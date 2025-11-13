The Rogue Prince of Persia llega a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en diciembre

The Rogue Prince of Persia, de Evil Empire.

The Rogue Prince of Persia, el título más reciente de Ubisoft y el estudio Evil Empire dentro del popular universo de Prince of Persia, prepara su llegada a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el próximo 16 de diciembre. El anuncio oficial, realizado por Ubisoft junto con el desarrollador, ha llamado la atención de la comunidad de videojuegos, en particular debido a la naturaleza portátil de ambos dispositivos.

El atractivo principal radica en la combinación de la jugabilidad roguelite y la portabilidad de las consolas Nintendo, lo que permite partidas rápidas y atractivas, ideales para jugar en movimiento antes de la temporada navideña.

Lanzamiento simultáneo en dos generaciones de Nintendo

Ubisoft y Evil Empire han confirmado la salida de The Rogue Prince of Persia el 16 de diciembre para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, ofreciendo así un lanzamiento al mismo tiempo en dos generaciones de hardware.

El juego, anteriormente disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC, llega en un momento clave: justo antes de Navidad. Esto coloca a The Rogue Prince of Persia como uno de los títulos destacados para disfrutar durante el tiempo libre y con las nuevas consolas.

La jugabilidad como elemento clave del éxito

The Rogue Prince of Persia se caracteriza por su mecánica roguelite: ofrece partidas breves en las que la progresión se da de forma acumulativa con cada intento. El jugador toma el rol del Príncipe de Persia, atrapado en un ciclo temporal durante la invasión de su reino por parte de bárbaros y fuerzas sobrenaturales corrompidas. Cada partida es diferente gracias a la generación procedural de niveles, lo que asegura que la experiencia se mantenga fresca a pesar de la repetición.

Uno de los aspectos destacados para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 es la facilidad con la que los jugadores pueden comenzar una sesión, avanzar y guardar la partida en cualquier momento, algo que resalta la directora del juego, Lucie Dewagnier. Según sus palabras, “la acción rápida y la capacidad de jugar partidas cortas hacen de The Rogue Prince of Persia un título perfecto para el juego híbrido que ofrece Nintendo”.

También se mantienen los elementos clásicos de Príncipe de Persia, como movimientos acrobáticos, combate fluido, exploración y la posibilidad de crear diferentes combinaciones de armas y medallones para afrontar cada reto.

Impacto en la experiencia de juego y expectativas del público

La llegada de The Rogue Prince of Persia a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 implica un cambio no solo para quienes siguen la saga, sino también para el público en general que busca juegos adaptados a una vida cotidiana cambiante. La mecánica roguelite, basada en el progreso mediante el ensayo y error y la capacidad de adaptación ante retos permanentes, es apropiada para el tipo de partidas intermitentes que proponen las consolas portátiles de Nintendo.

Esta estrategia de lanzamiento evidencia el creciente interés de grandes desarrolladores como Ubisoft en fortalecer su presencia en plataformas portátiles, ya que la experiencia de jugar se adapta al ritmo del usuario y a rutinas diarias con tiempos fragmentados.