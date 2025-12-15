Malditos Nerds

Dragon Ball Z: Kakarot suma a Vegeta Mini y más contenido en un nuevo DLC de Dragon Ball Daima

El Pack Daima 2 de Dragon Ball Z: Kakarot agrega nuevos desafíos, personajes y enemigos para 2026

Dragon Ball Z: Kakarot, de
Dragon Ball Z: Kakarot sigue expandiendo su universo y presenta un nuevo reto para sus seguidores con el anuncio del contenido descargable DAIMA: Adventure Through the Demon Realm – Part 2, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2026. Esta información, confirmada por Bandai Namco y CyberConnect2, anticipa novedades importantes para quienes ya poseen el juego en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Por primera vez en este título, los seguidores podrán elegir a Vegeta (Mini) como personaje jugable y enfrentarse a nuevos adversarios provenientes del Reino Demoníaco. Además, deberán librar una batalla trascendental contra Tamagami Número Dos, custodio de la Esfera del Dragón de dos estrellas.

Novedades de jugabilidad y ampliación de personajes disponibles

La incorporación de Vegeta (Mini) representa un acontecimiento relevante para la comunidad. Aunque este personaje tiene un aspecto pequeño, su set de técnicas es sorprendentemente potente. Con el Impacto de Armadura puede propinar golpes muy poderosos, mientras que el Disparo en Arco permite atrapar a los oponentes y lanzar ondas de choque a gran velocidad. Estos movimientos son cruciales para abrir brechas en la defensa enemiga, dificultando la estrategia de los rivales y manteniendo un ritmo dinámico en los combates.

Por otra parte, la lista de antagonistas se ampliará con la introducción de enemigos del Primer Mundo Demoníaco. Al explorar este nuevo entorno, los jugadores encontrarán el tanque de la gendarmería, un vehículo resistente capaz de atacar tanto a distancia como en cargas directas, además de oficiales del mismo grupo que pueden llamar refuerzos y realizar ataques coordinados desde diferentes posiciones. Este aumento en la variedad y agresividad de los enemigos elevará la dificultad, ofreciendo una experiencia renovada para quienes buscan desafíos adicionales en Dragon Ball Z: Kakarot.

Dragon Ball Z: Kakarot, de
Nuevos jefes desafiantes

Uno de los aspectos más destacados del Pack Daima 2 será el combate contra Tamagami Número Dos, protector de la Esfera del Dragón de dos estrellas. Este jefe utiliza distintos ataques basados en tornados para neutralizar ofensivas y alejar a los luchadores, complicando los ataques frontales. Entre sus técnicas principales se encuentran el Tajo de Onda Cruzada, que genera una onda de choque cruzada a alta velocidad, y el Golpe de Vórtice, un remolino que desestabiliza a los jugadores y les obliga a modificar sus estrategias de combate durante la pelea.

Estas características convierten a Tamagami Número Dos en uno de los rivales más complejos introducidos hasta ahora. El desafío aumenta para quienes intenten derrotarlo tanto en el modo individual como en cooperativo, si el contenido descargable lo permite.

Impacto en la jugabilidad y reacciones en la comunidad

La llegada del Pack Daima Parte 2 alterará la rutina de los usuarios de Dragon Ball Z: Kakarot, ya que deberán reconsiderar sus tácticas debido a personajes como Vegeta (Mini) y la nueva amenaza que representa el Reino Demoníaco. En redes sociales y foros, los seguidores han mostrado opiniones divididas: algunos aplauden la incorporación de nuevas mecánicas y técnicas, mientras que otros manifiestan preocupación por el aumento de dificultad y los posibles desequilibrios derivados de la aparición de enemigos tan poderosos y con gran capacidad de trabajo en equipo.

Un aspecto que está recibiendo especial atención es el comportamiento de la inteligencia artificial de los enemigos, ya que su habilidad para llamar refuerzos y atacar desde múltiples ángulos puede llevar a que los jugadores menos experimentados tengan que adaptar su estilo o enfrentarse a repetidas derrotas antes de avanzar. Al mismo tiempo, la introducción de un personaje pequeño pero fuerte como Vegeta (Mini) despierta el interés por probar nuevas formas de juego y estrategias alternativas, tanto al medirse contra la CPU como en posibles modos multijugador.

