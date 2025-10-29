Malditos Nerds

Prologue: Go Wayback! confirma su fecha de lanzamiento para el 20 de noviembre

El primer título de un ambicioso plan de tres juegos estará disponible a partir del 20 de noviembre

Por Lucas Rivarola

Prologue: Go Wayback!, de PlayerUnknown
Prologue: Go Wayback!, de PlayerUnknown Productions.

Prologue: Go Wayback!, el nuevo videojuego de PlayerUnknown Productions, dirigido por Brendan Greene —creador de PUBG—, ya tiene fecha de lanzamiento: el acceso anticipado estará disponible a partir del 20 de noviembre. Este título no pretende repetir el éxito del battle royale, sino ofrecer una experiencia centrada en la supervivencia y la exploración, en la que la inteligencia artificial y la generación procedural desempeñan un papel fundamental.

La visión detrás de Project Artemis y el futuro de los videojuegos masivos

Project Artemis es el nombre con el que PlayerUnknown Productions ha designado su apuesta a largo plazo para los videojuegos en línea masivos. Greene y su equipo han dejado claro que el objetivo trasciende Prologue: Go Wayback!: buscan establecer las bases para la creación de enormes mundos multijugador tipo sandbox, donde la inteligencia artificial facilite la generación y expansión de escenarios.

Según declaraciones recientes de Brendan Greene, la meta es que estos entornos sean dinámicos y prácticamente ilimitados, generando nuevas oportunidades tanto para jugadores como para desarrolladores. “Prologue: Go Wayback! representa nuestra investigación continua en modelos de aprendizaje automático que permitan a los desarrolladores crear ambientes vastos y realistas usando Unreal Engine 5”, explicó Greene.

Prologue: Go Wayback!, de PlayerUnknown
Prologue: Go Wayback!, de PlayerUnknown Productions.

Novedades jugables y herramientas personalizables para los jugadores

Prologue: Go Wayback! introduce un mapa de 64 kilómetros cuadrados, el cual se regenera automáticamente en cada nuevo intento, asegurando una alta rejugabilidad. El título incluirá tres modos distintos: una travesía hacia la “weather tower” enfrentando los desafíos del medio ambiente y el clima, una modalidad de supervivencia abierta y una modalidad de exploración libre sin restricciones.

El acceso anticipado permitirá probar opciones personalizadas, entre ellas la manipulación del clima, la modificación del horario del día y el uso de un editor de mapas. Esta última herramienta permitirá tanto la creación de escenarios propios como la importación de mapas externos, lo cual abre la posibilidad a una comunidad activa de creadores y a modificaciones impredecibles.

Impacto en los jugadores y proyección para el diseño de videojuegos

El procedimiento para generar mapas y desafíos en cada partida promete modificar la forma de experimentar los juegos de supervivencia digital. Quienes jueguen podrán beneficiarse de la imprevisibilidad, dado que cada intento requerirá nuevas estrategias para la exploración, la gestión de recursos y la supervivencia bajo condiciones climáticas complejas.

Las declaraciones de Greene reflejan una tendencia hacia la innovación arriesgada, similar a lo ocurrido con PUBG. Aunque reconoce que podría encontrar resistencia al principio, mantiene una confianza firme en la capacidad de sus proyectos para transformar paradigmas en la industria.

Sin embargo, parte del escepticismo surge de experiencias previas en las que la tecnología no ha conseguido cumplir todas las expectativas, por lo que tanto el lanzamiento como la reacción de los primeros usuarios serán determinantes para el futuro del título y de la visión del estudio.

