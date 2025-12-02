El remake de Splinter Cell recupera a su director luego de su salida en 2022

Splinter Cell, de Ubisoft.

La remake de Splinter Cell vuelve a ser noticia tras la confirmación del regreso de David Grivel como director del proyecto. Ubisoft anunció recientemente que Grivel se reincorpora al equipo, después de haber dirigido el juego entre finales de 2021 y octubre de 2022, período tras el cual dejó el estudio para buscar nuevos retos en la industria.

Durante ese tiempo, el desarrollo del juego prácticamente se detuvo, lo que aumentó la incertidumbre entre los seguidores que esperaban novedades sobre esta nueva versión del clásico de sigilo, lanzado originalmente en 2002. El anuncio coincide con un periodo de silencio en torno al avance del título y una industria que exige cada vez más actualizaciones para sus comunidades.

Historia y salida de David Grivel

David Grivel comenzó su carrera en Ubisoft participando en proyectos como Ghost Recon: Future Soldier y, posteriormente, colaboró en importantes títulos de la empresa como Splinter Cell: Blacklist, la saga Assassin’s Creed y varios juegos de Far Cry.

En noviembre de 2021, Grivel fue designado como director de la remake de Splinter Cell, proyecto anunciado ese mismo año por Ubisoft con la promesa de reinventar el clásico utilizando el motor Snowdrop. Con esta iniciativa, la empresa buscaba impresionar tanto a nuevos jugadores como a los fans de siempre, incorporando mecánicas modernas y el característico trabajo de luces y sombras de la franquicia.

Sin embargo, en octubre de 2022, Grivel decidió abandonar Ubisoft, alegando el deseo de emprender una “nueva aventura”. Su salida generó preocupación, debido a la importancia creativa de rehacer un título tan influyente.

Cambio a Electronic Arts y cierre de Ridgeline Games

Tras dejar Ubisoft, Grivel se incorporó al equipo de Ridgeline Games, una división de Electronic Arts que en ese momento trabajaba en el desarrollo de Battlefield 6. Sin embargo, el estudio cerró en 2024, lo que dejó a Grivel temporalmente fuera de grandes proyectos.

La incertidumbre acerca del futuro de sus proyectos parece haber sido un factor importante en su regreso a Ubisoft y a su labor como director de la remake de Splinter Cell. Este retorno no solo representa un reencuentro profesional, sino que también tiene como objetivo aportar estabilidad a un equipo que ha pasado por una larga etapa de cambios y falta de dirección creativa.

Perspectivas para el remake y consecuencias para los jugadores

Hasta ahora, Ubisoft ha mantenido la reserva respecto a avances específicos de la remake. Desde 2022, solo han compartido bocetos conceptuales y se sabe que el estudio buscó un guionista para adaptar la historia a una “audiencia moderna”. El uso del motor Snowdrop promete mejoras significativas en los gráficos y la jugabilidad, aunque la empresa ha reiterado que el juego no será de mundo abierto, sino que mantendrá la estructura lineal del original.

La escasez de información concreta ha causado inquietud entre la comunidad, que exige mayor transparencia y fechas claras. Mientras tanto, la inclusión del Splinter Cell original de 2002 en el programa GOG Preservation garantiza que el legado del juego siga disponible para los usuarios de PC actuales. Sin embargo, la falta de certezas sobre la remake y los constantes cambios de dirección afectan tanto el interés como la confianza del público. Se espera que, con Grivel nuevamente a cargo, la industria y los seguidores reciban pronto novedades y datos más concretos sobre el regreso de uno de los títulos más emblemáticos del género.