Malditos Nerds

Los Simpson revolucionan Fortnite y disparan su número de usuarios en tiempo récord

La última temporada de Fortnite protagonizada por Los Simpson ha cautivado tanto a jugadores habituales como a nuevos usuarios

Guardar
Fortnite, de Epic Games.
Fortnite, de Epic Games.

La llegada de Los Simpson a Fortnite no solo ha generado gran interés entre los seguidores de la popular serie animada, sino que también ha establecido nuevos récords de participación en el videojuego. De acuerdo con lo anunciado por Epic Games, durante el primer fin de semana después de la actualización temática, Fortnite registró más de 2.7 millones de jugadores conectados al mismo tiempo, la cifra más alta desde la temporada navideña de 2024.

Esta exitosa temporada continuará hasta el 29 de noviembre y ya se consolida como uno de los lanzamientos más destacados del año para el conocido battle royale.

La influencia de Springfield en el mundo de Fortnite

La inclusión de Los Simpson en Fortnite ha introducido un mapa de Springfield diseñado con especial atención a los detalles característicos de la serie. Escenarios emblemáticos como la taberna de Moe, el Kwik-E-Mart y la planta nuclear de Springfield se han convertido en lugares donde se desarrollan las partidas.

Además, el pase de batalla actual permite desbloquear trajes de personajes principales como Homero y Marge Simpson, así como versiones alternativas, entre las cuales destaca la de “Stupid Sexy Flanders”. Quienes enlacen sus cuentas de Epic y MyDisney tienen la oportunidad de conseguir gratuitamente un planeador con la forma de los extraterrestres Kang y Kodos, lo que refuerza la colaboración entre Epic Games y Disney.

Fortnite, de Epic Games.
Fortnite, de Epic Games.

Reacciones y opiniones de la comunidad de jugadores

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Varios jugadores han manifestado públicamente su aprobación del evento en redes sociales y han sido clave en la difusión de la temporada. Tanto las interacciones como los comentarios en diversos sitios web han dejado ver un alto nivel de satisfacción entre jugadores tanto experimentados como nuevos.

Esta actualización también marcó el debut de una nueva función de mascotas en el juego, siendo la criatura llamada “Bananino” una de las preferidas por los usuarios. Adicionalmente, la integración de contenido entre distintas plataformas contribuyó a que el primer corto animado de Fortnite y Los Simpson se convirtiera rápidamente en el programa más visto de Disney+ en Estados Unidos.

Tendencias y perspectivas más allá de la colaboración actual

El éxito de la temporada dedicada a Los Simpson refuerza una tendencia en la estrategia de Epic Games: recurrir a colaboraciones con franquicias culturales de gran alcance para mantener la relevancia y el número de jugadores activos en Fortnite. Aunque el récord absoluto de 14.3 millones de usuarios conectados simultáneamente, registrado en noviembre de 2024, aún no ha sido superado, los analistas señalan que el crecimiento reciente podría acercar a Fortnite a cifras similares si la tendencia se mantiene.

Usuarios han identificado indicios de futuras colaboraciones, con posibles integraciones de Harry Potter, Bob Esponja y la saga cinematográfica de Kill Bill. Para los jugadores comunes, esto representa experiencias de juego más amplias y variadas, así como acceso a recompensas exclusivas y contenido temático que enriquece las posibilidades de interacción dentro del universo digital de Fortnite.

Temas Relacionados

FortniteLos SimpsonEpic GamesDisneymalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

MindsEye recibe una nueva actualización que elimina temporalmente el modo de exploración libre

Los usuarios de MindsEye pierden temporalmente la opción de explorar libremente su mundo abierto, mientras la compañía apunta a relanzar la modalidad con cambios

MindsEye recibe una nueva actualización

Bandai Namco revive Tokyo Wars tras casi 30 años con versiones para consolas modernas

Tokyo Wars permanecía como un exclusivo de las salas de arcade desde 1996, sin versiones domésticas oficiales

Bandai Namco revive Tokyo Wars

Dragon Ball Z llega a Minecraft con Goku, Vegeta y torneos épicos en DLC especial

Con más de diez personajes icónicos y varios modos de juego, el DLC de Dragon Ball Z ya está disponible en Minecraft

Dragon Ball Z llega a

Nintendo enfrenta revés clave en demanda contra Pocketpair tras orden de revisión de patente Pokémon

Nintendo enfrenta la revisión de su patente en EE.UU., que protegía mecánicas básicas de los juegos Pokémon

Nintendo enfrenta revés clave en

REVIEW | Plants vs. Zombies: Replanted - Volver al jardín para comprobar por qué el fenómeno nunca murió

EA trae de vuelta el clásico de 2009 con remaster visual, desafíos inéditos y cooperativo local. No es una reinvención total, pero sí un regreso cuidado

REVIEW | Plants vs. Zombies:

ANIME

REVIEW | Chainsaw Man -

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze supera los $100 millones y domina taquilla global del anime

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

PELÍCULAS

Brendan Fraser y Rachel Weisz

Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan 26 años después para protagonizar ‘La momia 4′

Nuevo tráiler de Five Nights at Freddy’s 2 revela rol clave de Skeet Ulrich como Henry Emily

Godzilla Minus One revela el título de su esperada secuela

Call of Duty suma a los guionistas Peter Berg y Taylor Sheridan para su adaptación al cine

The Rats: A Witcher Tale, la película que llegó en puntas de pie y se estrenó sorpresivamente en Netflix

SERIES

Hawkeye: el actor Jeremy Renner

Hawkeye: el actor Jeremy Renner habla sobre el futuro del personaje y una posible segunda temporada

El esperado live-action de ‘My Hero Academia’ de Netflix ya tiene fecha de inicio de rodaje

Entrevistamos a Naomi Watts y Niecy Nash, estrellas de All’s Fair

Orphan Black: Echoes, con Krysten Ritter, llega en noviembre a Netflix

La exitosa película ‘Talk to Me’ va a tener su spin-off en formato serie y en 3D