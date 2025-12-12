Malditos Nerds

The Game Awards 2025 - Star Wars: Galactic Racer renueva el clásico de carreras del universo de George Lucas

Star Wars vuelve a adentrarse al mundo de juegos de carreras con un nuevo título

Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer

El anuncio oficial de Star Wars: Galactic Racer se convirtió en una de las sorpresas más celebradas de The Game Awards 2025, no solo por su regreso al imaginario de las carreras dentro de la saga, sino también por el equipo que lo desarrolla. Fuse Games, fundado en 2023 por antiguos desarrolladores de Criterion, nos presentan una mezcla de velocidad extrema la mejor estilo de Burnout Paradise con la estética y velocidad de las carreras de podracing.

Aunque el trailer presentado durante la noche del evento no detalló mecánicas específicas, su puesta en escena dejó claro que el proyecto apunta a carreras agresivas, maniobras peligrosas un enfoque centrado en velocidad pura, elementos que marcaron a títulos anteriores de Criterion como Need for Speed: Hot Pursuit y Burnout Paradise.

Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer

Aprovechando la aclamada ambientación propia de la franquicia Star Wars, tendremos la oportunidad de jugar con vehículos icónicos como speeders y motos de aire; escenarios conocidos de la galaxia muy muy lejana y pistas diseñadas para poner a prueba reflejos dignos de un usuario de la fuerza.

Los desarrolladores destacan la libertad creativa que tuvieron, aunque remarcaron que su intención es abordar la licencia “con un enfoque diferente”, buscando un equilibrio entre homenaje y novedad y presentando una reinterpretación moderna construida desde cero.

Aunque su lanzamiento está previsto para 2026, todavía no hay información sobre plataformas a las cuales llegará el título.

