Final Fantasy VII Rebirth lanza una demo en Nintendo Switch 2 y Xbox Series

Final Fantasy VII Rebirth | Desarrolladores: Square Enix, Creative Business Unit I | Publisher: Square Enix

Final Fantasy 7 Rebirth ha lanzado una demo jugable disponible desde hoy para Nintendo Switch 2 y Xbox Series, permitiendo a los jugadores probar el esperado título de Square Enix antes de su lanzamiento oficial, previsto para el 3 de junio de 2024. Esta demostración, cuyo tamaño de descarga es significativo (45GB en Switch 2 y 91GB en Xbox Series), incluye los dos primeros capítulos del juego, ofreciendo varias horas de combate, exploración y nuevos sistemas de progresión.

La llegada de la demo responde al interés de Square Enix por equiparar a los usuarios de Nintendo y Xbox con los de PlayStation 5, quienes tuvieron acceso anticipado al juego desde febrero de 2024. No se trata únicamente de jugar antes del lanzamiento, sino también de aprovechar innovaciones en accesibilidad y recompensas transferibles que buscan fidelizar a una base de jugadores cada vez más diversa.

PUBLICIDAD

En cuanto a la progresión y experiencia de juego, la demo abarca el prólogo centrado en el flashback de Nibelheim protagonizado por Cloud y Sephiroth, además de la transición del grupo principal hacia la ciudad de Kalm tras escapar de Midgar. Entre sus novedades se encuentran funciones de progresión simplificada, como la opción de activar vida y magia ilimitadas, barras de acción siempre llenas y adquisición fácil de habilidades de arma, diseñadas para quienes prefieren enfocarse en la historia sin mayores complicaciones.

La incorporación de estas opciones constituye una diferencia con respecto a versiones anteriores y responde a tendencias de accesibilidad en videojuegos, permitiendo que tanto jugadores experimentados como nuevos puedan disfrutar de la narrativa y el sistema de combate sin enfrentar barreras técnicas altas. Adicionalmente, el sistema Synergy Abilities añade una dimensión cooperativa en los combates, facilitando la coordinación entre personajes para desencadenar movimientos especiales.

PUBLICIDAD

En relación con bonificaciones y recompensas, completar la demo no solo afecta la progresión. Cualquier usuario que conserve su partida guardada podrá transferirla al juego completo cuando este se lance en junio. Quienes cumplan este requisito recibirán un Kupo Charm, que aumenta la probabilidad de recolectar materiales adicionales, y un Survival Set, compuesto por objetos de curación útiles en las primeras horas del juego.

Para motivar la reserva anticipada, Square Enix ofrece un descuento del 20% hasta el 10 de junio y una variedad de objetos digitales, como la invocación Moogle Trio y el accesorio Posh Chocobo Summoning Materia, además de armaduras extra para quienes reserven la edición estándar. Aquellos que opten por la Digital Deluxe Edition recibirán más bonificaciones, como nuevos accesorios, una banda sonora digital y un libro de arte interactivo.

PUBLICIDAD

En cuanto a los detalles técnicos y el desempeño en consolas, el tamaño del archivo de la demo indica un uso significativo de la capacidad técnica de ambas plataformas, superando las expectativas tras el lanzamiento de Final Fantasy 7 Remake. Los primeros jugadores que han probado la demo en Switch 2 destacan el rendimiento estable a 30 cuadros por segundo, así como los efectos de partículas y magia, los cuales muestran mejoras respecto a juegos previos en esta consola.

La disponibilidad simultánea en Switch 2 y Xbox Series ofrece a un mayor número de jugadores acceso a la experiencia y representa un punto de equilibrio con los usuarios de PlayStation, compartiendo lanzamientos y proporcionando incentivos exclusivos. Este movimiento también inicia la expansión del universo Final Fantasy a más plataformas, una estrategia que Square Enix planea repetir con el lanzamiento de Final Fantasy 14 Online, anunciado para Switch 2 en agosto con un período de acceso anticipado antes del lanzamiento oficial.

PUBLICIDAD

29/02/2024 Final Fantasy VII Rebirth. POLITICA SQUARE ENIX

Respecto al impacto en los jugadores y el mercado, la decisión de Square Enix de lanzar la demo junto con las opciones de progresión simplificada y recompensas transferibles responde a la demanda de mayor flexibilidad y accesibilidad en juegos de gran envergadura. Estas modificaciones permiten que tanto veteranos de la saga como quienes se inician puedan disfrutar de la historia y sus complejos sistemas sin sentirse abrumados.

Las bonificaciones ofrecidas en la demo promueven la participación activa de la comunidad, motivando a los jugadores a probar contenido antes del lanzamiento y preparar su progreso para el juego completo. La competencia entre consolas por ofrecer ventajas exclusivas y acceso simultáneo a títulos reconocidos beneficia a los consumidores, quienes pueden elegir la plataforma de su preferencia sin perder contenido relevante.

PUBLICIDAD

Con el calendario de lanzamientos de la saga Final Fantasy en expansión y estrategias promocionales enfocadas en involucrar al mayor número de usuarios posible, la llegada de la demo de Final Fantasy 7 Rebirth a Switch 2 y Xbox Series es considerada por analistas y aficionados como un ejemplo de adaptación a las demandas actuales del mercado, en el que la accesibilidad, la personalización y los incentivos digitales inciden decisivamente en el éxito de un título incluso antes de su salida oficial.