Nintendo adquiere un estudio de Bandai Namco que colaboró en el desarrollo de Splatoon 3

Splatoon 3, de Nintendo.

Nintendo ha anunciado la compra del 80% de Bandai Namco Studios Singapore, el estudio responsable de colaborar en títulos como Splatoon 3, Mario Sports Superstars y el desarrollo de arte digital. El acuerdo será efectivo en abril de 2026, momento en el que el estudio pasará a llamarse Nintendo Studios Singapore. El propósito de esta adquisición es fortalecer la estructura interna de desarrollo de Nintendo mediante la integración de un equipo con una amplia experiencia de colaboración previa con la empresa japonesa.

Detalles del acuerdo y estrategia de Nintendo

Nintendo indicó que la adquisición se basa en la relación comercial continua y en la capacidad técnica de Bandai Namco Studios Singapore en la creación de recursos artísticos para videojuegos. Este estudio ha sido fundamental en el apoyo de grandes franquicias de Nintendo, operando desde uno de los principales centros internacionales del sector en el sudeste asiático. La compañía japonesa explicó que la decisión fue resultado de la evaluación de los logros del estudio, incluyendo su contribución a varios juegos de Nintendo.

La transacción establece que inicialmente Nintendo adquirirá el 80% de las acciones del estudio en una transferencia que se completará el 1 de abril de 2026. El 20% restante se comprará posteriormente, una vez que las operaciones se hayan estabilizado bajo la nueva administración. El hecho de que la compra se realice en dos fases, supeditadas a una transición estable, refleja el interés de Nintendo por garantizar una integración ordenada de los equipos y los procesos de trabajo.

Splatoon 3, de Nintendo.

Efectos para los empleados y los usuarios

Para los empleados de Bandai Namco Studios Singapore, la transición hacia Nintendo Studios Singapore representa la posibilidad de contar con los recursos y procesos de uno de los mayores fabricantes japoneses de videojuegos. Muchos de estos profesionales ya tenían experiencia colaborando con Nintendo, lo que facilita la integración y asegura la continuidad de los proyectos en marcha. Para los jugadores y el público en general, la adquisición podría significar una mayor frecuencia de lanzamientos creados directamente en asociación con Nintendo, aunque por el momento no se han anunciado nuevos proyectos específicos relacionados con este acuerdo.

Nintendo remarcó la importancia de conservar el talento y la experiencia locales, permitiendo que el estudio siga trabajando con cierta autonomía bajo supervisión. La región está consolidándose como un centro global para el desarrollo tecnológico y creativo, lo cual beneficia tanto a la empresa como a la industria del videojuego en Asia y a nivel internacional.

Impacto en Bandai Namco y en el mercado global

Aunque la venta del estudio de Singapur supone el traspaso de experiencia relevante, Bandai Namco continuará centrada en sus principales franquicias como Elden Ring, Tekken y Pac-Man. La compañía ha enfatizado que esta venta no representa una potencial adquisición mayor ni una salida del sector; de hecho, este año Bandai Namco firmó un acuerdo de aproximadamente 500 millones de dólares con Sony relativo a una pequeña participación accionaria, fortaleciendo así su posición global.

Bandai Namco Studios Singapore, además de su trabajo en proyectos para Nintendo, fue relacionado con el desarrollo inicial de Metroid Prime 4, antes de que su producción pasara a Retro Studios en 2019. La integración al grupo Nintendo responde a la intención de ambas partes de fortalecer sus áreas de desarrollo y especialización respectivas. Este tipo de asociación refleja una tendencia creciente en la industria, en la que las grandes empresas concentran recursos para aumentar su eficiencia y competitividad.