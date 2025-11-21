Latin American Games Showcase vuelve el 9 de diciembre con una edición especial junto a The Game Awards 2025

Despelote, de Julián Cordero y Sebastián Valbuena.

El Latin American Games Showcase (LAGS) prepara su regreso el próximo 9 de diciembre con una edición integrada a The Game Awards 2025. El evento se emitirá a las 4 PM PT / 7 PM ET y podrá verse a través de YouTube y Twitch. Más de 70 videojuegos, estudios y desarrolladores de la región tendrán presencia en esta nueva presentación.

La organización confirmó que esta será la segunda edición del showcase en 2025. La conferencia digital reunirá proyectos de Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia, Honduras, Bolivia, Panamá, Uruguay, República Dominicana y Ecuador.

LAGS adelantó que habrá World Premieres, nuevos avances de juegos ya anunciados y actualizaciones de lanzamientos previstos para 2026. Será la edición más extensa hasta ahora, con una transmisión total de 90 minutos. El pre-show arrancará el mismo 9 de diciembre a las 3:30 PM PT.

SOPA – Tale of the Stolen Potato | StudioBando

Como parte de esta colaboración con The Game Awards 2025, LAGS sumará un evento especial en Steam que durará dos semanas desde el 9 de diciembre. La página destacada ofrecerá demos exclusivas y descuentos en una selección de juegos creados por estudios latinoamericanos, con el objetivo de reforzar la presencia regional en la plataforma.

El showcase cuenta con el apoyo de Raw Fury, Annapurna, ID@XBOX, Halberd Studios, Pulsatrix Studios, Epopeia, Tormented Souls 2, Mexican Ninja y la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.

Dreamcore, de Montraluz.

Latin American Games Showcase es la principal vidriera internacional dedicada a promover el trabajo de los desarrolladores de videojuegos de América Latina. Su misión es abrir oportunidades globales para los equipos de la región mediante presentaciones en eventos de gran alcance como Summer Game Fest, The Game Awards y Gamescom Latam.

Las transmisiones de LAGS llegan a millones de jugadores, publishers y medios en todo el mundo. En 2025, el proyecto sumó la primera LAGS Game Jam, que reunió a más de 130 equipos, y el debut del LAGS Creator Fest, un festival digital de tres días con la participación de más de 130 creadores de contenido.