PRIMERAS IMPRESIONES | Moonlighter 2: The Endless Vault - Una oferta difícil de rechazar

Encuentro un encanto particular en las propuestas que buscan pegar un giro de tuerca a los géneros establecidos, tomando diferentes mecánicas y sistemas a fin de crear algo novedoso. En su día, esto fue lo que me gustó de Moonlighter, un título que mezclaba acción, exploración de mazmorras, una progresión estilo roguelite y gestión, pero que no se sentía como nada de esto, sino como un juego con encanto único y muy refrescante. Esa dicotomía entre aventurero de noche y tendero de día cimentó su identidad. Ahora, con Moonlighter 2: The Endless Vault, el equipo de Digital Sun apostó por mantener dicha esencia pero revisando la mencionada dualidad a fin de ofrecer una experiencia más robusta y compleja.

El juego presenta una historia que continúa directamente del final de la primera parte. Sin ánimos de hacer spoilers de ‘cómo’ y ‘porqué’, Will, el protagonista, y un puñado de habitantes de Rynoka, terminan varados en una nueva dimensión, concretamente en la aldea de Tresna. Al igual que en Moonlighter, nuestro objetivo consistirá en regentar una tienda, ayudar a mejorar el poblado -que por consecuencia traerá mejoras para nuestro equipo- y visitar una y otra vez una serie de peligrosas mazmorras a fin de recuperar tesoros que más tarde vamos a poder vender a cambio de dinero. Todo con el objetivo de superar los desafíos de la Endless Vault, algo que pone todas nuestras habilidades al límite.

Si bien la premisa se mantiene relativamente intacta, Moonlighter 2: The Endless Vault no busca simplemente replicar el éxito de su predecesor, sino profundizar y equilibrar sus componentes principales. Es una secuela que justifica su razón de ser en la ambición del estudio español mejorar la fórmula original. La transformación más significativa que se percibe en el sistema de combate, donde Moonlighter se sentía limitado a movimientos básicos de ataque y esquiva. Ahora nuestro protagonista se mueve con mayor fluidez y cuenta con un set de movimientos más variado. El control es notablemente más ágil, permitiendo una mejor gestión de las distancias y en cómo se debe hacer frente a cada tipo de enemigo. Esta mejora en la sensación del combate es crucial para el juego y uno de los pilares centrales de la experiencia.

Los cuatro tipos de armas disponibles están muy bien diferenciados y cuentan con características y movimientos únicos. Algo similar pasaba en el primer juego, pero aquí se siente todavía más marcado. Por ejemplo, tenemos una espada que puede lanzar ataques rápidos, un espadón que va perdiendo su filo con cada ataque pero que se puede recuperar realizando un movimiento especial, la lanza que deja ‘puntas’ que se pueden atraer hacia nuestra posición golpeando a todos los enemigos por el camino, y unos guanteletes que permiten a Will lanzar una arremetida de golpes al mejor estilo JoJo’s Bizarre Adventure.

Una adición fundamental que añade una ‘capa’ táctica al combate es la implementación de un arma secundaria a distancia. Este elemento redefine la forma en que podemos afrontar los encuentros ya que el juego ofrece la capacidad de mitigar el riesgo realizando ataques rápidos a distancia o ejecutando movimientos de remate mientras recargamos munición. La necesidad de alternar entre el combate cuerpo a cuerpo y los disparos introduce un ritmo más dinámico y exige una toma de decisiones más rápida sobre el posicionamiento, por ejemplo, a la hora de enfrentar a enemigos que vuelan.

El diseño de las mazmorras también presenta una estructura mejorada que fomenta la rejugabilidad. Si bien la generación procedural es la base sobre la que se erigen los escenarios, la aleatoriedad está acompañada de patrones de diseño más inteligentes que evitan la sensación de repetición temprana. Esto es algo que considero vital, ya que el componente roguelite exige que cada incursión ofrezca nuevos desafíos y, crucialmente, la oportunidad de dar forma a diferentes builds temporales que aportan una bien ponderada variedad a cada partida.

Respecto a la gestión de tiendas, el enfoque se mantiene en lo estratégico y dependiente de la interacción con el roguelite. Aunque la mecánica de fijar precios y observar a los clientes reaccionar es realmente gratificante, ahora se añadió una capa de profundidad a través de la influencia de las reliquias y la decoración. La tienda ya no es solo el lugar para vender, sino un espacio que se puede optimizar para maximizar las ganancias, haciendo que la transición entre la acción intensa y la calma comercial sea más orgánica y coherente.

Algo que encontré particularmente interesante, es la forma en que el riesgo y la recompensa se retroalimentan. Las reliquias que se pueden encontrar en las mazmorras tienen diferentes efectos que se activan en determinadas circunstancias y pueden mejorar la calidad de los tesoros que llevemos en la mochila. Esto es algo que también estaba en la primera parte, pero que acá se siente mucho más pulido y determinante. Ya no pasa por meter cosas al ‘tun-tun’, sino en organizar adecuadamente a fin de sacar el máximo provecho a cada objeto.

Otro cambio radical es que ahora, si Will ‘muere’ en medio de una run, no se pierde nada, aunque la calidad de los objetos se reduce. Es un impacto que, si bien penaliza, no se siente tan punitivo como perderlo absolutamente todo. De más está decir que la recompensa de vender un objeto raro y de excelente calidad es maravillosa e inmediata, ya que el oro obtenido se convierte instantáneamente en una mejora de equipo o una inversión para el pueblo o la tienda. Este ciclo de explorar, vender y mejorar proporciona una sensación constante de progreso que incentiva la mentalidad de ‘una incursión más y a dormir’ sin que se sienta una repetición vacía.

Por supuesto, no puedo dejar de mencionar el renovado aspecto visual que presenta Moonlighter 2: The Endless Vault. En lo personal, prefiero el pixel art de la primera parte, y es por eso que veo el paso a un entorno tridimensional como una de las decisiones más audaces. El juego mantiene una paleta de colores vibrantes y un estilo artístico encantador con mucha personalidad, y está claro que el uso del 3D permite animaciones más fluidas y un mejor impacto visual en el combate. De más está decir que esto es una cuestión de gustos, ya que los píxeles que poblaban la pantalla del primer juego eran encantadores. No estoy completamente seguro de cuál fue el criterio de diseño detrás de esta decisión, pero el título se ve realmente muy bien.

Ahora, mirando hacia el futuro, si bien la jugabilidad y el loop de juego es sólido, me gustaría que se añadan nuevos biomas, enemigos y más jefes. La longevidad del juego dependerá de que los desafíos se mantengan frescos y no caigan en patrones predecibles. La profundización narrativa también es un área donde el título puede crecer. La premisa del pueblo varado en Tresna y la búsqueda del regreso a casa sienta una buena base, no obstante, creo que se podrían explorar un poco más las historias personales de los habitantes del pueblo. Tal vez Digital Sun ya esté pensando en ello y añada misiones secundarias o interacciones que aporten un mayor peso emocional a fin de enriquecer la experiencia. También quedan algunas mecánicas por implementar, como el tema de las mascotas que ahora mismo tienen un impacto nulo en la jugabilidad, más allá de poder acariciarlas.

Al margen de estas consideraciones personales, Moonlighter 2: The Endless Vault ya se siente como una secuela exitosa, aún en su estado de Acceso Anticipado. Digital Sun ya nos había dado un título excelente con la primera parte, por lo que hará falta bastante trabajo para superarlo. Sin embargo, la ambición del estudio es evidente y los cimientos son lo suficientemente sólidos como para terminar de construir una secuela más robusta y emocionante. La mejora del combate y la integración inteligente de la gestión y la acción crean un núcleo de juego sumamente atractivo, por lo que no tengo dudas de que la versión final será una experiencia tan buena como duradera.