Goat Simulator 3 revela Baadlands: Furry Road, su próxima expansión

Goat Simulator 3, de Coffee Stain.

El esperado contenido descargable para el popular videojuego Goat Simulator 3, llamado Baadlands: Furry Road, fue anunciado por Coffee Stain. Esta expansión, que estará disponible el 19 de noviembre, transportará a los jugadores a un escenario desértico apocalíptico en San Angora, donde prevalecen el caos, la parodia y el humor absurdo tan característicos de la saga.

Nuevos escenarios y retos en San Angora

La expansión sitúa a San Angora, el escenario icónico de Goat Simulator 3, en medio de un misterioso apocalipsis. El mundo conocido se transforma en un extenso desierto cubierto de ruinas y detalles postapocalípticos que evocan clásicos de la cultura pop como Mad Max. No se explica la causa exacta del cataclismo, lo que añade un tono enigmático y despierta la curiosidad en la narrativa propuesta. Con esta transformación, los espacios previamente familiares adquieren una estética completamente distinta y se llenan de elementos caricaturescos propios del universo de Goat Simulator.

Los jugadores podrán moverse con libertad por estos nuevos paisajes, explorando zonas ahora irreconocibles y enfrentándose a desafíos descritos como calamitosos por los desarrolladores. Desde el saqueo de puestos fortificados hasta la interacción con criaturas mutantes y escenarios poco convencionales, este nuevo DLC promete aumentar considerablemente las posibilidades de juego y la cantidad de sorpresas que pueden aparecer en cada rincón.

Goat Simulator 3, de Coffee Stain.

Personajes, posibilidades de personalización y nuevos vehículos

Una de las novedades más destacadas de Baadlands: Furry Road es la reinvención de Pilgor, la protagonista cabra del juego. Ahora conocida como Baallistic Pilgor, se convierte en una antiheroína con la capacidad de sobrevivir en un entorno devastado. Este cambio incluye nuevas vestimentas confeccionadas con cuero, en homenaje a las referencias postapocalípticas, y la introducción de equipos de supervivencia llamados goat gears, que permiten al jugador personalizar aún más su experiencia.

Otro atractivo importante es la incorporación de motocicletas totalmente personalizables. Los jugadores tendrán la oportunidad de recorrer el desierto, perturbar a los lugareños con el ruido de los motores e incluso golpearlos, de manera accidental o intencionada, durante sus recorridos. Coffee Stain North subraya que, fiel al estilo de Goat Simulator, este contenido permitirá nuevas maneras de interactuar caóticamente con el entorno y sus habitantes.

Adicionalmente, se suman vehículos llamados wagons of maximum madness, presentados como excéntricos en los avances del juego, así como personajes llamativos, que incluyen habitantes vestidos de cuero y gusanos gigantes que recorren las dunas. El humor absurdo, las mecánicas de interacción y la estética se fusionan para reforzar el estilo irónico de la franquicia.

Secretos por descubrir y exploración

La narrativa del caos incluye también misterios como la presencia de una enorme puerta de bóveda, cuyo propósito y contenido permanecen ocultos según los responsables del juego. Este elemento, mencionado por el director creativo Santiago Ferrero, y otros similares, están diseñados para despertar la curiosidad, animar a los jugadores a explorar zonas inesperadas y resolver enigmas dentro del extenso escenario.

Coffee Stain ha subrayado su intención de llenar la expansión de parodias postapocalípticas, y el avance mostrado confirma la existencia de referencias visuales y jugables a películas, tendencias y fenómenos relacionados con el imaginario del fin del mundo. Todo está planteado sin perder el enfoque irreverente ni la insistencia en la diversión ilógica que caracteriza a la saga desde su inicio.

Este DLC estará disponible simultáneamente para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, así como en dispositivos móviles iOS y Android. La amplia compatibilidad asegura que jugadores de todas las plataformas podrán unirse al delirio apocalíptico desde el primer día.