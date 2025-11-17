Malditos Nerds

Capcom promete que Resident Evil Requiem evitará los errores de PC sufridos por Monster Hunter Wilds

Tras los problemas técnicos de Monster Hunter Wilds en PC, Capcom detalla cómo afronta el desarrollo de su mayor saga

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Capcom, la reconocida desarrolladora japonesa de videojuegos, ha asegurado públicamente que Resident Evil Requiem, su esperado lanzamiento programado para el 27 de febrero, no repetirá los problemas de optimización que afectaron a Monster Hunter Wilds en PC.

Tras meses de críticas por el bajo rendimiento y las dificultades técnicas de su anterior gran título, la compañía afirma haber aprendido de la experiencia y garantiza un funcionamiento estable en todas las plataformas.

Lecciones aprendidas y diferencias técnicas después de Monster Hunter Wilds

El mal desempeño de Monster Hunter Wilds en PC afectó la reputación de Capcom. Los fallos en el rendimiento, señalados ampliamente por la comunidad, obligaron a la empresa a comprometerse con actualizaciones gratuitas y correcciones, que estarán disponibles a partir del 16 de diciembre, tras casi un año de espera por parte de los usuarios. Esto llevó a la empresa a ser cuestionada sobre la posibilidad de que Resident Evil Requiem presentara los mismos inconvenientes, especialmente considerando que ambos juegos utilizan el motor gráfico RE Engine.

Durante una sesión de preguntas y respuestas tras la presentación de sus últimos resultados financieros, Capcom abordó esta preocupación de manera directa: “Resident Evil Requiem difiere de Monster Hunter Wilds en jugabilidad, arquitectura del sistema y características de red”. Según la compañía, estas diferencias técnicas permiten prever un comportamiento distinto en PC, lo que ayudaría a evitar los problemas de rendimiento experimentados anteriormente.

Estamos desarrollando el juego para que funcione de manera fluida en una amplia gama de especificaciones de PC”, comentó la empresa. No obstante, los usuarios, acostumbrados a altos requisitos técnicos y caídas de rendimiento en lanzamientos pasados, siguen atentos a que esta promesa se cumpla.

Diversidad de plataformas y los retos de la optimización

Un factor adicional que complica el lanzamiento de Resident Evil Requiem es la cantidad de plataformas en las que debutará simultáneamente. Además de PC, PlayStation 5 y Xbox Series, el juego estará disponible desde el primer día en Nintendo Switch 2. Esto obliga a Capcom a optimizar el juego para sistemas con diferentes especificaciones técnicas y audiencias, lo cual ha sido un desafío para muchas desarrolladoras internacionales.

En declaraciones recientes sobre la adaptación del RE Engine a la consola de Nintendo, el director Koshi Nakanishi explicó que el proceso fue más sencillo de lo previsto debido a que el juego fue concebido desde el inicio con una arquitectura adaptable. “No fue complicado ajustarlo tanto a consolas como a PC de alta gama con tecnologías como ‘path tracing’, así que sumar la Nintendo Switch 2 solo requirió adaptarlo a otro entorno; no representó un reto mayor”, señaló Nakanishi.

Evolución del diseño y respuesta a la comunidad

Un aspecto poco conocido del desarrollo de Resident Evil Requiem es su evolución conceptual. Según informes recientes, el juego fue concebido originalmente como un multijugador de mundo abierto, con la intención de seguir una tendencia popular en la industria. Sin embargo, el productor Masato Kumazawa reveló que, en esa primera versión, el componente de terror que caracteriza a la saga era demasiado sutil, lo que preocupaba al núcleo de seguidores tradicionales.

Kumazawa admitió: “El elemento de horror era muy escaso cuando el juego era multijugador. Aunque era posible hacerlo entretenido, dudábamos de que los verdaderos fanáticos de la franquicia lo disfrutaran plenamente”. Esto llevó al equipo a modificar el diseño y a reintroducir elementos de terror que distinguen a Resident Evil, buscando equilibrar los nuevos conceptos con las expectativas de los usuarios y el legado histórico de la serie.

El antecedente del pobre desempeño de Monster Hunter Wilds en PC aún genera desconfianza en los jugadores, quienes temen invertir nuevamente en un título que no funcione correctamente en sus equipos. De esta manera, Capcom enfrenta el desafío de entregar tanto mejoras técnicas como una experiencia genuina para los seguidores de Resident Evil y, a la vez, evitar que los problemas del pasado afecten la confianza en sus próximos títulos.

