Malditos Nerds

Terminator 2D: No Fate enfrenta su tercer retraso y ahora llegará en diciembre

El esperado juego pixel art de Bitmap Bureau, inspirado en la clásica saga cinematográfica, ahora saldrá el 12 de diciembre

Terminator 2D: No Fate, de
Terminator 2D: No Fate, de Bitmap Bureau.

Reef Entertainment y Bitmap Bureau han anunciado un nuevo retraso en el lanzamiento de Terminator 2D: No Fate, el videojuego de acción que sigue la estética y el argumento de la reconocida película Terminator 2: Judgment Day. Tras varias postergaciones anteriores, la nueva fecha de estreno se ha fijado para el 12 de diciembre de 2025, tanto para la versión digital como para las distintas ediciones físicas del juego.

La razón principal de este nuevo cambio es la demora en la preparación y ensamblaje de las ediciones físicas, que incluirán varios extras para coleccionistas, junto a complicaciones relacionadas con el contexto internacional y los aranceles comerciales.

Motivos detrás de los retrasos recurrentes

El lanzamiento de Terminator 2D: No Fate estaba originalmente previsto para septiembre de 2025, pero fue pospuesto en diversas ocasiones durante el año, primero hasta Halloween y luego hasta finales de noviembre. De acuerdo con los informes de Reef Entertainment y Bitmap Bureau, la causa principal de estas demoras ha sido la imposibilidad de tener disponibles simultáneamente las versiones físicas y digitales.

Aunque la versión digital ya estaba terminada, se optó por sincronizar ambos lanzamientos, para evitar que quienes esperan la edición física se sientan insatisfechos. Los problemas logísticos, como los mencionados aranceles y fluctuaciones en el mercado global, también contribuyeron a los retrasos en el ensamblaje de los componentes de las ediciones para coleccionistas y la versión estándar. Esta estrategia difiere de lo que normalmente sucede en la industria, donde a veces se lanzan primero las ediciones digitales.

Detalles sobre contenido y ediciones especiales

Terminator 2D: No Fate es una propuesta retro que permite jugar con personajes icónicos como Sarah Connor, el T-800 y, en ciertos niveles, con John Connor adulto, enfrentándose a Skynet y al temido T-1000. El juego pretende captar el estilo de las consolas clásicas de 16 bits, como Mega Drive y SNES, con gráficos pixelados y jugabilidad en desplazamiento lateral.

La oferta física incluye varias ediciones: la Day One Edition, la Collector’s Edition, que incluye una portada reversible, un póster de tela, una moneda de colección, un manual a color y una caja especial, además de una edición exclusiva disponible solo en la tienda en línea del editor. Estas distintas opciones están especialmente dirigidas a los coleccionistas y nostálgicos que buscan artículos físicos relacionados con franquicias reconocidas.

Repercusiones de los retrasos en la comunidad y el mercado

Para los seguidores de Terminator, los constantes retrasos han generado frustración, sobre todo entre los coleccionistas que esperaban acceder a las versiones físicas antes de Navidad. Los responsables han declarado que su intención es no decepcionar a la comunidad y compensar la paciencia del público.

La decisión de realizar un lanzamiento simultáneo para todas las plataformas y formatos podría marcar un precedente en la industria, ya que destaca la importancia del producto físico en una época marcada por el predominio de las descargas digitales. Este caso también ilustra las dificultades que afrontan los proyectos que incluyen una edición física, especialmente por los costos adicionales e imprevistos derivados del contexto económico mundial.

Si bien las expectativas permanecen altas, la situación evidencia que estas complicaciones pueden afectar directamente al consumidor final, posponiendo oportunidades de entretenimiento reservadas para la temporada de fin de año.

