Capcom afirma que tiene grandes planes para el futuro de Monster Hunter a pesar de las críticas

El reciente éxito de Monster Hunter Wilds, reflejado en los premios obtenidos en los PlayStation Partner Awards 2025 en Japón, ha reavivado la discusión sobre el futuro de la franquicia. Tras recibir el Grand Award y el Users’ Choice Award, el productor Ryozo Tsujimoto aseguró públicamente que la serie no terminará con este lanzamiento, e incluso adelantó planes para expandir el universo de Monster Hunter más allá del entorno de los videojuegos. De esta manera, Capcom busca aprovechar tanto el interés de los seguidores más leales como el arribo de nuevos jugadores, adaptando la saga a los cambios del mercado y a las críticas recibidas.

Inicios complicados y reacción inmediata

Monster Hunter Wilds fue lanzado en febrero de 2025 y pronto atrajo interés tanto por su legado como por sus novedades. Sin embargo, el lanzamiento inicial estuvo marcado por algunos inconvenientes. Miles de jugadores manifestaron su descontento en foros y redes sociales señalando la escasa cantidad de contenido y la relativa facilidad del juego. Yuya Tokuda, director del proyecto, reconoció estas críticas públicamente y, lejos de ignorarlas, orientó al equipo para que tomara medidas al respecto. Según Tokuda, la mayor parte de los comentarios de la comunidad se convirtieron en acciones concretas para mejorar el juego, lo que originó una serie de actualizaciones importantes en los primeros meses tras el lanzamiento.

El proceso de actualizaciones estuvo especialmente dirigido a equilibrar la accesibilidad para nuevos usuarios con la necesidad de proveer desafíos significativos para los jugadores habituales. Como parte de este esfuerzo, se eliminaron obstáculos detectados en Monster Hunter World y se implementó el Modo Enfoque para facilitar la experiencia a quienes no contaban con experiencia previa. Al mismo tiempo, se desarrollaron misiones y contenidos adicionales pensados para recuperar el interés de los jugadores más experimentados, quienes consideraron que el título resultaba demasiado simple al principio.

Monster Hunter Wilds, de Capcom.
Monster Hunter Wilds, de Capcom.

Reconocimientos, ventas y enseñanzas del mercado

A pesar de un lanzamiento con tropiezos, Monster Hunter Wilds logró fortalecer su posición gracias a la respuesta de Capcom y la participación de la comunidad. El reconocimiento recibido en los PlayStation Partner Awards se considera una validación tras la controversia inicial. No obstante, los datos financieros revelan que el éxito no fue uniforme en todas las áreas. Según Capcom, una fuerte disminución en las ventas tras el primer mes estuvo relacionada con el elevado precio de la consola PlayStation 5, necesaria para disfrutar plenamente del juego.

Ante esta situación, Capcom buscó establecer alianzas estratégicas para ampliar la difusión de Wilds. Un ejemplo de esto fue la incorporación de contenido colaborativo con la saga Final Fantasy, que permitió agregar armas y criaturas de dicho universo. Estas medidas muestran la intención de la compañía de enriquecer la experiencia del usuario más allá del producto principal y de conservar el interés de jugadores que, de otro modo, podrían abandonar la serie.

Perspectivas y el impacto en la comunidad de jugadores

La declaración de Ryozo Tsujimoto de que la serie “no se detiene aquí” representa una apuesta a largo plazo para Monster Hunter. Más allá de las actualizaciones futuras para Monster Hunter Wilds, Capcom explora oportunidades para llevar la franquicia a otras plataformas y formatos, con el objetivo de que más jugadores tengan acceso y de también expandir el universo narrativo asociado a la saga.

Esta estrategia de crecimiento responde tanto a la historia comercial de la propiedad intelectual, que celebró su vigésimo aniversario en 2024, como al papel que Monster Hunter ha adquirido como uno de los principales activos de Capcom desde el éxito mundial de Monster Hunter World en 2018. Los responsables de la serie han hecho énfasis en su intención de escuchar y premiar la lealtad de los jugadores. Según Tokuda, los desarrolladores invitan a “todos los que abandonaron el juego tras su lanzamiento a regresar a probarlo”, ante la garantía de nuevos desafíos.

Para la comunidad, especialmente aquellos que interactuaron activamente en foros y redes, las recientes actualizaciones y la apertura mostrada por Capcom despiertan expectativas sobre futuras entregas y potenciales extensiones multimedia. Al incorporar efectivamente la retroalimentación de los usuarios y mostrar flexibilidad ante las demandas de distintos públicos, la compañía fortalece su relación con los consumidores y busca asegurar la continuidad y relevancia de la franquicia a largo plazo.

