monturas o, en situaciones críticas, como fuente de recursos esenciales tales como lana y carne. Este mecanismo introduce una dimensión estratégica en la administración de recursos y ofrece nuevas formas de interactuar con la base y sus integrantes.

Desarrollo narrativo y opciones de exploración

La historia de Woolhaven amplía considerablemente el trasfondo de Cult of the Lamb. El personaje principal es llamado a la montaña por Yngya, el dios olvidado del invierno y de los corderos, con el objetivo de eliminar pecados pasados que amenazan con destruirlo todo. La campaña permite al jugador explorar dos nuevas mazmorras llenas de enemigos y criaturas corrompidas por el Rot, una entidad que consume progresivamente la tierra ancestral de los corderos.

Durante el transcurso de la aventura, cada alma liberada en la montaña tiene consecuencias, ya que el proceso deteriora aún más el entorno y agrava la amenaza sobre Lands of the Old Faith. El dilema moral se presenta como un elemento central: restaurar el poder de Yngya implica siempre un sacrificio, y cada decisión afecta el equilibrio de la naturaleza y la supervivencia del culto.

Influencia en la jugabilidad y expectativas de la comunidad

El lanzamiento de Woolhaven es especialmente relevante para la comunidad de jugadores, que llevaba dos años esperando novedades de esta magnitud: la expansión incorpora áreas nuevas completamente explorables, armas adicionales, personajes desbloqueables, misiones secundarias y una revisión estratégica del juego base.

En la práctica, los cambios propuestos por Woolhaven buscan redefinir la dificultad y el proceso de toma de decisiones, exigiendo gestionar recursos frente a condiciones adversas y amenazas constantes. Los jugadores habituales deberán modificar su estilo de juego para enfrentar la dinámica de escasez y peligro característica de la montaña.

La inclusión de nuevas mecánicas de supervivencia y enemigos corrompidos supone un desafío considerable, capaz de modificar el ritmo del juego y sostener el interés a largo plazo. Resta esperar cómo la integración de estos elementos influirá en la popularidad continua de Cult of the Lamb y en su comunidad internacional.