Hytale confirma su lanzamiento en Early Access para enero de 2026

Hytale, de Hypixel Studios.

El esperado RPG Hytale, desarrollado originalmente por Hypixel Studios, finalmente tiene una fecha para su lanzamiento en acceso anticipado: el 13 de enero de 2026. Después de una larga y complicada historia de desarrollo, que incluyó la cancelación del proyecto por parte de Riot Games a mediados de 2024, el regreso de los fundadores originales —especialmente Simon Collins-Laflamme— marcó un cambio en el destino de uno de los títulos independientes más discutidos de los últimos años.

El estudio ha sido claro al advertir que esta primera versión será un acceso anticipado en toda regla, es decir, un producto aún sin terminar y con numerosos errores, en el que los jugadores participarán activamente en la fase de mejora junto al equipo.

Antecedentes y desarrollo problemático de Hytale

La creación de Hytale se remonta a 2015, cuando un grupo de desarrolladores de Hypixel Studios —reconocidos por operar populares servidores de minijuegos para Minecraft— comenzó a idear un sandbox propio. Hytale llamó la atención desde el inicio por combinar elementos de rol, aventura, construcción libre y exploración de mundos generados de manera procedural. En 2020, el proyecto atrajo a Riot Games, creadores de League of Legends, que adquirieron el estudio y promovieron una mayor inversión y ambición técnica para el juego.

Sin embargo, la colaboración con Riot Games resultó complicada: las expectativas crecientes y los retos técnicos alargaron significativamente el tiempo de desarrollo. Finalmente, en junio de 2024, luego de varios retrasos y revisiones internas, Riot Games decidió cancelar el proyecto. La salvación del juego solo fue posible gracias a la intervención de Simon Collins-Laflamme, cofundador de Hypixel Studios, quien negoció el rescate y reestructuró el estudio para terminar Hytale de forma independiente.

Hytale, de Hypixel Studios.

Detalles del acceso anticipado y advertencias para los jugadores

El anuncio más reciente realizado en la cuenta oficial de Hytale ha señalado claramente que el acceso anticipado será una versión cruda e inacabada. Hypixel Studios recomienda expresamente que quienes no se sientan cómodos con la posibilidad de errores, fallos y contenido incompleto, no realicen reservas. “Si no te sientes cómodo reservando, no lo hagas. Esto es acceso anticipado de verdad”, ha comunicado el estudio. Esta franqueza es poco habitual en la industria del videojuego, donde a menudo los títulos en acceso anticipado prometen una experiencia casi finalizada.

La preventa estará disponible a partir del 13 de diciembre de 2025 en tres versiones diferentes que incluirán diferentes elementos estéticos y contenido adicional, destinados también a apoyar financieramente el desarrollo del juego. Esta estrategia de ventas busca mantener el desarrollo activo con el apoyo directo de la comunidad. El equipo ha enfatizado que su objetivo es hacer de Hytale el juego que originalmente imaginaron, involucrando a los jugadores a través del acceso temprano y la comunicación directa sobre el progreso y los desafíos.

Importancia para la comunidad y expectativas a futuro

El regreso de Hytale ha sido recibido con una notable reacción por parte de su comunidad, a pesar de que la popularidad que alcanzó en su anuncio ha disminuido debido a los años de incertidumbre. Sin embargo, la nueva orientación de Hypixel Studios apunta a reconstruir la confianza escuchando las inquietudes de los jugadores, manteniendo la transparencia sobre los problemas aún existentes y estableciendo expectativas claras para el lanzamiento en acceso anticipado.

La experiencia de la comunidad será esencial, ya que el acceso anticipado no garantiza estabilidad ni una jugabilidad libre de errores desde un principio. Los usuarios que participen en esta etapa deberán estar dispuestos a afrontar fallos y aportar comentarios que ayuden al desarrollo, una práctica que está ganando popularidad en la industria, pero que rara vez se expresa con tanta claridad desde el inicio.

El caso de Hytale se presenta así como un ejemplo particular de las complejas relaciones entre aficionados, desarrolladores y expectativas en el ámbito de los videojuegos, donde frecuentemente las promesas iniciales se enfrentan a las dificultades inherentes a los procesos creativos y técnicos.