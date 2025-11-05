Los Simpson revolucionan Fortnite y disparan su número de usuarios en tiempo récord

Fortnite, de Epic Games.

La llegada de Los Simpson a Fortnite no solo ha generado gran interés entre los seguidores de la popular serie animada, sino que también ha establecido nuevos récords de participación en el videojuego. De acuerdo con lo anunciado por Epic Games, durante el primer fin de semana después de la actualización temática, Fortnite registró más de 2.7 millones de jugadores conectados al mismo tiempo, la cifra más alta desde la temporada navideña de 2024.

Esta exitosa temporada continuará hasta el 29 de noviembre y ya se consolida como uno de los lanzamientos más destacados del año para el conocido battle royale.

La influencia de Springfield en el mundo de Fortnite

La inclusión de Los Simpson en Fortnite ha introducido un mapa de Springfield diseñado con especial atención a los detalles característicos de la serie. Escenarios emblemáticos como la taberna de Moe, el Kwik-E-Mart y la planta nuclear de Springfield se han convertido en lugares donde se desarrollan las partidas.

Además, el pase de batalla actual permite desbloquear trajes de personajes principales como Homero y Marge Simpson, así como versiones alternativas, entre las cuales destaca la de “Stupid Sexy Flanders”. Quienes enlacen sus cuentas de Epic y MyDisney tienen la oportunidad de conseguir gratuitamente un planeador con la forma de los extraterrestres Kang y Kodos, lo que refuerza la colaboración entre Epic Games y Disney.

Reacciones y opiniones de la comunidad de jugadores

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Varios jugadores han manifestado públicamente su aprobación del evento en redes sociales y han sido clave en la difusión de la temporada. Tanto las interacciones como los comentarios en diversos sitios web han dejado ver un alto nivel de satisfacción entre jugadores tanto experimentados como nuevos.

Esta actualización también marcó el debut de una nueva función de mascotas en el juego, siendo la criatura llamada “Bananino” una de las preferidas por los usuarios. Adicionalmente, la integración de contenido entre distintas plataformas contribuyó a que el primer corto animado de Fortnite y Los Simpson se convirtiera rápidamente en el programa más visto de Disney+ en Estados Unidos.

Tendencias y perspectivas más allá de la colaboración actual

El éxito de la temporada dedicada a Los Simpson refuerza una tendencia en la estrategia de Epic Games: recurrir a colaboraciones con franquicias culturales de gran alcance para mantener la relevancia y el número de jugadores activos en Fortnite. Aunque el récord absoluto de 14.3 millones de usuarios conectados simultáneamente, registrado en noviembre de 2024, aún no ha sido superado, los analistas señalan que el crecimiento reciente podría acercar a Fortnite a cifras similares si la tendencia se mantiene.

Usuarios han identificado indicios de futuras colaboraciones, con posibles integraciones de Harry Potter, Bob Esponja y la saga cinematográfica de Kill Bill. Para los jugadores comunes, esto representa experiencias de juego más amplias y variadas, así como acceso a recompensas exclusivas y contenido temático que enriquece las posibilidades de interacción dentro del universo digital de Fortnite.