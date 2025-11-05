Malditos Nerds

MindsEye recibe una nueva actualización que elimina temporalmente el modo de exploración libre

Los usuarios de MindsEye pierden temporalmente la opción de explorar libremente su mundo abierto, mientras la compañía apunta a relanzar la modalidad con cambios

MindsEye, de Build a Rocket
La reciente actualización 5 de MindsEye, el ambicioso videojuego dirigido por Leslie Benzies, ha generado controversia al retirar el modo libre de exploración, una característica central que, aunque no era popular entre muchos usuarios, representaba la promesa de un mundo abierto para este proyecto.

Este cambio se implementa junto con una serie de nuevas funciones, como mejoras en el acceso a la campaña principal y nuevos modos para un solo jugador. El estudio desarrollador, Build a Rocket Boy, afirma que la eliminación del modo libre es temporal, pero las reacciones de la comunidad muestran desconfianza y preocupación por la dirección que está tomando el juego.

El complicado lanzamiento y su repercusión en los jugadores

MindsEye comenzó con grandes expectativas debido a la participación del exdirector de Rockstar North, Leslie Benzies, cuya experiencia con sagas de mundo abierto como Grand Theft Auto atrajo atención desde el anuncio del juego. Tras su lanzamiento, fue criticado por decisiones de diseño desfasadas, falta de refinamiento y, especialmente, por su modo libre, que solo permitía controlar a un único personaje. Este personaje, con máscara antigás y mensajes enigmáticos en su vestimenta, ejemplificó lo peculiar de las decisiones creativas que alejaron a los usuarios de la experiencia de exploración que esperaban.

A medida que el modo libre restringía las posibilidades de los jugadores, permitiéndoles únicamente conducir un automóvil limitado y participar en misiones repetitivas con recompensas mínimas, la frustración aumentó. Los foros y redes sociales se llenaron de opiniones negativas que perjudicaron la reputación del juego y la confianza en Build a Rocket Boy. Varios usuarios manifestaron que la promesa original de un “mundo abierto sin límites” fue reemplazada por una experiencia más lineal y acotada.

La promesa reiterada de que el modo libre volverá “pronto” no ha resultado suficiente para reducir el escepticismo. Los jugadores más afectados argumentan que la falta de modo libre impacta directamente la posibilidad de rejugar el juego y la sensación de inmersión, especialmente para quienes buscan mundos interactivos al estilo GTA.

MindsEye, de Build A Rocket
La transformación de la experiencia bajo ARCADIA y sus consecuencias

La actualización no solo implica la eliminación temporal del modo de mundo abierto, sino una transformación completa con el cambio de nombre a ARCADIA. Según Build a Rocket Boy, este ajuste posiciona al juego como un servicio de streaming en el que la creación de contenido recaerá tanto en el equipo de desarrollo como en la comunidad, a través de una potente herramienta que no requiere conocimientos de programación.

El nuevo contenido será entregado regularmente tanto por Build a Rocket Boy como por nuestra talentosa comunidad de creadores”, afirma el estudio en sus notas oficiales. No obstante, numerosos usuarios consideran que esta explicación es poco clara y que contribuye a la incertidumbre.

Aunque las misiones de la campaña principal siguen estando disponibles sin conexión, el modo ARCADIA exige una conexión permanente, lo que limita el acceso para quienes no pueden estar conectados todo el tiempo. Este requisito ha generado críticas de los jugadores que compraron el juego esperando experiencias de alta calidad y totalmente accesibles sin necesidad de conexión constante.

Reacción de los jugadores

Si bien se mantiene la promesa de que el modo libre regresará con mejoras sustanciales, por ahora no existe información clara sobre fechas o detalles concretos sobre su reimplementación, lo que agrava el malestar en la comunidad.

Para los jugadores, la posibilidad de disfrutar de un mundo abierto dinámico fue un factor central en la decisión de adquirir MindsEye. La falta de detalles específicos y la percepción de promesas no cumplidas refuerzan un fenómeno problemático en la industria: grandes lanzamientos acompañados de expectativas desmedidas que, ante la presión del mercado o la falta de un rumbo claro, terminan modificando su dirección en detrimento de la experiencia del usuario.

La comunidad, por su parte, continúa esperando que tanto la modalidad libre como el carácter innovador que prometía el proyecto original finalmente se materialicen en futuras actualizaciones.

