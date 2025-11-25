Street Fighter 6 rompe récords y supera los seis millones de unidades vendidas

Street Fighter 6, de Capcom.

Capcom ha confirmado que su icónico juego de lucha, Street Fighter 6, ha superado las seis millones de unidades vendidas en todo el mundo. Esta cifra se ha alcanzado en poco menos de veintinueve meses desde su lanzamiento en plataformas como PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, PC y, más recientemente, en Nintendo Switch 2.

Perspectiva hacia un nuevo récord para la franquicia

Desde su lanzamiento el 2 de junio de 2023, Street Fighter 6 ha mantenido un ritmo de ventas sostenido. El nuevo hito se alcanzó en noviembre, poco después de que Capcom informara cinco millones de copias vendidas en junio de este año. En los últimos cinco meses, se sumaron aproximadamente un millón de unidades adicionales, lo que demuestra que el interés por el juego no solo se sostiene, sino que ha crecido, especialmente tras su llegada a Nintendo Switch 2 en junio de 2025.

La franquicia cuenta con un historial extendido de éxitos: desde su inicio hace 35 años, los juegos de Street Fighter han vendido más de 47 millones de copias globalmente. En particular, Street Fighter 6 está cerca de superar a su predecesor, Street Fighter V, que mantiene el récord con cerca de 7,8 millones de copias vendidas desde 2016, una cantidad que, según las tendencias actuales, podría ser igualada o superada por el nuevo título el año próximo.

El éxito constante de Street Fighter 6 se debe tanto a la herencia de la franquicia como a las nuevas características que ofrece. Desarrollado con el motor gráfico RE Engine de Capcom, el juego presenta tres modos principales: Fighting Ground, World Tour y Battle Hub. Fighting Ground incluye los modos clásicos como Arcade, combates locales y en línea; World Tour proporciona una experiencia individual más profunda, donde los jugadores pueden forjar su propio legado; y Battle Hub funciona como un espacio social, promoviendo la interacción y la competencia entre usuarios.

Street Fighter 6, de Capcom.

Impacto en la comunidad y en los torneos competitivos

El impacto de Street Fighter 6 en la comunidad se refleja en el entusiasmo de los aficionados y la dinámica de los torneos, tanto presenciales como en línea. La llegada del juego ha renovado la escena competitiva, atrayendo tanto a jugadores experimentados como a una nueva generación, en buena parte gracias a su accesibilidad y atractivo visual. Los torneos internacionales dan cuenta de su éxito, con retransmisiones que han alcanzado cifras de audiencia destacadas.

La gratitud manifestada por Capcom en redes sociales evidencia la importancia de la comunidad de jugadores: “Nuestra mayor gratitud a todos los que han salido a la calle y a todos los que pronto se unirán a nosotros”, escribieron al celebrar el reciente logro. Este reconocimiento subraya el papel fundamental de los jugadores en la promoción y estabilidad del juego a lo largo del tiempo, lo que ayuda a consolidar un ciclo positivo entre desarrolladores y usuarios que favorece el aumento constante de ventas.

La disponibilidad del juego en múltiples plataformas ha sido determinante para su crecimiento, especialmente si se considera que Street Fighter V no estuvo disponible en Xbox, una diferencia clave al comparar ambos títulos. Con Street Fighter 6 disponible en consolas de última generación, PC y Nintendo Switch 2, el juego alcanza a un público más amplio, diversificando su influencia y fortaleciendo su posición en el mercado internacional.

Comparación con la competencia y retos futuros para la saga

El éxito de Street Fighter 6 ocurre en un entorno con fuerte competencia de otros juegos de lucha, como Mortal Kombat 1 y Tekken 8. Aunque Mortal Kombat alcanzó cifras de ventas considerables, su soporte fue suspendido antes de llegar a los objetivos previstos por Warner Bros. y NetherRealm Studios.

El contexto competitivo revela la habilidad de Capcom para mantener relevante su franquicia y adaptarse a nuevas tendencias en la industria. La introducción de modos inmersivos y herramientas pensadas para la interacción social refuerzan la posición del juego entre público casual y competitivo, contribuyendo a su éxito comercial.

En el futuro próximo, tanto los analistas del sector como los seguidores esperan que Street Fighter 6 iguale o supere los 7,8 millones de su antecesor. El reto principal será mantener el interés, a través de futuras actualizaciones, contenido descargable y eventos competitivos que acompañen el dinamismo de la comunidad, asegurando su liderazgo en el mercado de juegos de lucha.