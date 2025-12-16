Malditos Nerds

Hollow Knight: Silksong rompe récords de ventas y anuncia su expansión gratuita Sea of Sorrow para 2026

El anuncio inesperado de Team Cherry incluye una expansión de gran escala inspirada en el mar

Guardar
Hollow Knight: Silksong, de Team
Hollow Knight: Silksong, de Team Cherry.

Team Cherry ha sorprendido nuevamente a la comunidad de jugadores con el anuncio de una gran expansión gratuita llamada Sea of Sorrow para Hollow Knight: Silksong, prevista para 2026. Esta expansión ofrecerá una temática náutica, nuevos desafíos y contenido adicional para Hornet, la protagonista. Al mismo tiempo, el estudio confirmó que Hollow Knight: Silksong ha superado la cifra de siete millones de unidades vendidas a nivel internacional.

Nuevos contenidos para un universo en continua expansión

De acuerdo con el comunicado oficial, la expansión Sea of Sorrow incorporará nuevas zonas ambientadas en paisajes marinos, jefes inéditos y herramientas adicionales diseñadas específicamente para Hornet, la protagonista jugable. Este enfoque de contenido gratuito continúa la filosofía que ha caracterizado a Team Cherry y que ha consolidado su reputación en la industria de los videojuegos.

Aunque se han reservado detalles técnicos y argumentales para una fecha más cercana al lanzamiento, el equipo asegura que la expansión conservará los elementos fundamentales de exploración, combate y misterio que han hecho famosa a la saga. Además, se ha confirmado que todo el contenido estará disponible para todas las plataformas en las que el título puede jugarse, sin restricciones ni divisiones. Esto garantiza que ningún usuario quedará fuera, independientemente del sistema que utilice.

Hollow Knight: Silksong, de Team
Hollow Knight: Silksong, de Team Cherry.

Contrastando con estrategias previas y relevancia para la industria del videojuego

La decisión de lanzar una expansión gratuita de este calibre, en vez de ofrecerla como contenido de pago, ha sido interpretada como un gesto de compromiso con los seguidores y una manera eficaz de fortalecer la popularidad del juego a largo plazo. En el caso del primer Hollow Knight, la incorporación gratuita de contenido adicional fue decisiva para crear una base sólida de usuarios fieles y ampliar notablemente la duración del título.

La exigencia de mantener la calidad y superar expectativas ha ido en aumento, especialmente después de que Hollow Knight: Silksong se convirtiera en uno de los lanzamientos más anticipados y, posteriormente, exitosos en ventas de los últimos años. El logro de siete millones de copias vendidas posiciona a Team Cherry como uno de los pequeños estudios independientes más influyentes del panorama actual, rivalizando con compañías de mayor tamaño en cuanto a visibilidad y capacidad para movilizar comunidades globales.

Influencias en la comunidad y expectativas de cara a 2026

El anuncio de una expansión con temática marítima introduce nuevas perspectivas a la narrativa y jugabilidad de Hollow Knight: Silksong. Los jugadores ya han comenzado a especular sobre posibles mecánicas relacionadas con el mar, la aparición de criaturas basadas en la fauna oceánica y la posibilidad de explorar escenarios completamente nuevos.

Además, el anuncio brinda cierto alivio en la espera de detalles más específicos, ya que Team Cherry ha declarado que se tomará unas semanas antes de compartir información adicional sobre la expansión y otros proyectos previstos para 2026. El estudio ha pedido paciencia a los seguidores y ha reiterado su compromiso de revelar más datos poco antes del lanzamiento de Sea of Sorrow, manteniendo así el suspenso y la expectativa entre quienes esperan novedades.

Temas Relacionados

Hollow Knight: SilksongTeam Cherrymalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Bungie anuncia ventana de lanzamiento para Marathon tras meses de incertidumbre

El shooter de extracción de Bungie recibe finalmente una ventana de salida concreta tras meses de silencio

Bungie anuncia ventana de lanzamiento

Clair Obscur: Expedition 33 logra un salto de ventas y jugaodres luego de su victoria en The Game Awards

El galardonado juego de Sandfall Interactive experimentó un salto notable en ventas y participación tras su reconocimiento en The Game Awards

Clair Obscur: Expedition 33 logra

Final Fantasy VII Remake Intergrade recibe una nueva demo en Nintendo Switch 2 y Xbox Series

El remake del legendario RPG llegará a Nintendo Switch 2 y Xbox Series en enero

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Ubisoft lanza una nueva actualización para Assassin’s Creed Shadows con nuevos movimientos para Yasuke y Naoe

El nuevo parche de Assassin’s Creed Shadows implementa ejecuciones cinematográficas y amplia el Animus

Ubisoft lanza una nueva actualización

Divinity: Original Sin 2 recibe una versión para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2

Larian Studios lanza la versión definitiva de uno de los RPG más premiados, con actualización gratuita

Divinity: Original Sin 2 recibe

ANIME

Entrevistamos a Dión González, voz

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

PELÍCULAS

Andy Muschietti sueña con un

Andy Muschietti sueña con un supercorte de más de seis horas de It e It: Chapter Two

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

Entrevistamos a Jared Bush, Yvett Merino y Byron Howard, creativos de Zootopia 2

Helldivers dará el salto al cine de la mano de Justin Lin, director de Fast & Furious

Zootopia 2 recauda más de $500 millones de dólares a nivel global y sigue rompiendo récords

SERIES

Dexter: Resurrection fija la fecha

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios