Malditos Nerds

Tencent acuerda pausar Light of Motiram tras acusación de Sony por copia de la saga Horizon

El juego de Tencent, acusado de plagio por Sony, estará sin promoción ni fecha de estreno cercana

Light of Motiram, de Tencent.
Sony Interactive Entertainment y Tencent han modificado el curso de su disputa legal al llegar a un acuerdo, obligado por mandato judicial, mediante el cual Tencent suspenderá toda promoción y pruebas públicas de su próximo videojuego Light of Motiram mientras continúe el litigio de Sony, que acusa al título de plagiar elementos importantes de la exitosa saga Horizon.

La compañía japonesa pretende detener la comercialización del juego, argumentando una infracción de derechos de autor y de marca registrada, mientras que Tencent sostiene que se trata de una competencia legítima y que no es posible monopolizar un género.

Condiciones del cese temporal de actividades promocionales

La reciente orden judicial detalla las condiciones que ambas empresas deberán cumplir mientras se resuelve la solicitud de Sony para obtener una medida cautelar contra Tencent. En primer lugar, ninguna de las partes podrá alegar que el aplazamiento de las audiencias implica un retraso por parte de Sony en su petición para detener la supuesta infracción.

Más allá de este aspecto procesal, el punto central radica en que Tencent no podrá realizar actividades de promoción, lanzar demos, ni efectuar pruebas públicas de Light of Motiram hasta que se resuelva la moción cautelar. Adicionalmente, el acuerdo prohíbe anticipar la fecha de lanzamiento del juego, la cual no podrá situarse antes del cuarto trimestre de 2027 bajo ninguna circunstancia. Finalmente, Tencent renunció a solicitar un trámite acelerado para la obtención de pruebas, lo que reduce su margen de acción legal en esta fase inicial del proceso.

Cronograma actualizado de la disputa judicial

Como consecuencia del acuerdo provisional, el calendario legal ha sido reprogramado. Tencent cuenta ahora con tiempo adicional hasta el 17 de diciembre de 2025 para responder formalmente a la moción presentada por Sony, mientras que Sony podrá presentar su réplica antes del 2 de enero de 2026.

Ambas partes solicitarán que la justicia escuche simultáneamente tanto la moción para medidas cautelares como la moción de Tencent para rechazar la demanda el 29 de enero de 2026, posponiendo la fecha originalmente prevista para el 15 de ese mes. Durante este lapso, el desarrollo de Light of Motiram permanecerá inaccesible al público, dado que no se podrá divulgar información, material promocional ni realizar pruebas públicas hasta que el tribunal emita su decisión.

Repercusiones para el sector de los videojuegos y los usuarios

La disputa legal entre Sony y Tencent, además de retrasar el lanzamiento de un videojuego esperado, expone nuevamente el debate sobre los límites de la inspiración y la protección de los derechos creativos en la industria. La paralización de proyectos como Light of Motiram puede modificar los calendarios de lanzamientos, afectar a los jugadores que estaban a la espera de nuevo contenido y poner en alerta a estudios independientes ante la posibilidad de demandas similares.

Hasta la fecha, Tencent ha realizado cambios en algunas imágenes públicas de Light of Motiram para reducir similitudes evidentes con Horizon, pero la controversia continúa mientras se discuten los límites entre innovación y copia en el mercado. La decisión judicial tendrá repercusiones que superarán a las dos compañías involucradas, estableciendo el grado de protección legal para ideas, estilos artísticos y conceptos dentro del ámbito de los videojuegos.

